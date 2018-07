Sonriente, humilde y predispuesta. Carla se apura a aclararme: "no soy doctora" y le da pudor cuando le pregunto por el premio. Me dice que prefiere pensar que se trata de una casualidad o, en todo caso, de un reconocimiento dirigido a todo un colectivo del que ella forma parte. "Hay muchas otras mujeres que lo merecen más que yo", me dice antes y durante la entrevista en los estudios de Infobae.