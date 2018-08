Al principio pensé que el libro iba a ser un relato de mis días en el espacio. Pero cuando lo iba escribiendo se me volvían los recuerdos de ese chico que no le iba muy bien en el colegio, que no tenía un rumbo definido en la vida y vivía con muchas dudas. Hasta que leyó un libro que lo inspiró. En mi caso fue el de Tom Wolfe, en el que explica cómo la NASA reclutó a los astronautas de las misiones Mercury en los años 60.