Azulejos retro: los 6 diseños para sumar color y textura sin reformar toda la casa

Los azulejos retro vuelven como acento para sumar color y textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los patrones retro de azulejos vuelven a ocupar un lugar visible en baños, cocinas y rincones de la casa. Aplicaciones puntuales que aporten color, textura y contraste sin exigir una reforma integral.

La tendencia aparece en reportes de medios internacionales especializados en diseño e interiorismo. Entre ellos figura la revista especializada en decoración y lifestyle, The Spruce, que recogió opiniones de las especialistas Michelle Squire, Daniela Alilovic y Leah Garczynski. Se debate sobre el regreso de estas composiciones en espacios residenciales.

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La tendencia prioriza intervenciones puntuales en baños, cocinas y rincones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación de estos diseños coincide con una búsqueda de alternativas frente a materiales y acabados que dominaron los últimos años. Las especialistas consultadas señalaron que estos revestimientos permiten sumar identidad visual en superficies como salpicaderos, nichos de ducha, muros de acento o pisos de apoyo. Ese enfoque apunta a intervenciones parciales, con efecto decorativo concentrado en zonas específicas de la vivienda.

En lugar de instalar un esquema uniforme en toda una habitación, la propuesta se apoya en recursos de escala reducida. Esa elección disminuye la dimensión de la obra y reserva el protagonismo para puntos concretos.

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1. Arcos geométricos curvos

Los arcos geométricos curvos reaparecen en nichos de ducha con paletas suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michelle Squire, diseñadora de interiores, indicó a The Spruce que las curvas y las figuras geométricas suaves recuperan presencia en interiores residenciales. Su referencia se centra en composiciones dentro de una paleta azul y blanca aplicadas en nichos de ducha, donde el dibujo suma movimiento visual sin dominar el ambiente.

La clave de este recurso está en su escala contenida. Un nicho o un muro puntual permite introducir el patrón sin trasladarlo a toda la habitación. El artículo detalla que esa moderación conserva el impacto del diseño y al mismo tiempo lo vuelve compatible con espacios pequeños.

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2. Damero

El damero se actualiza con nuevas combinaciones cromáticas para pisos de transición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El damero reaparece como una de las fórmulas más reconocibles del repertorio retro. Leah Garczynski, otra de las diseñadoras de interiores consultadas, sostuvo que su vigencia responde a una combinación de permanencia estética y flexibilidad cromática.

La recomendación apunta a pisos de áreas de transición, lavaderos y vestíbulos. El artículo precisa que las variantes ya no se limitan al blanco y negro. Según la especialista, ayudan a disimular mejor la suciedad y mantienen la referencia nostálgica del patrón.

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3. Cuadrados cerámicos

Los cuadrados cerámicos pastel recuperan el guiño a las décadas de 1950 y 1960. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los azulejos cerámicos cuadrados en tonos pastel, asociados con interiores de las décadas de 1950 y 1960, figuran entre los formatos que recuperaron visibilidad durante 2026. Daniela Alilovic señaló que ese recurso puede introducir un tono más lúdico en un baño pequeño o en un rincón de cocina. Aunque también admite versiones en gamas terrosas.

La especialista explicó a The Spruce que hoy conviven dos lecturas de ese formato. Tonos apagados vinculados con una estética mid-century modern y opciones más intensas para interiores de impronta retro. El uso en baños aparece como una de las aplicaciones más reiteradas dentro de esa tendencia.

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4. Escama de pez

El patrón de escama de pez aporta relieve con tonos atenuados como el verde salvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón de escama de pez vuelve a verse en paredes de tocador y salpicaderos. En la selección relevada por The Spruce, Squire planteó una preferencia por colores atenuados, como el verde salvia, para que la textura mantenga una lectura serena.

La especialista señaló que esa superficie puede integrarse con madera clara y grifería en acabado satinado. La combinación busca introducir ritmo visual a partir de la repetición de la pieza, sin recurrir a contrastes fuertes. Se ubica este diseño entre las opciones que ofrecen relieve perceptible con una paleta moderada.

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5. Liner tiles

Los liner tiles convierten una pared puntual en el centro visual del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los liner tiles se apoyan en una forma simple, aunque su repetición construye tramas capaces de alterar la percepción de un ambiente. Alilovic propuso su uso en toilettes o baños pequeños, donde una intervención de menor escala permite incorporar color con mayor decisión.

La apuesta consiste en convertir una pared puntual en el foco de la composición, sin extender el mismo nivel de saturación a toda la habitación.

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6. Penny tile

El penny tile suma textura y un efecto lúdico sin saturar la composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El penny tile también forma parte del regreso de motivos retro en superficies domésticas. La diseñadora Leah Garczynski afirmó que su permanencia se explica por la capacidad de sumar textura y un efecto lúdico sin recargar visualmente el conjunto.

La recomendación lo ubica en pisos de baño, duchas y toilettes. El formato permite desarrollar patrones personalizados a partir de módulos circulares o hexagonales repetidos. Resulta un rasgo que amplía las posibilidades de diseño dentro de superficies reducidas. En esa versatilidad se apoya una parte del renovado interés que registran los medios especializados internacionales.

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