Cómo retirar restos quemados de cocina de vitrocerámica sin dejar rayones

Mantener la superficie limpia ayuda a prolongar su vida útil y conservar su aspecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Eliminar restos de comida adheridos a una cubierta de vidrio o cerámica exige limpiar sin rayar la superficie. El método depende de que el material esté a una temperatura segura y emplear utensilios diseñados para este tipo de placa.

Los derrames cotidianos pueden retirarse con agua jabonosa y una esponja suave, pero los residuos carbonizados requieren otro procedimiento.

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Doug White, especialista en electrodomésticos con 21 años de experiencia, señaló a The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas, que limpiadores en crema destinados a placas de vidrio ayudan a desprender suciedad sin recurrir a materiales agresivos.

El cuidado adecuado evita daños y facilita las tareas cotidianas en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El raspador se usa plano y en un ángulo de 45 grados

Una vez que la superficie ya no esté caliente al tacto, el primer paso consiste en apagar todos los controles y retirar cualquier recipiente. Para los restos endurecidos, White recomienda un raspador específico para superficies de vidrio o cerámica. La hoja debe mantenerse plana, cerca de un ángulo de 45 grados, para deslizarse por debajo de la costra de comida.

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El programa ENERGY STAR, respaldado por la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Energía de Estados Unidos, advierte que las cubiertas eléctricas de vidrio o cerámica pueden sufrir rayones y grietas. También recomienda evitar las esponjas de restregar, ya que pueden dejar marcas en el material.

La presión debe dirigirse de forma uniforme sobre el mango, sin usar las esquinas de la hoja. White indicó que una cuchilla puede levantar el residuo horneado sin dañar el vidrio si se emplea con cuidado. Si hay dudas sobre el utensilio adecuado, el manual del aparato fija las instrucciones específicas para cada modelo.

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Los derrames de azúcar o plástico fundido requieren una limpieza inmediata y cuidadosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales abrasivos pueden dejar marcas permanentes

La resistencia del vidrio cerámico no lo vuelve inmune al desgaste. White remarcó que los elementos capaces de remover residuos de una olla de acero resistente pueden rayar la placa o borrar los indicadores impresos en ella. Por eso, conviene excluir:

Lana de acero y fibras metálicas.

Polvos limpiadores o esponjas de gran abrasión.

Productos con cloro, amoníaco, removedores de óxido o fórmulas químicas agresivas.

El uso de la cubierta como superficie de trabajo o el arrastre de recipientes pesados.

La limpieza frecuente evita que los restos de alimentos se endurezcan sobre la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza debe comenzar con el recurso menos abrasivo disponible. Para una suciedad leve, una esponja suave con agua y jabón suele ser suficiente. En manchas persistentes, el especialista citado por The Spruce sugirió aplicar un limpiador cremoso formulado para este material y frotar con una esponja recubierta de nailon o de abrasión suave.

Después, un paño de microfibra seco permite retirar el excedente del producto y reducir las vetas que queden sobre la superficie. Antes de volver a encender la placa, es necesario comprobar que no haya residuos de limpiador ni restos de comida.

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Las esponjas suaves y los limpiadores no abrasivos ayudan a preservar el acabado de las placas de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento de la limpieza cambia ante azúcar o plástico fundido

Las salpicaduras comunes deben tratarse cuando la placa haya bajado a una temperatura segura. Sin embargo, los derrames de azúcar y plástico derretido constituyen una excepción, según las instrucciones de cuidado de superficies de vidrio cerámico. Pueden adherirse y dejar daños permanentes si se enfrían sobre la cubierta.

En esos casos, se deben apagar los elementos de cocción, retirar los recipientes calientes y utilizar protección térmica en las manos. El raspador permite desplazar el material hacia una zona más fría y retirarlo con cuidado. Cualquier resto que no pueda manipularse sin riesgo debe esperar a que la superficie se enfríe.

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Evitar fibras metálicas y polvos abrasivos reduce el riesgo de rayones y daños en los indicadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención reduce la necesidad de aplicar fuerza sobre el vidrio. El programa ENERGY STAR aconseja limpiar con frecuencia las placas eléctricas, ya que la acumulación de residuos puede afectar el uso del equipo. Retirar salpicaduras después de cocinar, cuando las condiciones sean seguras, evita que se endurezcan y simplifica el mantenimiento de una superficie que requiere limpieza cuidadosa.