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La exigente rutina de Cristiano Ronaldo: el método que sostuvo su vigencia durante 23 años con Portugal

A los 41, CR7 anunció su retiro de la selección lusa. Su preparación física, alimentación y descanso fueron pilares de una carrera que atravesó múltiples partidos internacionales

Cristiano Ronaldo construyó una rutina centrada en el entrenamiento físico, el descanso y una alimentación planificada. (Reuters)
Cristiano Ronaldo construyó una rutina centrada en el entrenamiento físico, el descanso y una alimentación planificada. (Reuters)
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Cristiano Ronaldo cerró una etapa de 23 años en la selección de Portugal. Su retiro internacional puso fin a un recorrido marcado por la disciplina física que le permitió sostenerse en la élite. A los 41 años, el delantero de Al-Nassr se despidió con 146 goles en 234 partidos, dos récords en el fútbol masculino de selecciones.

El recorrido de Cristiano con la camiseta de su país comenzó en agosto de 2003, cuando debutó con 18 años frente a Kazajistán. Más de dos décadas después, dejó la selección como el jugador con más presencias y goles en el historial internacional masculino.

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Su método se mantuvo aun durante los cambios de club, los torneos internacionales y el avance de la edad. (REUTERS/Marco Bello)
Su método se mantuvo aun durante los cambios de club, los torneos internacionales y el avance de la edad. (REUTERS/Marco Bello)

La continuidad no dependió únicamente de su capacidad técnica. Desde sus primeros años en el alto rendimiento, el atacante construyó una rutina centrada en el entrenamiento físico, el descanso y una alimentación planificada. Su método se mantuvo aun durante los cambios de club, los torneos internacionales y el avance de la edad.

Fuerza, velocidad y trabajo de campo en un esquema de alta exigencia

La preparación de CR7 combina trabajo de fuerza, resistencia y tareas específicas sobre el campo. Su programa no responde a una única rutina fija: las cargas cambian según el calendario, la disponibilidad de partidos y las indicaciones del cuerpo técnico. La constancia, sin embargo, fue una de las bases de su permanencia durante más de dos décadas en la élite.

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Unas manos y antebrazos cubiertos de magnesio sujetan una barra con discos de veinticinco kilogramos en un gimnasio.
La rutina de entrenamiento del atacante combina ejercicios de fuerza en el gimnasio con trabajos de velocidad y desplazamientos cortos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el gimnasio prioriza ejercicios de fuerza para el tren inferior, la zona media y la parte superior del cuerpo. Entre los movimientos que incorporó en distintas etapas figuran extensiones de piernas, trabajo de isquiotibiales, peso libre y ejercicios con cables para caderas, glúteos y músculos estabilizadores.

El objetivo no se limita al desarrollo muscular: busca sostener la potencia, la estabilidad y la capacidad de repetir esfuerzos durante los 90 minutos.

La velocidad es otro eje de su preparación. El delantero realiza series de sprints y ejercicios de alta intensidad que reproducen acciones propias de un partido, como aceleraciones, cambios de dirección y desplazamientos cortos.

Esas tareas se combinan con ejercicios cardiovasculares, entre ellos cinta, bicicleta y remo, para trabajar la resistencia sin dejar de atender la explosividad.

Entrenamiento de Cristiano Ronaldo
La salida del delantero ocurrió tras una sanción de 30 días de la federación lusa por abandonar la concentración del equipo

El calentamiento tiene un lugar definido antes de las sesiones. Incluye movilidad, estiramientos dinámicos, carrera suave y activación cardiovascular.

Después, el entrenamiento puede sumar tareas técnicas con pelota y movimientos de coordinación. En casa, donde cuenta con un gimnasio, también completa rutinas complementarias cuando la planificación de Al-Nassr lo requiere.

Ronaldo opta por unas 10 horas semanales de actividad en las zonas de intensidad baja y moderada, además de una hora en zonas de mayor exigencia. Esas mediciones reflejan un volumen que incluye el trabajo diario con su club y los partidos, por lo que no describen una sesión individual aislada.

Mesa de madera con filete de salmón, pechugas de pollo, huevos, camarones, carne roja, salvado de avena en envases y hierbas frescas.
El plan nutricional del jugador prioriza proteínas magras, pescado, verduras y agua, a la vez que descarta el alcohol y las bebidas azucaradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la parte nutricional, Ronaldo prioriza proteínas magras, pescado, huevos, frutas, verduras y carbohidratos integrales. El consumo de agua forma parte de esa planificación, mientras que evita las bebidas azucaradas y el alcohol.

También distribuye su alimentación en varias comidas pequeñas para sostener la energía durante los entrenamientos y facilitar la recuperación muscular.

Otro componente de su preparación física

La recuperación ocupa un lugar central en el esquema del delantero. Durante distintos momentos de su carrera, el jugador explicó que cuida sus horas de sueño y limita las actividades que pueden interferir en su descanso.

La recuperación ocupa un lugar central en el esquema del delantero (REUTERS/Marco Bello)
La recuperación ocupa un lugar central en el esquema del delantero (REUTERS/Marco Bello)

Esa atención, sumada a los controles físicos y médicos, le permitió sostener una presencia competitiva a una edad poco habitual para un delantero de primer nivel.

Su rutina no fue inalterable: las cargas de trabajo se adaptaron a cada temporada y a la exigencia de los partidos. Sin embargo, el criterio se mantuvo. Cada decisión cotidiana quedó vinculada con el rendimiento, desde la comida y la hidratación hasta los tiempos de recuperación.

Esa fórmula acompañó al capitán durante sus seis participaciones en la Copa del Mundo y en los principales ciclos de la selección. Ronaldo ganó la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA, en 2019 y 2025.

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