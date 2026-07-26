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Honduras: Copeco emite Alerta Verde en Gracias a Dios por vaguada en altura y onda tropical

Las autoridades advierten sobre lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, además del riesgo de crecidas repentinas en zonas urbanas de varios departamentos del país.

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Los cultivos de maíz, arroz, yuca y plátano sufrieron daños en varias comunidades de La Mosquitia por la crecida del río Patuca.
Copeco emitió Alerta Verde por 48 horas para el departamento de Gracias a Dios debido a condiciones meteorológicas inestables. (Foto: Redes sociales)

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) emitió una Alerta Verde por 48 horas para el departamento de Gracias a Dios, debido al ingreso de una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio hondureño.

De acuerdo con el comunicado oficial, la alerta se establece específicamente para Gracias a Dios, departamento ubicado en la zona nororiental del país, donde las condiciones atmosféricas podrían generar un incremento de las precipitaciones y elevar el riesgo de incidentes asociados a las lluvias.

El pronóstico fue elaborado con base en el análisis del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), que identificó la presencia de una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical que afectará diferentes regiones de Honduras.

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Según el informe meteorológico, estos sistemas estarán provocando abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos, acompañados de actividad eléctrica en distintos sectores del territorio nacional.

Las condiciones más inestables se esperan principalmente en las regiones oriental, norte y occidental de Honduras, donde existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones sean acompañadas por tormentas eléctricas.

Las condiciones atmosféricas provocarán abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos en varias zonas del país. (Foto: Redes sociales)
Las condiciones atmosféricas provocarán abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos en varias zonas del país. (Foto: Redes sociales)

“Una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio hondureño estarán generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos acompañados de tormentas eléctricas, especialmente en las regiones oriental, norte y occidental”, detalló Cenaos en su reporte.

Mientras tanto, en el resto del país se esperan lluvias débiles y aisladas, aunque las autoridades meteorológicas también prevén cambios en las condiciones durante la noche del viernes.

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Según el pronóstico, durante la noche podrían desarrollarse nubes de crecimiento vertical, capaces de producir precipitaciones intensas durante períodos cortos, acompañadas de tormentas eléctricas.

Este tipo de condiciones meteorológicas puede generar lluvias de considerable intensidad en lapsos reducidos, por lo que las autoridades recomiendan mantener vigilancia, especialmente en sectores susceptibles a inundaciones, deslizamientos o aumentos repentinos en los niveles de los cuerpos de agua.

Copeco también advirtió sobre la posibilidad de crecidas repentinas en zonas urbanas de los departamentos de Olancho, Colón, Yoro y Atlántida, como consecuencia de las lluvias que podrían registrarse durante el período de influencia de estos sistemas atmosféricos.

Los cultivos de maíz, arroz, yuca y plátano sufrieron daños en varias comunidades de La Mosquitia por la crecida del río Patuca.
Una vaguada en altura y una onda tropical estarán afectando diferentes regiones del territorio hondureño. (Foto: Redes sociales)

La acumulación de agua en períodos cortos podría provocar afectaciones en calles, comunidades y zonas urbanas con sistemas de drenaje insuficientes o que históricamente presentan problemas durante los episodios de precipitaciones intensas.

Además, las autoridades mantienen vigilancia sobre los niveles de importantes ríos que atraviesan diferentes zonas del territorio nacional.

Entre los afluentes que podrían registrar incrementos en sus niveles se encuentran los ríos Coco o Segovia, Patuca, Plátano y Sico, considerados de importancia para las regiones donde se encuentran ubicados.

La situación también podría afectar a ríos menores en los departamentos de Gracias a Dios y Colón, donde las precipitaciones podrían provocar aumentos en los caudales y generar condiciones de riesgo para las comunidades ubicadas en las cercanías de estos cuerpos de agua.

El departamento de Gracias a Dios permanece bajo alerta debido a su ubicación en la región nororiental y a la posibilidad de que las lluvias generen acumulaciones de agua y aumentos en los niveles de ríos y quebradas.

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