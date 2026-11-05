México

Pechuga de pollo asada con quinoa y verduras al vapor: receta alta en proteína y baja en grasas

Aprende a preparar un plato nutritivo, ligero y fácil de hacer, ideal para incluir en un menú equilibrado y cuidar tu alimentación

Pechuga de pollo asada y cortada en rebanadas junto a quinoa cocida, trozos de brócoli, zanahoria y calabacín en un plato blanco.
Un plato combina pechuga de pollo fileteada con una porción de quinoa cocida y una guarnición de brócoli, zanahoria y calabacín al vapor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La pechuga de pollo asada con quinoa y verduras al vapor es una alternativa para quienes buscan comer saludable sin renunciar al sabor. Esta preparación combina proteínas magras, carbohidratos complejos, fibra y vitaminas en un solo plato, con ingredientes fáciles de conseguir y un método de cocción que requiere poca grasa.

Uno de sus principales atractivos es el equilibrio nutricional de sus componentes. El pollo aporta proteínas necesarias para el mantenimiento y la reparación de los tejidos musculares; la quinoa proporciona fibra, minerales y proteína vegetal, mientras que las verduras complementan la comida con vitaminas y otros compuestos beneficiosos para el organismo.

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Además de ser una opción para el almuerzo o la cena, esta receta resulta práctica para organizar las comidas de la semana. Su preparación no requiere técnicas complicadas y permite ajustar las porciones según las necesidades de cada persona. El limón, el ajo y las hierbas aromáticas aportan sabor sin necesidad de recurrir a salsas pesadas o aderezos con exceso de grasa.

Ingredientes para preparar pollo asado con quinoa y verduras

Pechuga de pollo asada cortada en filetes, acompañada de quinoa cocida, brócoli, zanahoria y calabacín sobre un plato blanco.
Un plato servido con pechuga de pollo asada en rebanadas, quinoa cocida y verduras al vapor aporta una combinación equilibrada de proteínas y fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde: 2 porciones.

Tiempo aproximado: 35 minutos.

Para el pollo

  • 2 pechugas de pollo sin piel.
  • 1 cucharadita de aceite de oliva.
  • 1 diente de ajo picado.
  • Jugo de medio limón.
  • ½ cucharadita de paprika.
  • Pimienta negra al gusto.
  • Una pizca de sal.
  • Orégano o tomillo al gusto.

Para la quinoa

  • ½ taza de quinoa cruda.
  • 1 taza de agua.
  • Una pizca de sal.

Para las verduras

  • 1 taza de brócoli en floretes.
  • 1 zanahoria mediana cortada en rodajas.
  • 1 calabacita en medias lunas.
  • ½ taza de ejotes.
  • Pimienta y limón al gusto.

Preparación paso a paso de esta receta saludable

Pechuga de pollo fileteada, porción de quinoa cocida, brócoli, coliflor y rodajas de zanahoria servidos en un plato blanco.
Un plato de pechuga de pollo asada en rebanadas se acompaña con quinoa cocida junto con una ración de brócoli, coliflor y zanahoria al vapor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Marina el pollo: coloca las pechugas en un recipiente y agrega el ajo, el jugo de limón, la paprika, la pimienta, el orégano y el aceite de oliva. Mezcla hasta cubrir toda la superficie y deja reposar entre 10 y 15 minutos en refrigeración.
  2. Lava la quinoa: enjuaga las semillas bajo el chorro de agua fría utilizando un colador fino. Este paso ayuda a retirar las saponinas naturales que pueden darle un sabor amargo.
  3. Cocina la quinoa: coloca el agua en una olla y agrega las semillas con una pizca de sal. Cuando comience a hervir, baja el fuego, tapa y cocina aproximadamente 15 minutos, hasta que absorba el líquido y quede suave. Retira del fuego, deja reposar cinco minutos y separa los granos con un tenedor.
  4. Prepara las verduras: coloca el brócoli, la zanahoria, la calabacita y los ejotes en una vaporera. Cocina entre 7 y 10 minutos, dependiendo del tamaño de los cortes y de la textura que prefieras. Procura que queden suaves, pero conserven cierta firmeza.
  5. Asa las pechugas: calienta una sartén o parrilla antiadherente a fuego medio. Coloca el pollo y cocina hasta que esté dorado por ambos lados y completamente cocido en el centro. Comprueba que alcance una temperatura interna de 74 °C.
  6. Sirve el plato: distribuye la quinoa en dos porciones, añade las verduras al vapor y coloca una pechuga de pollo en cada plato. Termina con unas gotas de limón y un poco de pimienta.

¿Por qué esta combinación es una buena alternativa para comer saludable?

Plato blanco con rebanadas de pechuga de pollo asada, quinoa cocida, trozos de brócoli, rodajas de zanahoria y ramilletes de coliflor.
Una ración de pechuga de pollo asada en rebanadas se sirve junto a quinoa cocida y verduras al vapor integradas por brócoli, zanahoria y coliflor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pechuga de pollo sin piel destaca por su contenido de proteína y su bajo aporte de grasa en comparación con otros cortes. Este nutriente participa en la conservación de la masa muscular, la reparación de tejidos y diferentes funciones del organismo. Prepararla a la plancha o a la parrilla permite aprovechar sus propiedades sin necesidad de freírla.

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Por su parte, la quinoa aporta carbohidratos que proporcionan energía, además de fibra, minerales y proteína vegetal. Su combinación con el pollo ofrece diferentes fuentes de nutrientes, mientras que las verduras incorporan fibra y compuestos vegetales que contribuyen a una alimentación variada. El brócoli, la zanahoria, la calabacita y los ejotes también aportan color, textura y variedad al plato.

Una ventaja adicional es que puedes adaptar las cantidades de cada ingrediente de acuerdo con tus necesidades alimentarias. Para mantener un contenido moderado de grasas, evita añadir mantequilla, empanizados o aderezos cremosos. Así tendrás una comida completa, con ingredientes sencillos y una preparación que demuestra que comer saludable no significa sacrificar el sabor.

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