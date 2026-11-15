Cómo transformar un patio en un jardín sensorial paso a paso

Un jardín sensorial combina vegetación, materiales y recorridos para estimular la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un jardín sensorial se diseña para que la experiencia no dependa solo de lo que se ve. Reúne plantas, recorridos y elementos que activan vista, tacto, olfato, gusto y oído.

La propuesta puede adaptarse a un patio, una terraza con contenedores o un terreno amplio. La educadora hortícola Brittnay Haag, de la Extensión de la Universidad de Illinois, señala que estos espacios pueden organizarse por sentidos o combinar estímulos en un mismo recorrido. El artículo de Garden Gate Magazine coincide en que la ubicación de cada especie define cuánto y cómo se la percibe.

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1. La vista se organiza con contraste, continuidad y cambios estacionales

La combinación de colores, alturas, follajes y sombras permite que el jardín cambie su aspecto a lo largo del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de partida es observar la luz disponible y elegir plantas apropiadas para esas condiciones. Colores, alturas, siluetas, follajes, cortezas y sombras permiten construir escenas que cambian con las estaciones.

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda considerar los efectos de tonos claros y oscuros, así como el movimiento de la luz entre las plantas.

Para ordenar la composición, conviene repetir ciertas formas o colores y reservar un punto focal al final de un sendero o junto a un asiento. La selección puede incluir especies con floración escalonada y tallos o hojas que mantengan interés fuera de la temporada de flores.

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2. El tacto requiere plantas resistentes y un acceso seguro

Canteros elevados y especies de texturas variadas acercan la experiencia táctil a usuarios de distintas edades y necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las texturas invitan a una relación directa con el jardín. Hojas suaves, superficies cerosas, cortezas rugosas y gramíneas finas ofrecen sensaciones distintas, pero deben quedar al alcance sin obstaculizar el paso. Haag aconseja escoger ejemplares que toleren la manipulación frecuente y combinar texturas contrastantes.

Los canteros elevados facilitan el acceso de niñas, niños, personas con movilidad reducida y usuarios de sillas de ruedas. La publicación de la Universidad de Florida, elaborada por las especialistas Eva C. Worden y Kimberly A. Moore, recomienda senderos de al menos 91 centímetros de ancho y, de ser posible, de 152 centímetros para la circulación en silla de ruedas.

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3. El olfato cambia según la especie, lugar y momento del día

Las plantas aromáticas, ubicadas junto a senderos y áreas de descanso, facilitan el contacto con sus fragancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas perfumadas rinden mejor cerca de caminos, ventanas, entradas y áreas de descanso, donde su aroma se percibe con facilidad. Algunas desprenden fragancia sin contacto y otras al frotar sus hojas.

La RHS propone evaluar las preferencias personales y alternar especies con períodos de floración diferentes para sostener el interés durante el año.

La diseñadora de plantaciones Carolyn Dunster, citada por la RHS, vincula de forma estrecha olor y gusto en la experiencia del jardín. Por eso, las aromáticas comestibles pueden cumplir una doble función si se sitúan en un sector accesible y claramente identificado.

4. El gusto exige distinguir con claridad qué se puede consumir

Hierbas, frutas, verduras y flores comestibles pueden incorporarse al diseño con carteles que permitan identificarlas con claridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una zona de cultivo puede integrar hierbas, frutas, verduras y flores comestibles. La Extensión de la Universidad de Illinois propone, entre otras posibilidades, fresas, hierbas culinarias y flores comestibles, siempre que se identifiquen correctamente.

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La regla central es sencilla: no mezclar cultivos destinados al consumo con plantas tóxicas. Antes de incorporar esta área, conviene prever:

Una ubicación próxima a la cocina o a la mesa exterior

Recipientes o canteros que permitan cosechar sin pisar el suelo

Carteles legibles que diferencien cada cultivo

Especies adecuadas al clima local y a las condiciones de sol

5. El oído se compone con agua, viento y fauna del entorno

Gramíneas, agua en movimiento y aves suman sonidos al recorrido y amplían la experiencia del espacio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sonido puede surgir del roce del viento con las gramíneas, de las hojas secas bajo los pies, del agua en movimiento o del canto de las aves. La RHS señala que una fuente de agua puede generar desde un murmullo suave hasta un ruido más intenso, según su diseño. La elección debe adaptarse al uso previsto del espacio y a las condiciones acústicas del entorno.

También pueden sumarse arbustos, árboles y plantas que atraigan fauna, sin perder de vista el mantenimiento. El asesor hortícola principal de la RHS, James Lawrence, diseñó una combinación que reúne arbustos de flor perfumada y plantas de follaje texturado para extender los estímulos a distintas épocas del año.

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Como pauta de seguridad, Haag recomienda evitar especies venenosas o alergénicas y aquellas que requieran aplicaciones de pesticidas. Etiquetas interpretativas, superficies firmes y una selección adaptada al clima local ayudan a que el jardín invite a la interacción sin comprometer el cuidado de quienes lo recorren.