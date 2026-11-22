El trasplante permite renovar el sustrato y ofrecer más espacio cuando las raíces ocupan por completo el recipiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Trasplantar una planta de interior permite renovar el sustrato y dar espacio a las raíces cuando la maceta ya limita su desarrollo. El procedimiento requiere revisar el sistema radicular, elegir un recipiente con drenaje y ajustar el riego posterior.

La necesidad y frecuencia dependen de la especie, su crecimiento, tamaño del recipiente y sustrato. La Real Sociedad de Horticultura del Reino Unido (RHS) indica que muchas plantas se benefician del trasplante cada pocos años y que la primavera suele ser el mejor momento, al comenzar el crecimiento.

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Revisar el estado del cepellón, elegir un contenedor con drenaje y moderar el riego son aspectos centrales del cuidado posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La editora de jardinería Tenielle Jordison, autora de la guía de Homes & Gardens, sitio especializado en hogares, también lo sitúa en primavera o a comienzos de otoño.

1. Las raíces revelan si la maceta ya quedó chica

Raíces que rodean el cepellón o salen por los orificios de drenaje pueden indicar que hace falta más espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en verificar que el trasplante sea necesario. Retirar con suavidad la planta permite observar el cepellón, es decir, el conjunto de raíces y sustrato que conserva su forma al salir de la maceta.

Raíces que rodean el borde del cepellón asoman por los orificios de drenaje o dejan muy poca tierra suelta son indicios de congestión.

La Universidad de Wisconsin menciona otras señales, como el crecimiento lento, las hojas amarillas por falta de nutrientes y los cambios en el tiempo que tarda en secarse la tierra. Como estos signos también pueden deberse al riego o a las condiciones de cultivo, revisar las raíces permite identificar el problema con mayor precisión.

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2. Extraer la planta sin tirar de sus partes frágiles

Sostener la base y manipular con cuidado tallos y hojas ayuda a retirar la planta sin daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sacarla, conviene sujetar la maceta y sostener la base con la otra mano. Si no se libera, puede ponerse de lado o inclinarse. La RHS aconseja manipular tallos principales resistentes, sin forzar hojas ni brotes.

Trabajar sobre una superficie fácil de limpiar.

Evitar golpes contra el recipiente, que pueden dañar raíces o tallos.

No forzar la extracción si la planta está adherida a una maceta estrecha; primero hay que liberar los bordes con precaución.

El objetivo es mantener el cepellón íntegro durante la revisión, salvo que haya raíces muy compactadas o deterioradas que exijan intervención.

3. Raíces dañadas o enmarañadas requieren intervención

Las partes oscuras, blandas o muy compactadas requieren una revisión antes de incorporar tierra nueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de la maceta, deben retirarse con cortes limpios las raíces blandas, oscuras o con signos de pudrición. Jordison recomienda usar herramientas afiladas y limitar la poda para evitar un impacto excesivo sobre la planta.

También propone separar suavemente las raíces que forman una masa compacta, de modo que puedan extenderse en el nuevo sustrato.

La RHS coincide en que las raíces que giran alrededor del cepellón deben aflojarse y, si corresponde, recibir una poda ligera. La institución explica que una masa de raíces congestionada puede dificultar el drenaje y favorecer un sustrato saturado, una condición vinculada al riesgo de pudrición.

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Cada especie puede tolerar de manera diferente esta intervención; por eso, el corte debe ceñirse a las partes dañadas o excesivamente apretadas.

4. Una maceta apenas mayor evita retener humedad de más

Un recipiente apenas más amplio y con agujeros de drenaje reduce el riesgo de acumulación de agua alrededor de las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del nuevo recipiente debe responder al tamaño actual del sistema radicular. La Universidad de Wisconsin aconseja pasar a una maceta de un tamaño superior y con orificios de drenaje suficientes. Un contenedor demasiado grande acumula más sustrato húmedo alrededor de las raíces y puede crear condiciones favorables para la pudrición.

La RHS precisa que, en recipientes pequeños, la nueva maceta puede ser entre 2,5 y 5 centímetros más ancha y profunda. Antes de colocar la planta, se añade una capa de sustrato adecuado para la especie.

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El cepellón debe quedar con su parte superior apenas por debajo del borde; luego se completa alrededor, se presiona ligeramente para eliminar bolsas de aire y se evita cubrir los tallos con tierra.

5. El primer riego debe humedecer el sustrato sin encharcarlo

El agua debe atravesar la tierra y salir por la base, sin dejar excedentes en el plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del trasplante, corresponde regar hasta que el agua salga por los orificios de drenaje. Según la RHS, esa salida confirma que la humedad atravesó el sustrato. La universidad estadounidense recomienda retirar el excedente acumulado en el plato entre 10 y 20 minutos después, para que las raíces no permanezcan en agua.

La frecuencia posterior no es igual para todas las plantas. Debe ajustarse a la especie, época del año, tamaño del recipiente y condiciones de luz.

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Jordison advierte, en la guía publicada por Homes & Gardens, que el riego profundo inicial no justifica mantener la tierra constantemente saturada. Comprobar la humedad antes de volver a regar ayuda a evitar ese exceso.