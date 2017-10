Clode, que todavía no tiene planes de comercializarlo, sostiene que su intención al crear el pulgar era ampliar el concepto de las prótesis, señalando que el significado original de la palabra significaba añadir algo nuevo, no reemplazar algo perdido. El pulgar que ha creado no sólo añade una sexta extremidad a la mano, sino que agrega funciones que las personas descubren gradualmente a medida que se acostumbran a usar el dispositivo. Los que pudieron probarlo lo encontraron excitante e inusual.