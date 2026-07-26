El Salvador celebra sus primeras medallas en Santo Domingo 2026

El equipo mixto de bádminton de El Salvador venció 3-1 a Cuba y aseguró la segunda medalla de bronce en Santo Domingo 2026. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

La delegación de El Salvador obtuvo sus primeras medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este sábado, tras destacar en las disciplinas de tiro con arco, bádminton y judo. El desempeño permitió a la representación salvadoreña ingresar al medallero de la competición.

El primer metal llegó de la mano del equipo femenino de arco recurvo, integrado por Jocelyn Urías, Marcela Cortez y Jimena Vigil, quienes derrotaron 6-0 a República Dominicana para colgarse el bronce. La victoria otorgó al representativo cuscatleco sumar su primera presea en la edición 2026 del certamen regional.

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El equipo recibió las preseas de Armando Bruni, presidente Comité Olímpico de El Salvador Presidente (COES). El podio en dicha competición lo completó México con el oro y Colombia con la plata.

Jocelyn Urías, Marcela Cortez y Jimena Vigil ganaron 6-0 a República Dominicana y dieron a El Salvador el primer bronce en arco recurvo femenino. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

El Salvador suma medallas en bádminton y judo durante la jornada sabatina

Por otro lado, en la disciplina de bádminton, el equipo mixto conformado por Uriel Canjura, Manuel Mejía, Melvin Calzadilla, Javier Alas, Margareth Revelo, Gabriela Barrios, Daniela Hernández y Fátima Centeno superó 3-1 a Cuba y aseguró la medalla de bronce tras una actuación colectiva muy sólida.

Esta fue la segunda medalla para el Team ESA en la jornada, destacando la capacidad competitiva del conjunto salvadoreño frente a una selección cubana considerada favorita.

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Mientras que el tercero y cuarto metal llegó en el judo. Por un lado, Jairo Moreno se adjudicó la medalla de plata en la categoría de -60 kilogramos. Moreno alcanzó la final tras una serie de combates exigentes y solo cedió en la gran final ante el cubano Jonathan Charon, quien se quedó con el oro.

El salvadoreño Jairo Moreno logró la medalla de plata en judo en la categoría de -60 kilogramos tras caer frente al cubano Jonathan Charon. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

La cuarta medalla de El Salvador llegó también en judo. Diego Cálix venció al dominicano Heriberto de Aza y se quedó con la medalla de bronce en la categoría de -66 kilogramos, ampliando así la cosecha de metales para el país en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Con estas 4 preseas, 3 de bronce y 1 de plata, la delegación salvadoreña, hasta el cierre de esta nota, la decima posición en el medallero y mantiene la expectativa de seguir sumando logros en los próximos días de competencia. Las autoridades deportivas locales y el COE felicitaron públicamente a los atletas por su desempeño y dedicación. Además, toda la delegación Azul y Blanco sigue a la espera de celebrar la primera medalla de oro en Santo Domingo 2026.

El grupo salvadoreña permanece en plena contienda por nuevas preseas con 239 deportistas, de los cuales 145 son mujeres y 94 hombres, inscritos en todas las disciplinas deportivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la edición de 2023, celebrada en su capital, El Salvador logró su segunda mejor cosecha histórica de oros tras sumar ocho títulos en atletismo, karate, salto ecuestre, surf, tiro y vela, resultado que mantiene altas las expectativas para la presente edición celebrada en suelo dominicano.

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Además, el grupo cuenta con el respaldo de instituciones gubernamentales y privadas, que han facilitado recursos para optimizar el rendimiento de los competidores durante la justa.