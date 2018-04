Sobre la experiencia de transferencia, la doctora Anesini expresó: "Nos aportó muchísimo, porque antes el investigador no daba a conocer sus hallazgos, entonces gran parte de la población permanecía ajena a lo que hacemos en el laboratorio. Todo quedaba en un documento científico que leía solamente otro investigador, pero no lo leía un vecino. Ahora nos abrimos y podemos llegar a la gente y solucionar problemas concretos, como lo es la alopecia. Imaginate que no hay nada que pague la satisfacción personal que uno siente".