Guía práctica para organizar el living con proporciones que mejoran la circulación, el descanso y el uso diario: desde la distancia entre el sillón y la mesa baja hasta el tamaño de la alfombra, la altura de los cuadros y la ubicación de las lámparas.

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Muchas veces me consultan por livings que se ven bien en fotos, tienen muebles elegidos con criterio y una decoración cuidada, pero resultan incómodos para usar todos los días. En la mayoría de esos casos, el problema no está en los objetos: está en las proporciones. Unas pocas medidas pueden cambiar la circulación, el descanso y la manera en que se habita una casa.

Mejorar tu casa con medidas simples de diseño interior permite transformar un ambiente visualmente cuidado en un lugar cómodo para habitar

La altura de una mesa, el tamaño de una alfombra, la ubicación de un cuadro o la distancia de una lámpara respecto de la mesa no son detalles menores. Son referencias que surgen de la relación entre el cuerpo y el espacio. Cuando están bien resueltas, el ambiente se ordena y se vuelve más fácil de usar.

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La mesa baja y su relación con el sillón<b> </b>

La mesa baja tiene que acompañar al sillón, no competir con él. Como regla general, recomiendo que tenga entre 35 y 40 centímetros de alto y que quede levemente por debajo del nivel del asiento. De ese modo, permite apoyar objetos con comodidad sin interrumpir la visual del ambiente.

La mesa baja debe quedar entre 40 y 60 centímetros del sofá para permitir una circulación cómoda y mantener los objetos al alcance

También hay que revisar la distancia. Entre el borde de la mesa y el frente del sofá, conviene dejar entre 40 y 60 centímetros. Con menos lugar, las rodillas chocan cada vez que alguien se sienta o se levanta. Si queda demasiado lejos, resulta incómodo alcanzar una taza, un libro o el control remoto.

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Para elegir el largo, una buena referencia es que la mesa mida cerca de dos tercios del ancho del sillón. En espacios reducidos, las mesas redondas u ovaladas ayudan a suavizar los recorridos y eliminan esquinas que suelen interrumpir el paso.

El tamaño y la distancia de la mesa baja influyen en el uso cotidiano del living y en el espacio disponible para moverse

Una alfombra pequeña desconecta el ambiente

La alfombra no tiene que funcionar como una isla debajo de la mesa baja. Su tarea es reunir el sofá, las sillas y las mesas auxiliares dentro de un mismo sector.

Cuando queda flotando en el centro del living, sin tocar ningún mueble, el ambiente suele verse fragmentado. Por eso, como mínimo, las patas delanteras del sofá y de las butacas deben apoyar sobre la alfombra. Si las dimensiones del ambiente lo permiten, se puede elegir una pieza que contenga por completo el conjunto.

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Las alfombras pequeñas que quedan aisladas en el centro del living pueden fragmentar visualmente el ambiente

Antes de comprarla, sugiero marcar en el piso sus dimensiones con cinta de papel. Es una forma simple de comprobar si la medida elegida sirve para el espacio y si respeta los recorridos hacia puertas, pasillos o el comedor.

La alfombra también debe sobresalir a los costados del sofá. No existe una única medida adecuada, porque depende de cada planta, pero conviene evitar las piezas que solo cubren el área de la mesa baja.

Una alfombra amplia unifica el sofá, las butacas y la mesa baja dentro de una misma zona de estar

Cuadros y espejos se colocan según la mirada, no según la pared

Una pared amplia puede llevar a colgar cuadros demasiado arriba. Es un error frecuente porque se toma como referencia el tamaño del muro y no la altura de quien observa.

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La guía más útil es ubicar el centro de la obra a unos 150 centímetros del piso. Esa altura coincide, en promedio, con el nivel de los ojos de una persona de pie y permite que el cuadro o el espejo se integre con el resto del ambiente.

El centro de un cuadro o espejo suele ubicarse a unos 150 centímetros del piso, a la altura promedio de la mirada

Si la pieza se coloca sobre un sillón o una consola no debe quedar aislada. Recomiendo dejar entre 15 y 25 centímetros entre la base de la obra y el respaldo o el borde superior del mueble. Esa proximidad genera una relación visual entre ambos elementos.

En una composición de varias láminas, fotografías o cuadros, hay que pensar el conjunto como una sola obra. El centro de toda la agrupación, y no de cada marco por separado, debe responder a esa referencia de altura.

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La lámpara del comedor debe iluminar la mesa sin encandilar

La lámpara colgante sobre la mesa de comedor cumple una función práctica: iluminar el plano donde se come, se conversa o se trabaja. También define visualmente ese sector, sobre todo en ambientes integrados.

En mesas de altura estándar, la parte inferior de la lámpara suele quedar a 70 u 80 centímetros de la superficie. Esa distancia permite que la luz llegue a la mesa sin molestar a quienes están sentados ni bloquear la vista entre los comensales.

La iluminación sobre la mesa debe acompañar las comidas y conversaciones sin bloquear la vista entre los comensales

La altura puede variar si el techo es muy alto, la mesa es más grande o la lámpara tiene una pantalla voluminosa. Antes de instalarla de manera definitiva, conviene hacer una prueba: sentarse alrededor de la mesa, mirar hacia los otros lugares y verificar si la luminaria invade el campo visual.

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En mesas rectangulares largas, pueden funcionar dos o tres colgantes alineados, o una lámpara lineal centrada. En una mesa redonda, una única pieza suele resolver mejor la composición.

En mesas rectangulares largas, varias lámparas alineadas o una pieza lineal ayudan a distribuir la luz de forma pareja

La comodidad aparece cuando el cuerpo tiene espacio para moverse

Estas medidas no responden a una moda ni a una fórmula decorativa. Parten de cómo nos sentamos, caminamos, apoyamos objetos y compartimos un ambiente con otras personas.

Ajustar la posición de una mesa, una alfombra o una lámpara puede mejorar el funcionamiento de un ambiente sin hacer una reforma

Además de cuidar la relación entre los muebles, recomiendo preservar pasillos de al menos 75 centímetros y, si se trata de una circulación principal, acercarse a los 90 centímetros. Esa distancia permite desplazarse sin tener que esquivar mesas, sillones o sillas.

Cuando el espacio respeta las necesidades del cuerpo, la casa deja de ser solo una imagen y empieza a funcionar mejor. A veces, la solución no requiere cambiar todos los muebles: alcanza con mover una mesa, reemplazar una alfombra demasiado chica, ajustar una lámpara o bajar un cuadro.

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Fotos: Ilustrativas Infobae