Ayer se dieron a conocer las 7 maravillas naturales de la Argentina. La campaña organizada por la fundación New 7 Wonders of the World, la misma que coronó a las Cataratas del Iguazú como unas de las maravillas mundiales, buscó promover la calidad ambiental de la Argentina, fomentar el conocimiento masivo de lugares de imponente belleza natural y difundir el patrimonio cultural con el que cuenta.