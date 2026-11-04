Tendencias

El método que usan los campeones de Mr. Olympia para exigir su cuerpo al máximo sin lesionarse

El preparador Hany Rambod diseñó una rutina de siete tandas breves que suma volumen en pocos minutos, aplicada con éxito por figuras reconocidas como Phil Heath y Jay Cutler para rematar sus sesiones

Tres fisicoculturistas de pie y un hombre sentado sostienen medallas y un trofeo de bronce en un gimnasio
El entrenador Hany Rambod diseñó el método FST-7 para sumar volumen sobre un músculo específico al cierre de la rutina (Instagram/@hanyrambod)
Guardar

El final de una rutina exige una elección concreta: sumar algunas series sobre un músculo específico o dar por terminado el entrenamiento.

El método FST-7, creado por el entrenador de culturismo Hany Rambod, organiza ese último tramo con siete series seguidas de un solo ejercicio, después del trabajo principal con cargas más altas.

PUBLICIDAD

Rambod trabajó con Phil Heath, ganador de siete títulos de Mr. Olympia, y con Jay Cutler, que obtuvo cuatro. Las indicaciones del entrenador, recogidas por Men’s Health, priorizan las máquinas y las poleas cuando el cansancio ya puede afectar el control del movimiento.

La propuesta no reemplaza los ejercicios de fuerza de la rutina. Rambod la ubica después de ese trabajo y la usa para sumar volumen, es decir, más series y repeticiones sobre una zona determinada en pocos minutos.

Para esa instancia recomienda movimientos sencillos y estables, con el fin de que la fatiga no altere la técnica antes de completar el bloque.

PUBLICIDAD

Tres hombres ante un fondo negro con letras; el del medio viste camiseta y los de los lados están sin camiseta en poses musculares
Rambod aplicó sus pautas de entrenamiento con culturistas profesionales como Phil Heath y Jay Cutler (Instagram/@hanyrambod)

7 series con descansos breves al final de la sesión

El FST-7 plantea siete series de ocho a doce repeticiones, con descansos de 30 a 45 segundos. Cada serie puede llevar entre 30 y 40 segundos, de modo que el bloque completo dura entre siete y nueve minutos. La carga elegida debe permitir que las repeticiones se hagan de forma controlada.

Rambod sostiene que es válido bajar el peso si, en las últimas series, ya no es posible llegar a ocho repeticiones con una ejecución correcta.

El ajuste busca conservar la técnica durante el trabajo. No se trata de mantener una carga determinada a cualquier costo, sino de completar el bloque sin perder el control del ejercicio.

Hombre musculoso con camiseta sin mangas negra y pantalones camuflados, realizando curl de bíceps con barra EZ en un gimnasio moderno.
El bloque final del FST-7 reúne siete series de ocho a doce repeticiones con descansos de 30 a 45 segundos(Imagen Ilustrativa Infobae)

El método se relaciona con la congestión muscular, un aumento temporal del volumen que puede sentirse durante el entrenamiento.

Rambod vincula ese efecto con su propuesta, aunque la publicación que recoge sus recomendaciones aclara que sentir una mayor congestión no asegura por sí solo un mayor crecimiento muscular.

El aporte práctico del FST-7 es reunir varias series en poco tiempo, sin presentar resultados automáticos.

La flexión de bíceps en polea limita las exigencias de equilibrio

Un hombre con ropa deportiva sostiene la barra de una máquina de polea baja mientras flexiona los brazos en una sala de entrenamiento.
La flexión de bíceps en polea limita las exigencias de equilibrio y concentra el trabajo muscular en los brazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexión de bíceps en polea es una de las alternativas que Rambod incluye para cerrar el trabajo de brazos. La polea ofrece una trayectoria más estable que otros movimientos y permite concentrar el esfuerzo en el bíceps cuando ya se acumula cansancio.

El ejercicio se incorpora después de las series más pesadas de la sesión. Las pausas cortas hacen necesario elegir una carga que pueda controlarse a lo largo de las siete tandas. Si la ejecución empieza a perder precisión, la prioridad es ajustar el peso y conservar la técnica.

Las extensiones del tríceps en polea ayudan a mantener el control

Las extensiones de tríceps en polea son otra de las opciones del entrenador para el tramo final. El movimiento consiste en estirar el codo para trabajar el tríceps y, al realizarse con una polea, reduce la necesidad de equilibrar el cuerpo durante el esfuerzo.

Una mujer vista de perfil ejercita los brazos con la cuerda de una máquina de polea en un gimnasio.
Las extensiones de tríceps en polea facilitan el control del movimiento cuando se acumula el cansancio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese nivel de estabilidad resulta útil cuando los descansos son breves y la fatiga aumenta de una serie a otra. El criterio de Rambod es sostener la carga más alta posible siempre que permita realizar las repeticiones con una ejecución adecuada.

La máquina de aperturas concentra el trabajo en el pecho

Para el pecho, Rambod señala la máquina de aperturas. El recorrido guiado reduce las demandas de estabilidad y mantiene el movimiento dentro de una trayectoria definida, una condición útil al terminar una sesión.

Un hombre sentado sujeta los agarres de una máquina de pesas con los brazos extendidos frente a un ventanal.
La máquina de aperturas guía el recorrido del ejercicio y enfoca el esfuerzo en el pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta alternativa no sustituye los ejercicios principales de pecho. Su función dentro del FST-7 es sumar siete series adicionales una vez terminado el trabajo más exigente.

La elección de una máquina busca que el límite sea el cansancio del músculo trabajado y no una pérdida de control del movimiento.

La flexión de piernas en máquina apunta a la parte posterior del muslo

Rambod también incluye la flexión de piernas en máquina para trabajar la parte posterior del muslo. La posición fija del equipo permite realizar el movimiento con menos exigencias de estabilidad que otros ejercicios cuando el descanso entre series es limitado.

Un hombre acostado boca abajo en una máquina de gimnasio eleva un rodillo acolchado con la parte posterior de las piernas.
La flexión de piernas en máquina aprovecha una posición fija para ejercitar la parte posterior del muslo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso se mantienen las mismas pautas del método: siete series, entre ocho y doce repeticiones y pausas de 30 a 45 segundos.

La carga puede reducirse si el cansancio impide mantener una ejecución correcta. Así, el bloque final conserva un criterio común en los cuatro movimientos: sumar trabajo específico sin relegar la técnica.

Temas Relacionados

FisicoculturismoMasa MuscularEntrenamientoNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sol y azúcar en sangre: estudios vinculan la luz natural con un mejor control de la glucosa

Dos investigaciones analizaron indicadores metabólicos en pacientes con diabetes y población general, con resultados que abren nuevas preguntas sobre el efecto de la iluminación diurna en el equilibrio metabólico

Sol y azúcar en sangre: estudios vinculan la luz natural con un mejor control de la glucosa

Usar más jabón no siempre es mejor: los seis errores al lavar la ropa que pueden dañar las prendas

Hábitos cotidianos, como cerrar la puerta del lavarropas tras cada ciclo o mezclar telas de distinto peso, pueden generar gastos evitables y reducir la vida útil del equipo

Usar más jabón no siempre es mejor: los seis errores al lavar la ropa que pueden dañar las prendas

Matthew McConaughey y su reflexión sobre la ansiedad a los 57: “He vivido miles de crisis, pero la mayoría nunca ocurrieron”

El actor, que cumple años este miércoles, habló de los escenarios negativos que construye la mente y contó cómo atravesó una situación de presión ante un estadio de béisbol lleno

Matthew McConaughey y su reflexión sobre la ansiedad a los 57: “He vivido miles de crisis, pero la mayoría nunca ocurrieron”

Cómo aprovechar la fruta madura: recetas de compotas, licuados, budines y helados caseros

Bananas con la cáscara oscura, manzanas blandas o duraznos con aroma intenso todavía pueden usarse en preparaciones dulces y saladas. Qué partes descartar, cómo conservarlas y cinco opciones para transformarlas con ingredientes habituales

Cómo aprovechar la fruta madura: recetas de compotas, licuados, budines y helados caseros

De Demi Moore a Hailey Bieber: las celebridades impusieron sus estilos en una noche de moda y diseño en Nueva York

La alfombra roja del Museo Americano de Historia Natural reunió vestidos de archivo, prendas confeccionadas con denim reciclado y destellos dorados que marcaron el pulso del código de vestimenta

De Demi Moore a Hailey Bieber: las celebridades impusieron sus estilos en una noche de moda y diseño en Nueva York

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

TELESHOW

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

La confesión de Mario Pergolini sobre su hermana Sandra: "Es hora de que lo sepas"

Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

INFOBAE AMÉRICA

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Organismo internacional exigió la liberación de un cubano enviado a aislamiento tras exhibir una sábana con “Patria y Vida”

Honduras anuncia ofensiva contra maras y pandillas tras entrada en vigor de reformas penales

El presidente Bernardo Arévalo se reunió con Felipe VI e invitó a empresarios españoles a invertir en Guatemala

La presidenta en funciones de Guatemala ordenó reforzar la inteligencia vial tras una emboscada a un vehículo de valores

Derechos Humanos identifica a 245 menores desplazados en Honduras por amenazas y reclutamiento criminal