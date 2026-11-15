Camas plataforma: qué evaluar antes de incorporarlas en dormitorios pequeños

Una estructura elevada permite incorporar espacio de guardado sin sumar muebles independientes al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En viviendas de pocos metros, las camas plataforma permiten concentrar descanso, guardado y delimitación de ambientes en una misma estructura. El recurso parte de elevar o integrar el colchón para liberar superficie útil sin sumar muebles independientes.

La altura convierte el espacio bajo el colchón en guardado útil

Una cama plataforma puede resolverse con cajones, compartimentos, estantes o un volumen de guardado bajo el colchón. La publicación especializada Never Too Small, sitio especializado en decoración, señala que elevar la zona de descanso permite recuperar lugar para ropa de otra temporada, valijas y objetos voluminosos, sin ocupar más superficie de circulación.

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La elección del sistema depende del uso cotidiano. Los cajones ofrecen acceso directo, pero necesitan un frente libre para abrirse; los módulos con tapa o colchón elevable aprovechan un volumen mayor, aunque exigen retirar ropa de cama o despejar la superficie antes de utilizarlos.

Los cajones, estantes y compartimentos integrados ayudan a ordenar dormitorios de superficie limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen configuraciones que reservan el vacío inferior para piezas extraíbles, de modo que una misma habitación pueda alternar entre dormitorio, estar y comedor.

La diseñadora de interiores Karen Rohr advirtió a Living Cozy que una estructura cerrada, sin cajones ni estantes, puede eliminar el espacio de guardado que muchas personas aprovechan bajo una cama convencional. Por eso, el diseño debe definirse según qué se necesita almacenar y con qué frecuencia se accede a ello.

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La diferencia de nivel puede delimitar el sector de descanso dentro de una vivienda de planta abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio de nivel puede separar el dormitorio sin levantar tabiques

En plantas abiertas, la plataforma funciona como un límite físico y visual entre el área de dormir y el resto de la vivienda. Never Too Small plantea que incluso una diferencia moderada de nivel distingue el sector de la cama sin interrumpir la continuidad del ambiente mediante paredes fijas.

La separación puede complementarse con paneles plegables, cortinas, respaldos altos o cerramientos parciales para regular la privacidad. Estas soluciones permiten ocultar el colchón cuando sea necesario y conservar la entrada de luz natural y la sensación de amplitud cuando permanecen abiertas.

Una solución a medida concentra colchón, iluminación, mesas de apoyo y almacenamiento en un solo volumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar funciones reduce la cantidad de muebles necesarios

Una plataforma a medida puede incorporar superficies de apoyo, iluminación y estantes, además de ocultar instalaciones, una posibilidad relevante en reformas que requieren modificar recorridos de cañerías o cableado.

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La planificación debe prever registros accesibles para mantenimiento y evitar que el guardado bloquee ventilaciones o conexiones necesarias.

Antes de definir el diseño, conviene prever accesos, circulación y la altura necesaria para usar el espacio inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las camas plataforma suelen sostener el colchón con una base rígida o listones y, de acuerdo con Living Cozy, por lo general no requieren una base adicional. La diseñadora Amy Youngblood indicó a ese medio que esa característica puede simplificar el armado y mudanza al reducir el número de piezas voluminosas.

Sin embargo, la compatibilidad entre el colchón y soporte debe revisarse antes de definir el proyecto, porque algunos modelos pueden requerir condiciones específicas de apoyo.

Los tabiques móviles y las cortinas permiten sumar privacidad sin dividir de forma permanente el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil bajo requiere evaluar accesibilidad y uso diario

La altura reducida aporta una imagen más despejada y puede evitar que la cama interrumpa la vista hacia una ventana. Sin embargo, no es una solución universal. Rohr advirtió que los modelos muy cercanos al piso pueden dificultar el movimiento de personas con movilidad limitada, dolores de espalda o problemas en las rodillas.

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Antes de elegir el diseño, conviene medir la altura de asiento, el espacio necesario para abrir cajones, la ventilación del colchón y el recorrido disponible alrededor de la estructura. Estas condiciones permiten determinar si el modelo resulta cómodo y funcional para las necesidades de cada vivienda.