Zendaya lució un vestido dorado de Giles Deacon de la colección otoño 2007 en los Governors Awards 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Guardar

Zendaya llevó la moda de archivo a los Governors Awards 2026 con un vestido dorado de Giles Deacon, perteneciente a la colección de otoño de 2007. La pieza, elegida junto a su estilista Law Roach, combinó una silueta columna, flecos y volúmenes tridimensionales a la altura de las caderas.

La actriz eligió una prenda concebida hace 19 años y la situó en una alfombra roja contemporánea sin despojarla de los códigos que definieron su diseño original. Fue una de las apariciones más comentadas de la ceremonia que abre el camino hacia la próxima temporada de premios.

PUBLICIDAD

La confección de la prenda de Giles Deacon integró una silueta columna recta con flecos y volúmenes acolchados en las caderas (REUTERS/Mario Anzuoni)

El metalizado dorado recorrió la figura en una caída recta, mientras que el relieve lateral modificó las proporciones de la silueta. El resultado se sostuvo en la construcción del vestido, antes que en una acumulación de complementos.

El diseño recupera una silueta de 2007

El vestido procede de la colección otoño 2007 de Giles Deacon. Su estructura responde a una línea vertical, ceñida al cuerpo, que termina en flecos y suma piezas acolchadas en las caderas. Esos volúmenes rompen la continuidad de la figura y añaden un aspecto escultórico al conjunto.

Los estilismos de los Governors Awards marcan las tendencias de moda previas a la temporada de premios de 2027 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La elección pone el foco en un momento concreto de la moda de mediados de la década de 2000, cuando las siluetas ajustadas convivían con superficies metálicas, texturas y recursos de volumen.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el diseño no se presentó como una reconstrucción de época. Zendaya lo llevó en su forma original y permitió que el corte, el brillo y el movimiento de los flecos definieran la imagen.

El dorado metálico y los relieves laterales concentraron la atención en la prenda. Al tratarse de un vestido columna, la composición depende de una línea depurada; los detalles en las caderas introducen contraste y evitan una lectura plana. Los flecos, por su parte, aportan movilidad sin cambiar el perfil general del diseño.

La actriz y su estilista Law Roach estructuran sus apariciones públicas mediante el rescate de piezas históricas de distintas décadas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las prendas de colecciones pasadas permiten recuperar diseños que no responden a los calendarios comerciales actuales y amplían las referencias disponibles para eventos de alto perfil.

PUBLICIDAD

En este caso, la elección no recurrió a un minimalismo discreto, sino a una construcción marcada por la textura y el volumen.

Los Governors Awards suelen reunir a intérpretes, cineastas y figuras de la industria en una ceremonia previa al período de reconocimientos de 2027. Por esa razón, los estilismos que aparecen allí suelen leerse como una primera señal de las decisiones de moda que dominarán las próximas alfombras rojas.

La moda de archivo guía los looks de Zendaya en alfombras rojas

Zendaya utilizó en la Met Gala de 2024 un vestido de alta costura de Givenchy diseñado por John Galliano en 1996 (REUTERS/Andrew Kelly)

La relación profesional entre Zendaya y Law Roach se caracterizó por la búsqueda de referencias de distintas décadas. En alfombras rojas anteriores, la actriz vistió piezas de archivo firmadas por John Galliano y Versace, además de creaciones de Bob Mackie.

PUBLICIDAD

En la Met Gala de 2024, celebrada en Nueva York, Zendaya apareció por segunda vez en la alfombra roja con un vestido de alta costura de Givenchy diseñado por John Galliano en 1996.

La pieza, que no había sido usada hasta entonces, tenía escote hombros descubiertos, corsé negro y una falda amplia. El diseño contrastó con su primer cambio de vestuario de esa noche y subrayó el uso de prendas con historia dentro de un evento regido por una temática anual.

La intérprete vistió un diseño de Bob Mackie de 2001 con bordados dorados en el Salón de la Fama del Rock and Roll de 2024 (AFP)

Meses después, en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2024, la actriz eligió un vestido de Bob Mackie perteneciente a la colección otoño 2001.

PUBLICIDAD

El modelo dorado incluía recortes en el torso y bordados de cuentas doradas, diamantes e iridiscentes. La elección funcionó como un guiño a Cher, figura homenajeada durante la ceremonia y una de las intérpretes asociadas a las creaciones del diseñador estadounidense.

Zendaya optó para archivos de Versace en varias de sus apariciones (REUTERS/Steve Marcus)

El archivo de Versace también aportó varias de sus apariciones. Para los Big Screen Achievement Awards de CinemaCon 2023, llevó un vestido marrón de la colección otoño 2001, con cuello halter, paneles de cuero y tejido estampado.

En la gala Time 100 de 2022, la actriz presentó un modelo de Bob Mackie de 1998 confeccionado en bloques de color. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Otra de las referencias de Bob Mackie apareció en la gala Time 100 de 2022, en Nueva York. Allí vistió un vestido de la colección otoño 1998 en tonos azul, turquesa y negro, con escote en V pronunciado y bloques de color.

PUBLICIDAD

La pieza se apartaba de los acabados metálicos y las formas estructuradas de otros estilismos, pero mantenía un principio común: recuperar una prenda de colección y adaptarla a una alfombra roja actual.

Estas elecciones muestran que el vestuario del dúo no se limita a una década ni a una sola silueta. Los vestidos de archivo pasan de los corsés a los recortes, de las faldas amplias a los trazos rectos y de las superficies bordadas a los paneles de cuero.