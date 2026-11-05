Receta de milhojas de ricota, rápida y fácil

Capas doradas de hojaldre rellenas con una preparación suave de ricota, azúcar, vainilla y ralladura de limón (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La combinación de capas crocantes y un relleno suave de ricota convierte a este postre en una opción simple para lucirse sin pasar horas en la cocina. La masa de hojaldre aporta una textura liviana y dorada, mientras que el interior cremoso suma un contraste delicado en cada porción.

El milhojas de ricota es ideal para una merienda especial, un cumpleaños, una reunión familiar o un almuerzo de fin de semana. Su presentación en capas le da un aspecto elegante, aunque la preparación resulta práctica porque se puede hacer con tapas de hojaldre listas.

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Además, es una alternativa versátil para quienes buscan un postre casero con pocos ingredientes. La ricota se combina con azúcar, huevo, vainilla y ralladura de limón para lograr un relleno suave, aromático y equilibrado, sin necesidad de utilizar técnicas complicadas.

Receta de milhojas de ricota

Se trata de un postre preparado con capas de masa de hojaldre horneada y un relleno cremoso de ricota, azúcar, huevo, esencia de vainilla y ralladura de limón. Las tapas se cocinan hasta quedar doradas y crocantes, luego se rellenan y se llevan a la heladera para que la preparación tome firmeza.

El resultado es un milhojas de textura contrastante: una superficie delicadamente quebradiza, un centro suave y húmedo y un acabado de azúcar impalpable que aporta dulzura. Para obtener porciones prolijas, conviene dejarlo enfriar antes de cortarlo.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

Preparación: 15 minutos .

Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

2 tapas de masa de hojaldre rectangulares.

500 g de ricota.

150 g de azúcar.

2 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de 1 limón.

30 g de almidón de maíz.

50 g de azúcar impalpable para decorar.

El relleno cremoso se distribuye sobre la masa horneada para lograr un postre parejo y fácil de corta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer milhojas de ricota, paso a paso

Precalentar el horno a 200 ℃. Colocar las tapas de hojaldre sobre 2 placas para horno cubiertas con papel manteca. Pinchar toda la superficie con un tenedor para evitar que se inflen demasiado. Espolvorear apenas una de las tapas con azúcar. Cubrirla con otro papel manteca y colocar una placa encima para mantenerla pareja. Hornear las masas durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas y crocantes. La masa debe quedar bien seca para que el milhojas no se humedezca con el relleno. Mientras se cocina el hojaldre, colocar la ricota, el azúcar, los huevos, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y el almidón de maíz en un bol. Mezclar hasta obtener una preparación cremosa y sin grumos. Si la ricota tiene mucho líquido, escurrirla durante unos minutos antes de usarla. Retirar las masas del horno y dejar enfriar por completo. Colocar una de las tapas sobre una fuente. Distribuir encima el relleno de ricota en una capa pareja. Cubrir con la segunda tapa de hojaldre y presionar apenas para que las capas queden firmes. Llevar a la heladera durante 1 hora antes de cortar. El frío ayuda a que el relleno tome cuerpo y permite obtener porciones más prolijas. Espolvorear con azúcar impalpable justo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal .

Grasas: 20 g .

Carbohidratos: 45 g .

Proteínas: 10 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.