La actriz Florence Pugh conquistó la alfombra roja con un diseño gótico: sastrería negra y hombros XXL

Florence Pugh lució un conjunto negro de Harris Reed con hombros sobredimensionados durante la promoción de East of Eden en Los Ángeles (Grosby)

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Con un conjunto negro de proporciones esculturales, Florence Pugh impuso una lectura gótica de la sastrería con hombros XXL durante un evento de promoción de “East of Eden” en Los Ángeles. La actriz eligió un diseño de Harris Reed que llevó al primer plano uno de los recursos más visibles de la temporada: el volumen como identidad.

El look se construyó a partir de una chaqueta corsé de satén negro, cerrada al frente con botones y ajustada a la cintura, junto con una falda lápiz de línea recta.

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La atención quedó concentrada en las mangas, elevadas y estructuradas hasta superar la altura de la cabeza. Su silueta remitió a unas alas oscuras y transformó una prenda de base clásica en una declaración de moda.

La elección tuvo además un antecedente concreto en la pasarela. El conjunto pertenece a la colección primavera 2027 de Reed, donde apareció originalmente en blanco y dentro de una propuesta con referencias nupciales.

El diseño combinó una chaqueta corsé de satén y una falda lápiz con mangas estructuradas que superaron la altura de la cabeza (Grosby)

Para Pugh, el cambio de color reformuló la pieza: el blanco ceremonial dio paso a una estética gótica, sin alterar la construcción ni el protagonismo de los hombros.

Hombros esculturales, la clave de una silueta que domina la escena

La silueta de grandes hombros tiene una historia recurrente en la moda. Fue un código de poder en los años 80, volvió en distintas reinterpretaciones en la década siguiente y reapareció en colecciones recientes con referencias a la sastrería, el vestuario escénico y la indumentaria histórica.

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En el caso de Pugh, el volumen no funcionó como un detalle decorativo, sino como el elemento que definió todo el atuendo.

La chaqueta ajustada permitió ordenar la prenda y contener la expansión de las mangas. Esa oposición entre cintura marcada y hombros amplios sostuvo el equilibrio visual del conjunto. La falda lápiz prolongó esa dirección vertical y evitó que el estilismo perdiera estructura frente a la escala de la parte superior.

Pugh completó el atuendo con sandalias de plataforma de Vivienne Westwood y aros de diamantes de Maria Tash (REUTERS/Mike Segar)

El corsé fue la pieza que conectó el dramatismo de las mangas con una silueta precisa. Este recurso, asociado a la lencería y a la indumentaria de época, ocupa un lugar constante en las apariciones recientes de la actriz.

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En esta oportunidad, se integró a una prenda de sastrería y dejó de funcionar como un elemento independiente.

El negro reinterpreta el vestido nupcial de Harris Reed en clave gótica

El diseñador británico Harris Reed ha desarrollado un lenguaje que combina corsetería, construcciones amplificadas, crinolinas y referencias al romanticismo inglés. Sus colecciones suelen dialogar con siluetas del pasado, aunque las trasladan a prendas destinadas a la alfombra roja y a los eventos de moda contemporáneos.

La gira promocional de la obra de John Steinbeck reunió propuestas de moda con referencias de época y elementos escultóricos

La versión elegida por Florence Pugh redujo la paleta al negro y dejó que la forma organizara el discurso. El satén aportó brillo y permitió que la luz acentuara los pliegues y relieves de las mangas.

El resultado se alejó de una lectura literal de la moda victoriana: no hubo exceso de ornamentos, encajes ni estampados. La construcción fue suficiente para sostener el carácter del look.

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Los accesorios acompañaron esa dirección. Pugh llevó sandalias de plataforma de Vivienne Westwood, una firma que también ha trabajado con códigos de corsetería, volumen y ruptura de las proporciones convencionales. Los aros de diamantes de Maria Tash agregaron brillo cerca del rostro sin competir con los hombros.

La estilista Rebecca Corbin-Murray coordinó en Londres un vestido negro de hombros descubiertos con volados y capas fruncidas (REUTERS/Corey Rudy)

Durante la gira promocional de East of Eden, la actriz presentó una sucesión de atuendos atravesados por volúmenes, corsés y referencias históricas.

Uno de esos looks se pudo ver en Londres. Bajo la dirección de Rebecca Corbin-Murray, su estilista, Florence Pugh llevó un vestido negro de hombros descubiertos, con volados sobredimensionados y capas fruncidas que construyeron una silueta de gran volumen.

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El recogido alto, las joyas doradas y el maquillaje de labios color vino reforzaron la lectura dramática del conjunto. Durante la gira de East of Eden, la actriz se adentró en el universo de John Steinbeck con una propuesta de estilo moderno inspirada en la época, donde convivieron la sastrería precisa y las formas escultóricas.