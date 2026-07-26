El Salvador

El Salvador celebra sus primeras medallas en Santo Domingo 2026

Cosechas en tiro con arco, bádminton y judo permitieron a la representación salvadoreña ingresar al medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Guardar
Google icon
El equipo mixto de bádminton de El Salvador venció 3-1 a Cuba y aseguró la segunda medalla de bronce en Santo Domingo 2026. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)
El equipo mixto de bádminton de El Salvador venció 3-1 a Cuba y aseguró la segunda medalla de bronce en Santo Domingo 2026. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

La delegación de El Salvador obtuvo sus primeras medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 este sábado, tras destacar en las disciplinas de tiro con arco, bádminton y judo. El desempeño permitió a la representación salvadoreña ingresar al medallero de la competición.

El primer metal llegó de la mano del equipo femenino de arco recurvo, integrado por Jocelyn Urías, Marcela Cortez y Jimena Vigil, quienes derrotaron 6-0 a República Dominicana para colgarse el bronce. La victoria otorgó al representativo cuscatleco sumar su primera presea en la edición 2026 del certamen regional.

PUBLICIDAD

El equipo recibió las preseas de Armando Bruni, presidente Comité Olímpico de El Salvador Presidente (COES). El podio en dicha competición lo completó México con el oro y Colombia con la plata.

Jocelyn Urías, Marcela Cortez y Jimena Vigil ganaron 6-0 a República Dominicana y dieron a El Salvador el primer bronce en arco recurvo femenino. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)
Jocelyn Urías, Marcela Cortez y Jimena Vigil ganaron 6-0 a República Dominicana y dieron a El Salvador el primer bronce en arco recurvo femenino. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

El Salvador suma medallas en bádminton y judo durante la jornada sabatina

Por otro lado, en la disciplina de bádminton, el equipo mixto conformado por Uriel Canjura, Manuel Mejía, Melvin Calzadilla, Javier Alas, Margareth Revelo, Gabriela Barrios, Daniela Hernández y Fátima Centeno superó 3-1 a Cuba y aseguró la medalla de bronce tras una actuación colectiva muy sólida.

Esta fue la segunda medalla para el Team ESA en la jornada, destacando la capacidad competitiva del conjunto salvadoreño frente a una selección cubana considerada favorita.

PUBLICIDAD

Mientras que el tercero y cuarto metal llegó en el judo. Por un lado, Jairo Moreno se adjudicó la medalla de plata en la categoría de -60 kilogramos. Moreno alcanzó la final tras una serie de combates exigentes y solo cedió en la gran final ante el cubano Jonathan Charon, quien se quedó con el oro.

El salvadoreño Jairo Moreno logró la medalla de plata en judo en la categoría de -60 kilogramos tras caer frente al cubano Jonathan Charon. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)
El salvadoreño Jairo Moreno logró la medalla de plata en judo en la categoría de -60 kilogramos tras caer frente al cubano Jonathan Charon. (Cortesía: Instituto Nacional de los Deportes)

La cuarta medalla de El Salvador llegó también en judo. Diego Cálix venció al dominicano Heriberto de Aza y se quedó con la medalla de bronce en la categoría de -66 kilogramos, ampliando así la cosecha de metales para el país en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con estas 4 preseas, 3 de bronce y 1 de plata, la delegación salvadoreña, hasta el cierre de esta nota, la decima posición en el medallero y mantiene la expectativa de seguir sumando logros en los próximos días de competencia. Las autoridades deportivas locales y el COE felicitaron públicamente a los atletas por su desempeño y dedicación. Además, toda la delegación Azul y Blanco sigue a la espera de celebrar la primera medalla de oro en Santo Domingo 2026.

El grupo salvadoreña permanece en plena contienda por nuevas preseas con 239 deportistas, de los cuales 145 son mujeres y 94 hombres, inscritos en todas las disciplinas deportivas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la edición de 2023, celebrada en su capital, El Salvador logró su segunda mejor cosecha histórica de oros tras sumar ocho títulos en atletismo, karate, salto ecuestre, surf, tiro y vela, resultado que mantiene altas las expectativas para la presente edición celebrada en suelo dominicano.

Además, el grupo cuenta con el respaldo de instituciones gubernamentales y privadas, que han facilitado recursos para optimizar el rendimiento de los competidores durante la justa.

Temas Relacionados

Juegos Centroamericanos y del CaribeEl SalvadorSanto Domingo 2026Uriel Canjura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Distrito Central de Honduras registra déficit de lluvias de 18.4 % en lo que va de 2026

El Distrito Central acumula un déficit de 18.4 % en las precipitaciones registradas entre enero y el 22 de julio de 2026, pese a las lluvias reportadas durante las primeras semanas de este mes

Distrito Central de Honduras registra déficit de lluvias de 18.4 % en lo que va de 2026

La última vez que Daniel Ortega entregó la presidencia de Nicaragua en 1990, tras perder ante Violeta Barrios de Chamorro

La candidata de la coalición Unión Nacional Opositora obtuvo una ventaja histórica en las elecciones generales, con 777,522 sufragios, mientras el Frente Sandinista quedó con 40% y 579,886 votos

La última vez que Daniel Ortega entregó la presidencia de Nicaragua en 1990, tras perder ante Violeta Barrios de Chamorro

Panamá modifica los requisitos para construir cárcel de $177 millones en provincias centrales

El Ministerio de Gobierno ajustó las condiciones de la licitación, amplió el plazo para presentar propuestas y realizó cambios en los requisitos financieros, técnicos y de experiencia exigidos a los oferentes.

Panamá modifica los requisitos para construir cárcel de $177 millones en provincias centrales

El Gobierno de Guatemala realiza requisas simultáneas en Renovación I y El Boquerón

La Dirección General del Sistema Penitenciario ejecutó operativos en Escuintla y Santa Rosa con la Fuerza Élite, la PNC y el Ejército, con inspecciones sectorizadas para retirar artículos prohibidos ingresados a los recintos

El Gobierno de Guatemala realiza requisas simultáneas en Renovación I y El Boquerón

Destrucción de recursos naturales lidera el aumento de los delitos ambientales en Panamá

El Ministerio Público reportó un crecimiento de las investigaciones por incendios forestales, contaminación y maltrato animal durante los primeros seis meses del año.

Destrucción de recursos naturales lidera el aumento de los delitos ambientales en Panamá

TECNO

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Prime Video sigue los pasos de Netflix y añade videojuegos a su menú

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más vistos este sábado

Apple estaría desarrollando una MacBook Neo con más memoria RAM

Qué significa el símbolo H+ en el celular y qué puedes hacer con esta conexión a internet

ENTRETENIMIENTO

Mark Hamill, Stan Lee y Buzz Aldrin: los cameos más recordados de “The Big Bang Theory”

Mark Hamill, Stan Lee y Buzz Aldrin: los cameos más recordados de “The Big Bang Theory”

El cantante Chris Brown se declara culpable por un violento altercado en un nightclub de Londres

Christopher Nolan revela los secretos de “La Odisea”: la culpa de Odiseo, el final de Penélope y los ecos de “Oppenheimer”

La amistad restaurada de Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson tras años de distancia: “Seremos hermanas para siempre”

“Cualquiera puede escribir una canción, pero eso no te hace compositor”: la frase con la que Paul Stanley explicó el éxito de KISS

MUNDO

La Policía de Alemania dijo que el sospechoso del atropello múltiple en Berlín tendría vínculos “con redes islamistas”

La Policía de Alemania dijo que el sospechoso del atropello múltiple en Berlín tendría vínculos “con redes islamistas”

EEUU afirmó que el bloqueo naval impuesto a Irán sigue vigente y que el Ejército está “en estado de máxima alerta”

Putin descartó congelar la guerra en Ucrania ante el pedido de Kazajistán: “Es imposible”

Un vehículo embistió a una multitud durante la fiesta del Día del Orgullo LGBT en Berlín: al menos un muerto y 17 heridos

Zelensky informó que el Ejército ruso sufrió casi 225.000 bajas en menos de siete meses