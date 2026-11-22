La temperatura del agua influye en la eliminación de grasa y restos adheridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lavar la vajilla con agua tibia o caliente facilita la eliminación de restos de comida y grasa, aunque la temperatura apta para desinfectar con calor excede la que la piel tolera durante el lavado manual.

La especialista en limpieza Sarah Aguirre, con más de 20 años de experiencia en hogares y espacios comerciales, reunió para The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas, 12 razones prácticas para evitar el agua fría al lavar platos.

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El agua tibia ayuda a que el detergente actúe sobre la suciedad persistente. (Imágen Ilustrativa Infobae)

1. El agua caliente disuelve la grasa adherida

Los aceites y grasas se endurecen al enfriarse y pueden quedar pegados en platos, fuentes y utensilios. El agua tibia o caliente, junto con detergente desengrasante, ayuda a desprenderlos y reduce la necesidad de raspar las superficies.

2. El calor acorta el tiempo de secado

Tras el enjuague, el agua caliente se evapora antes que el agua fría, lo que permite que la vajilla escurra con mayor rapidez y puede evitar el secado manual cuando no se necesita usarla de inmediato.

Dejar la vajilla en remojo facilita la limpieza de residuos endurecidos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

3. Un secado más rápido deja menos marcas

La menor permanencia de agua sobre vasos y platos puede reducir las marcas y vetas. El problema suele acentuarse con agua dura, que deja depósitos minerales cuando se seca. Si bien no los elimina, limita el tiempo en que quedan sobre la superficie.

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4. La desinfección por calor exige temperaturas muy altas

El calor puede destruir microorganismos, pero el agua que resulta segura para las manos no esteriliza la vajilla. El Código Alimentario de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) establece, para el lavado manual profesional, una solución de lavado de al menos 43℃ (110℉).

Si se desinfecta por inmersión con agua caliente, exige 77 ℃ (171℉) durante al menos 30 segundos. Esas referencias no deben trasladarse a las manos en el hogar.

Usar la temperatura adecuada permite reducir el esfuerzo al limpiar recipientes y utensilios. (Imágen Ilustrativa Infobae)

5. El detergente se distribuye mejor con agua tibia

El calor favorece la disolución del detergente y su contacto con la suciedad. Según Aguirre, ese efecto es especialmente útil con productos en polvo, que requieren agua suficiente para disolverse antes de actuar sobre los restos.

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6. Una buena disolución permite usar menos producto

Cuando el detergente se integra mejor al agua, puede bastar una cantidad menor para lavar una carga habitual. La medida debe ajustarse a las indicaciones del envase y nivel de grasa, sin añadir producto de más para obtener espuma.

Los utensilios que tuvieron contacto con alimentos crudos requieren una higiene especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. El enjuague caliente reduce los restos de jabón

El exceso de detergente puede dejar la vajilla y vasos opacos. El agua tibia ayuda a retirarlo durante el enjuague y disminuye la probabilidad de que queden residuos visibles, una situación más frecuente cuando se lava con agua fría.

8. Actuar pronto ayuda frente a las manchas de comida

Los restos de alimentos son más fáciles de quitar antes de secarse. Colocar el plato en remojo con agua tibia y detergente apenas termina la comida permite aflojar manchas y residuos, con menos frotado posterior.

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El secado completo ayuda a evitar la acumulación de humedad en platos y cubiertos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

9. La temperatura ablanda los alimentos pegajosos

Sustancias como miel, jalea o salsas espesas se vuelven más firmes a baja temperatura. El agua tibia las vuelve más fluidas y facilita que se desprendan de la loza, cubiertos y recipientes.

10. El remojo reduce el riesgo de rayones y roturas

Raspar o frotar con fuerza alimentos endurecidos puede marcar una superficie o favorecer que un plato se escape de las manos. Dejarlo en remojo permite que el agua y el detergente actúen antes de usar una esponja.

El calor moderado puede acelerar el escurrido de la vajilla después del lavado. (Imagen ilustrativa Infobae)

11. El lavado puede requerir menos tiempo y agua

Al quitar con mayor rapidez la grasa y restos, el agua tibia puede acortar la tarea y volumen utilizado. Existe un contrapeso: calentar el agua demanda energía. Por eso conviene llenar una pileta o recipiente, en lugar de dejar correr el grifo durante todo el lavado.

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12. Temperatura tolerable protege las manos del frío

El agua muy fría puede resultar incómoda durante un lavado prolongado. Para lavar a mano, conviene usarla tibia, a una temperatura similar a la de una ducha agradable.

Usar la temperatura adecuada permite reducir el esfuerzo al limpiar recipientes y utensilios. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavar y desinfectar las superficies y utensilios que entran en contacto con alimentos. Además de separar los que tocaron carne, aves, pescados o huevos crudos de los destinados a comida lista para consumir. Para aplicar esas pautas en casa:

Retirar los restos de comida antes de sumergir los utensilios.

Lavar con agua tibia y detergente, sin exceder una temperatura que irrite la piel.

Cambiar o higienizar paños y esponjas con frecuencia.

Dejar secar por completo la vajilla antes de guardarla.

Limpiar y desinfectar por separado tablas, platos y cubiertos que hayan tenido contacto con alimentos crudos.