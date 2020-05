En una mirada local y estadounidense Burnstein se quejó porque los robots todavía no están siendo aprovechados en su máxima capacidad. "Aunque este panorama luce como un momento oportuno para el despegue, las entregas automatizadas no están repuntando. Actualmente hay muchos usos para la robótica, pero no he visto un aumento tremendo en esa aplicación en particular”, aseguró Burnstein. Esto es debido a que las entregas por robots están solo disponibles en algunas áreas pequeñas donde las calles y avenidas no tienen muchos baches y desniveles.