Brett Kavanaugh volvió a rechazar las denuncias por acoso sexual y aclaró que no retirará su candidatura para la Corte Suprema de EEUU

"No voy a dejar que acusaciones falsas nos saquen de este proceso", aseguró el juez nominado por Donald Trump. Reconoció, en tanto, que no pone en duda que su primera denunciante puede haber sido agredida, pero aclaró que no fue él quien lo hizo