La acumulación de minerales y residuos puede alterar el funcionamiento de una cafetera con el paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una cafetera que demora más de lo habitual puede indicar que el agua circula con dificultad o que la molienda no es adecuada. El problema suele vincularse con la acumulación de minerales, los residuos internos o una molienda demasiado fina, según especialistas consultados por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas.

La duración del ciclo depende del diseño y la capacidad del equipo, por lo que el cambio respecto de su funcionamiento habitual es una señal más útil que una comparación aislada.

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El especialista en atención al cliente John Holmquist recomienda medir un ciclo cuando el aparato es nuevo o acaba de ser descalcificado: ese registro permite contar con una referencia para detectar demoras posteriores.

La limpieza periódica de los componentes ayuda a mantener un flujo de agua adecuado durante cada preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una jarra completa debería prepararse en cuatro a ocho minutos

Holmquist indicó al medio que una cafetera de goteo suele preparar una jarra completa en entre cuatro y ocho minutos. Ese rango coincide con la ventana de contacto de agua y café contemplada por el estándar Gold Cup de la Specialty Coffee Association (SCA), organización internacional que certifica equipos domésticos de preparación.

También hay funciones que extienden deliberadamente el proceso, como los modos de café intenso, preinfusión o cantidades pequeñas. Si la prioridad es reducir el tiempo, conviene verificar que esté seleccionado el modo estándar.

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Una molienda demasiado fina puede ralentizar el paso del agua y provocar desbordes en el filtro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depósitos minerales restringen el paso del agua

El problema puede originarse dentro del aparato. A medida que el agua circula por los conductos y las piezas de calentamiento, deja depósitos minerales que forman sarro y dificultan el paso del líquido. La acumulación también puede provocar ruidos durante la preparación o hacer que el café salga menos caliente. En algunos casos, quedan restos visibles en el depósito o en el cabezal de infusión.

Joshua Gruenberg, especialista en café y cocina, explicó al medio que esa acumulación no representa un riesgo para la salud, aunque puede demorar el ciclo y afectar el sabor. La descalcificación busca disolver esos depósitos mediante la circulación de una solución de limpieza por el sistema.

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Holmquist aconsejó usar un producto descalcificador diseñado para cafeteras y respetar las indicaciones del fabricante. La frecuencia no es idéntica en todos los hogares: depende de la dureza del agua. Los equipos que incluyen un aviso de descalcificación ofrecen una guía directa para decidir cuándo realizarla. Después, deben hacerse varios ciclos con agua limpia para retirar cualquier resto de la solución.

El sarro puede afectar la velocidad del ciclo, la temperatura del agua y el sabor de la bebida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La molienda fina y aceites también afectan el ciclo

Una molienda excesivamente fina dificulta el paso del agua y puede hacer que la canasta se desborde o que queden partículas en la bebida. En ese caso, moler el café más grueso facilita el drenaje y puede acortar el ciclo.

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Los granos de tueste oscuro y cafés saborizados pueden dejar una película aceitosa en la cámara de preparación y en piezas móviles. Gruenberg sugirió retirar ese residuo con un paño seco e inspeccionar el compartimento de manera regular.

La falta de limpieza puede exigir más a los componentes y reducir la vida útil del aparato, advirtió. Para orientar la revisión, las señales más habituales son:

Preparación más lenta que el tiempo habitual del equipo

Desborde de la canasta o café molido en la jarra

Depósitos visibles, ruidos inusuales o bebida menos caliente

Funcionamiento irregular de la placa calefactora

Revisar los ajustes y descalcificar el equipo son medidas recomendadas ante demoras inusuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura y fallas eléctricas pueden justificar un reemplazo

Si la limpieza y la descalcificación no corrigen la demora, puede haber una falla mecánica. Holmquist señaló que una correcta extracción necesita agua a entre 90,6 y 96,1°C (195 y 205°F). Un elemento calefactor deteriorado puede impedir alcanzar ese rango, dejar un café agrio o apagado y reducir la temperatura de servicio.

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Las filtraciones en la base pueden indicar una falla en los conductos internos o en los sellos. Si no se consiguen repuestos o la reparación cuesta más de la mitad de lo que vale una cafetera nueva, conviene considerar el reemplazo.

Si hay olor a quemado, parpadeos en la alimentación eléctrica o se activa el disyuntor, Holmquist recomendó desenchufar la cafetera y dejar de usarla de inmediato.