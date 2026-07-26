Colombia

Investigan presunto feminicidio de María Fernanda López en Medellín: capturan a militar pensionado

La víctima, de 21 años, murió tras recibir un disparo en una vivienda de San Antonio de Prado. La Fiscalía recopila pruebas para esclarecer las circunstancias del caso mientras avanzan las diligencias judiciales

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Levantamiento de cuerpo
Funcionarios de la SIJÍN realizaron la inspección técnica al cuerpo de María Fernanda López Castellanos en San Antonio de Prado. - crédito Colprensa

Las autoridades investigan como un presunto feminicidio la muerte de María Fernanda López Castellanos, de 21 años, ocurrida en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el sur de Medellín. El principal investigado es un militar pensionado de 41 años, quien fue capturado por la Policía y quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 24 de julio en una vivienda del barrio El Limonar, en el corregimiento de San Antonio de Prado. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la joven fue hallada sin vida en el lugar y las autoridades adelantan las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos.

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De acuerdo con información de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, conocida por Caracol Radio, el hecho se registró en medio de una presunta riña intrafamiliar en el inmueble donde residía la pareja conformada por la joven y un hombre de 41 años.

Por su parte, Blu Radio informó que las autoridades investigan el caso como un presunto feminicidio y precisó que el procedimiento judicial se realizó hacia las 11:14 de la noche en un apartamento ubicado en la calle 58A Sur con carrera 51, donde la víctima presentaba una herida ocasionada por arma de fuego.

Según el reporte policial citado por ese medio, las autoridades investigan la versión preliminar de que la mujer habría intentado agredir al hombre con un cuchillo y este, presuntamente, le disparó con un arma de fuego. No obstante, esa hipótesis hace parte de la investigación y será la Fiscalía la encargada de establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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El hombre capturado por este caso quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las investigaciones.- crédito Colprensa

Capturan al presunto agresor y adelantan las investigaciones

Tras conocerse el caso, funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) realizaron la inspección técnica al cuerpo de la víctima.

Asimismo, la Policía capturó en el lugar al hombre señalado como presunto responsable del hecho y le incautó un arma de fuego junto con su respectiva munición.

De acuerdo con Caracol Radio, ese material será sometido a los análisis correspondientes para establecer si se trata del arma utilizada en el homicidio. Posteriormente, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía, entidad que adelanta el proceso de judicialización.

Autoridades reportaron antecedentes de atención institucional

De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, las autoridades confirmaron que existían antecedentes de atención institucional relacionados con la pareja.

Según ese medio, en una oportunidad anterior el hoy capturado habría solicitado acompañamiento de la Policía para retirar pertenencias del inmueble donde residían.

Asimismo, desde la Agencia Mujer se intentó contactar a María Fernanda López Castellanos para ofrecerle atención institucional; sin embargo, ese proceso no logró concretarse.

Tras el crimen, la Secretaría de las Mujeres de Medellín activó la ruta institucional de atención, realizó verificaciones junto con la Policía y la Unidad de Reacción Inmediata (URI), e inició la búsqueda de familiares o redes de apoyo de la víctima para brindar acompañamiento psicosocial y jurídico.

Vista aérea de una pistola semiautomática de color negro con empuñadura texturizada, colocada sobre una superficie de tablas de madera clara.
El arma de fuego incautada será sometida a análisis balísticos como parte de la investigación judicial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otra línea de investigación apunta a una discusión previa

Por otra parte, El Colombiano informó que una de las líneas de investigación busca establecer si antes del crimen se presentó una discusión relacionada con la revisión del teléfono celular de la víctima.

Según ese medio, las autoridades recopilan información para determinar si el hoy capturado habría encontrado conversaciones con otra persona en el dispositivo móvil de María Fernanda López, situación que, presuntamente, habría originado la discusión.

Hasta el momento, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía y hace parte de las hipótesis que son materia de investigación.

El diario antioqueño también señaló que vecinos del sector aseguraron haber escuchado gritos y posteriormente varios disparos provenientes de la vivienda. De acuerdo con testimonios recopilados por ese medio, la mujer habría intentado salir del inmueble antes de que ocurriera el ataque. No obstante, estas declaraciones corresponden a versiones de testigos y deberán ser corroboradas por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

feminicidios en Perú - violencia contra la mujer
Las autoridades investigan la muerte de María Fernanda López Castellanos bajo la hipótesis de un presunto feminicidio. - crédito Andina

El caso es investigado como un presunto feminicidio

Las autoridades continúan recopilando pruebas técnicas, testimoniales y periciales para esclarecer lo ocurrido y determinar si el crimen reúne los elementos jurídicos para ser investigado como feminicidio.

Mientras avanza el proceso, el hombre capturado permanece a disposición de la Fiscalía, entidad que definirá los delitos que le serán imputados y presentará el caso ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), citadas por El Colombiano, con la muerte de María Fernanda López Castellanos son 15 las mujeres asesinadas este año en Medellín. De esos casos, 10 son investigados por las autoridades bajo la hipótesis de feminicidio, mientras avanzan las respectivas investigaciones para establecer las circunstancias y las responsabilidades penales en cada uno de ellos.

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