El papa León XIV usará dos vinos mendocinos en misas de su visita a Argentina: cuáles son y cómo se elaboran

El papa León XIV utilizará dos vinos licorosos de Mendoza durante las misas de su visita en Luján y Córdoba. (Jesús Hellín / Pool / Europa Press)

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El papa León XIV usará dos vinos mendocinos durante misas de su visita a Argentina: un licoroso de Bodega Cabrini, previsto para la celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y el Don Bosco Licoroso Especial, confirmado para la ceremonia de Córdoba.

Lejos de los Malbec, Cabernet y vinos secos habituales en las mesas del país, ambos conservan una elevada proporción de azúcar y pueden alcanzar casi 17 grados de alcohol.

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Los productos son vinos rituales, un proceso definido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. La normativa argentina reserva esa denominación para bebidas destinadas a las celebraciones litúrgicas y dispone que su elaboración, así como la de cualquier producto vitivinícola elaborado con técnicas religiosas y designaciones de un culto, cuente antes con la conformidad de la autoridad religiosa respectiva y respete las prácticas enológicas fijadas por ley.

Cabrini aportará un vino de altar elaborado en Luján de Cuyo

Para la misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján, se eligió el vino especial licoroso de misa de Bodega Cabrini, de Luján de Cuyo. La información de la bodega describe el producto destinado a esa celebración como un corte de Malbec, Tempranillo, Bonarda y Lambrusco, con uvas de Ugarteche, en ese departamento mendocino.

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La Bodega Cabrini elabora desde 1939 en Luján de Cuyo el vino de altar que se consagrará en la Basílica de Luján. (Vino cabrini)

La línea Cabrini Varietales utiliza uvas cosechadas en viñedos situados en zonas de Mendoza y se caracteriza, según la bodega, por la frescura, la juventud y las notas frutales propias de cada variedad. El Vino Licoroso de Misa Cabrini, en cambio, es un vino dulce especial y generoso que se elabora desde 1939. El Arzobispado de Mendoza lo autorizó como vino de altar de la Iglesia Católica y su producción sigue las directrices del Vaticano.

En diálogo con Infobae, el ingeniero agrónomo Hugo Cabrini, integrante de la firma, vinculó la participación de la bodega con la devoción de su comunidad por la patrona. “La visita del papa León XIV también tiene un significado especial para nosotros, ya que nuestro vino será utilizado en la Basílica de Luján, un lugar por el que sentimos una devoción particular porque nuestro departamento tiene la advocación de la Virgen de Luján”, afirmó.

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La familia comenzó a producirlo a propuesta de Guillermo Cabrini, integrante de la segunda generación y sacerdote salesiano, quien llevó la idea a su padre, Leandro Cabrini. Él había fundado la bodega en 1918. El establecimiento se mantuvo en manos de cinco generaciones de la familia y suma más de 100 años de historia.

Don Leandro Cabrini, fundador de la bodega. Llegó a Argentina desde Italia en el siglo XIX

El alcohol interrumpe la fermentación y preserva el azúcar residual

Cabrini explicó que el vino de misa de la casa se hace con uvas tintas —Malbec, Bonarda, Sangiovese y Tempranillo—, aunque la maceración es breve y el resultado es rosado. Después de la elaboración y la fermentación, el proceso se detiene cuando el mosto ya se convirtió técnicamente en vino, mediante la incorporación de alcohol vínico.

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Ese método define al producto como vino fortificado o enriquecido en alcohol: una fracción alcohólica aparece durante la elaboración y otra se añade después. La graduación se ubica entre 16,5 y 17 grados; al paralizarse la actividad de las levaduras, quedan entre 85 y 95 gramos de azúcar residual por litro. “Por eso es un vino dulce y alcohólico. Lo importante de esta composición es que el alcohol funciona como conservante natural”, señaló Cabrini.

El agrónomo indicó que los sacerdotes beben cantidades reducidas durante la misa y que el líquido puede permanecer en contacto con el oxígeno dentro de las vinajeras, antes de la consagración, y en los envases que guardan iglesias y sacerdotes. Según explicó, el grado alcohólico permite que se conserve sin alteraciones en esas condiciones. En los vinos secos, añadió, la exposición al oxígeno puede favorecer el primer descorche, aunque con el tiempo la evolución resulta desfavorable; en este caso, sostuvo, la conservación se mantiene pese al contacto con el aire.

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El papa León XIV dará misas en Córdoba y Buenos Aires /REUTERS/Yara Nardi

Para la familia, la presencia de su producción durante la visita papal tiene además un sentido religioso. Cabrini dijo que participan como parte de la ofrenda de pan y vino de los feligreses, que en la consagración se convierte, de acuerdo con la fe católica, en cuerpo y sangre de Cristo. “Para nosotros, como familia y como creyentes católicos, es un honor participar de la visita del papa León XIV a Argentina con nuestro vino”, expresó. Citó también al párroco de Chacra de Coria, el padre Osvaldo, quien resume ese momento con la frase: “Este es el misterio de nuestra fe”.

La relación de la familia con el Vaticano tiene un antecedente de 1950. Hugo Cabrini relató que su abuelo, su bisabuelo y su padre enviaron obsequios al pontífice de entonces, Pío XII. La bodega conserva la carta en la que el Vaticano agradeció el envío y bendijo tanto a las personas como a la empresa. El productor agregó que la parroquia se prepara espiritualmente para el viaje del Papa, con reflexiones, oraciones y plegarias que hicieron por su recuperación cuando fue operado y aún no se sabía si asistiría.

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El cáliz de Córdoba llevará un licoroso de la obra salesiana de Maipú

En la misa de Córdoba, el pontífice beberá y consagrará el Don Bosco Licoroso Especial, elaborado en Rodeo del Medio, Maipú. La producción corresponde a una bodega escuela de la Obra de Don Bosco, donde trabajan integrantes del establecimiento junto con estudiantes de los niveles secundario, terciario y universitario.

El licoroso de Don Bosco combina tres variedades de uva blanca y atraviesa una crianza de tres a cinco años en barricas de roble. (Don bosco bodega)

“Para nosotros es una gran felicidad que el Papa celebre la misa con nuestro vino, porque representa mucha historia y a muchas personas que trabajan todos los días para elaborar estos productos en una bodega diferente”, dijo a Infobae María Laura Perigrinelli, responsable de Comunicación de la bodega.

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El licoroso reúne Torrontés Riojano, Moscatel de Alejandría y Malvasía. Su ficha técnica señala una graduación de entre 16,70 % y 17 % v/v, acidez total de 6 gramos por litro, azúcar residual de 80 a 90 gramos por litro y una botella de 750 centímetros cúbicos. La temperatura sugerida para servirlo es de 8 a 10 ℃ (46,4 a 50 ℉), y su tiempo de guarda se estima entre 10 y 15 años.

La responsable explicó el carácter educativo y social de la institución. “Es una bodega que produce vinos y los comercializa, pero también es una bodega escuela, con un espacio para que los alumnos aprendan”, afirmó. Según Perigrinelli, los estudiantes intervienen en todo el proceso, con la enseñanza de enólogos y el acompañamiento de sus profesores.

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El vino de misa debe contar con la autorización del Arzobispado y del INV

Para que una elaboración sea considerada vino de misa, señaló Perigrinelli, debe provenir de uvas genuinas, completar la fermentación como cualquier vino y obtener las autorizaciones del Arzobispado y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario intervienen en la elaboración del vino Don Bosco Licoroso Especial en Maipú. (Bodega Don Bosco)

También detalló que el azúcar y el alcohol responden a condiciones históricas de uso. Las celebraciones solían comenzar temprano y los sacerdotes debían cumplir un ayuno prolongado, por lo que beber un tinto, Malbec o Cabernet podía resultar más fuerte incluso en una porción pequeña. La graduación alcohólica, agregó, facilitaba el traslado y permitía que el vino se conservara sin picarse durante períodos extensos dentro de las vinajeras.

La uva se vendimia en abril para acumular azúcar. Durante la fermentación se agrega alcohol vínico, que lleva el vino a entre 16,5 y 17 grados GL, detiene el proceso y conserva entre 80 y 90 gramos de azúcar natural por litro. Las levaduras proceden del viñedo y actúan a 12 a 14 ℃ (53,6 a 57,2 ℉) durante un promedio de 12 días.

El producto tiene un color naranja intenso con destellos cobrizos, asociado al paso por madera y a una oxidación controlada. La bodega describe notas de nuez, piel de naranja, miel y café, además de un final dulce vinculado a los 80 gramos de azúcar residual. Perigrinelli sumó que su tono ocre, un naranja pardo brillante, evita que manche los manutergios, el cáliz y los otros elementos del altar, como podría ocurrir con un tinto.

La crianza en roble dura entre tres y cinco años

Tras la fermentación, el vino pasa a barricas de roble de cuarto o quinto uso, no nuevas, donde permanece entre tres y cinco años. La elección busca una cesión limitada de madera y la microoxigenación necesaria para su evolución.

El papa León XIV en el Vaticano /REUTERS/Remo Casilli

Los viñedos están en Maipú y Luján, tienen una antigüedad promedio de 70 años y se encuentran sobre suelo franco-arenoso con riego por goteo. La cosecha es manual, en cajas de 17 kilogramos, durante la segunda quincena de abril; el rendimiento informado es de 9.000 kilogramos por hectárea.

La Bodega Don Bosco integra una trayectoria vinculada con los salesianos. Hacia 1875, los primeros miembros de la congregación llegaron a Rodeo del Medio para realizar tareas de evangelización, educación y promoción social entre los inmigrantes. En 1898, Lucía Barrionuevo de Bombal donó una finca con viñedos y una bodega en funcionamiento para crear una escuela de agricultura destinada a jóvenes.

En 1901 comenzaron las clases de viticultura y enología en la Escuela Don Bosco. El 17 de abril de ese año, el padre Pablo Robotti filtró el primer vino de misa elaborado allí. “Justamente estamos celebrando 125 años y recibimos la noticia de que el Papa celebrará la misa con nuestro vino”, sostuvo Perigrinelli.

La comunidad salesiana entregará al Santo Padre una edición especial por los 125 años de su presencia en Rodeo del Medio. La publicación repasa una historia iniciada en 1898, cuando la congregación se instaló en la localidad y extendió su presencia alrededor de la capilla y la escuela, con formación para generaciones de jóvenes.

Perigrinelli indicó que el vino ha sido utilizado históricamente en capillas y parroquias y que el Obispado de Córdoba resolvió incluirlo en la misa papal. “Nuestra sede central está en Córdoba, en la obra de Don Bosco. El Obispado conoce nuestro vino, que siempre se ha utilizado, y decidió que estuviera presente en la misa del Papa”, afirmó.

Añadió que lo recaudado por la comercialización de los productos se destina a personas necesitadas y a distintas obras de Don Bosco en Argentina. “Ese vino representa a los alumnos, a la familia salesiana, a la solidaridad, al compromiso y a la trayectoria”, expresó.

El complejo cuenta con una cava de 1880, que la institución identifica como la más antigua de Argentina; una bodega de arquitectura de torre vinaria, donde funcionó la primera Facultad de Enología de Latinoamérica; una bodega moderna inaugurada en 2007, una olivícola y el santuario de María Auxiliadora.