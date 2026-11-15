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Canela en plantas de interior: qué usos y precauciones considerar

Las prácticas caseras requieren cantidades moderadas, seguimiento posterior y atención sobre humedad del sustrato para evitar daños durante tratamientos contra agentes que afectan follaje

Ilustración de una mano que echa polvo marrón con una cuchara a una maceta con una planta, junto a ramas de canela y semilleros.
Una capa fina de canela sobre el sustrato evita que el polvo se compacte y dificulte el riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La canela puede emplearse como apoyo puntual en el cuidado de las plantas de interior, sobre todo ante moho superficial o tras una poda. Su uso debe ser moderado y no reemplaza la identificación de la plaga ni el control de las condiciones de cultivo.

La especialista en césped y jardinería Chrissie Handley explicó a Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas, el modo de uso. Una alternativa consiste en diluir una cucharada de canela en 5 litros de agua tibia, filtrar la mezcla con un filtro de café y pasarla a un pulverizador. Según indicó, la preparación puede usarse sobre plantas con signos de hongos, como moho gris u oídio.

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Si ya hay moho visible, Handley aconsejó separar primero la maceta de las demás y retirar el material afectado antes de aplicar la solución. En esos casos, señaló que la frecuencia propuesta es de dos aplicaciones semanales.

Infografía con ilustraciones de ramas y polvo de canela, macetas, un pulverizador, un colador, tijeras de poda y una lupa sobre una planta.
La canela puede aplicarse de forma puntual en plantas de interior, siempre junto con medidas de higiene, drenaje y control de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede espolvorearse una cantidad ligera sobre la superficie del sustrato. Handley sostuvo que su olor puede desalentar la presencia de algunos animales e insectos. Anup Mutalik, fundador y editor de sitio especializado en plantas de interior, recomendó usar un colador de malla fina para distribuir un velo uniforme.

Una aplicación abundante puede dificultar el riego, ya que una capa gruesa repele el agua. La fundadora y directora ejecutiva de tienda en línea especializada en plantas de interior, Rosalin Ortega, también alertó sobre ese riesgo. Por esa razón, la canela no debe cubrir el sustrato ni utilizarse como sustituto de una rutina correcta de drenaje y riego.

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Manos aplicando canela en polvo a la tierra de plantas de interior en macetas sobre una mesa de madera. Se observa un frasco de canela y diversas plantas.
Los especialistas recomiendan usar cantidades reducidas y distribuir el polvo de manera uniforme sobre la superficie de la maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención y diagnóstico orientan el control de plagas

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define el manejo integrado de plagas. Lo entiende como la combinación de técnicas disponibles para desalentar el desarrollo de las poblaciones de organismos dañinos y reducir los riesgos derivados de los plaguicidas. Ese criterio permite situar la canela como una medida complementaria, no como una respuesta universal.

El Centro Nacional de Información sobre Pesticidas de Estados Unidos recomienda inspeccionar las plantas con frecuencia, retirar restos vegetales y mantener condiciones adecuadas de luz, agua y fertilización.

También advierte que insectos, ácaros, hongos, bacterias y desequilibrios nutricionales pueden provocar síntomas similares, por lo que resulta importante identificar el origen del problema antes de elegir un tratamiento.

Un frasco cilíndrico con canela molida, polvo esparcido en la mesa de madera, una cuchara pequeña y un cuenco con ramas de canela.
Antes de usar remedios caseros, conviene identificar si la planta presenta una plaga, una enfermedad o un problema de cultivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de California aconseja además retirar y desechar sin demora las partes con síntomas, y evitar salpicaduras sobre el follaje para reducir la dispersión de hongos. Entre las prácticas básicas para reducir el riesgo figuran:

  • Regar según las necesidades de cada especie y dejar secar el sustrato cuando corresponda.
  • Verificar que la maceta tenga drenaje y no quede apoyada sobre agua acumulada.
  • Limpiar hojas y retirar tejido muerto o enfermo.
  • Mantener circulación de aire y evitar que el follaje permanezca húmedo durante mucho tiempo.
  • Revisar el envés de las hojas para detectar insectos, telarañas, manchas o melaza.
Manos de una persona utilizando un pulverizador de cristal para rociar agua sobre las hojas de una planta de interior.
El exceso de canela puede formar una capa que repele el agua y altera la hidratación del sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela puede proteger cortes, pero exige precauciones

Mutalik relató que usó una pequeña cantidad de canela sobre extremos recién cortados de esquejes de higuera de hoja de violín y de una Monstera deliciosa antes de plantarlos.

El procedimiento que describió consiste en colocar un poco de polvo en la tapa del frasco, sumergir el extremo del corte, retirar el excedente y plantar de inmediato. La finalidad es cubrir la herida sin saturarla.

Una mujer con una regadera metálica y un paño atiende macetas de croton, begonia rex, anthurium y guzmania en un salón.
La canela se espolvorea en una cantidad mínima sobre el sustrato de una planta de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lindsey Chastain, escritora especializada en vida autosuficiente, recomendó utilizar canela en polvo obtenida de corteza, sin azúcar ni saborizantes. Por su parte, Mutalik aconsejó preferir la variedad de Ceilán para aplicaciones directas sobre el suelo y advirtió que la casia puede resultar levemente fitotóxica cuando se emplea en grandes cantidades.

Para plagas ya identificadas, Chastain mencionó el aceite de neem como alternativa. La Universidad de California indica que los jabones insecticidas y los aceites hortícolas pueden considerarse si están etiquetados para uso interior, para la especie de planta y para la plaga detectada. Cualquier producto de este tipo debe utilizarse conforme a su etiqueta y precauciones de seguridad.

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