El método que usan los campeones de Mr. Olympia para exigir su cuerpo al máximo sin lesionarse

El entrenador Hany Rambod diseñó el método FST-7 para sumar volumen sobre un músculo específico al cierre de la rutina (Instagram/@hanyrambod)

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El final de una rutina exige una elección concreta: sumar algunas series sobre un músculo específico o dar por terminado el entrenamiento.

El método FST-7, creado por el entrenador de culturismo Hany Rambod, organiza ese último tramo con siete series seguidas de un solo ejercicio, después del trabajo principal con cargas más altas.

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Rambod trabajó con Phil Heath, ganador de siete títulos de Mr. Olympia, y con Jay Cutler, que obtuvo cuatro. Las indicaciones del entrenador, recogidas por Men’s Health, priorizan las máquinas y las poleas cuando el cansancio ya puede afectar el control del movimiento.

La propuesta no reemplaza los ejercicios de fuerza de la rutina. Rambod la ubica después de ese trabajo y la usa para sumar volumen, es decir, más series y repeticiones sobre una zona determinada en pocos minutos.

Para esa instancia recomienda movimientos sencillos y estables, con el fin de que la fatiga no altere la técnica antes de completar el bloque.

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Rambod aplicó sus pautas de entrenamiento con culturistas profesionales como Phil Heath y Jay Cutler (Instagram/@hanyrambod)

7 series con descansos breves al final de la sesión

El FST-7 plantea siete series de ocho a doce repeticiones, con descansos de 30 a 45 segundos. Cada serie puede llevar entre 30 y 40 segundos, de modo que el bloque completo dura entre siete y nueve minutos. La carga elegida debe permitir que las repeticiones se hagan de forma controlada.

Rambod sostiene que es válido bajar el peso si, en las últimas series, ya no es posible llegar a ocho repeticiones con una ejecución correcta.

El ajuste busca conservar la técnica durante el trabajo. No se trata de mantener una carga determinada a cualquier costo, sino de completar el bloque sin perder el control del ejercicio.

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El bloque final del FST-7 reúne siete series de ocho a doce repeticiones con descansos de 30 a 45 segundos(Imagen Ilustrativa Infobae)

El método se relaciona con la congestión muscular, un aumento temporal del volumen que puede sentirse durante el entrenamiento.

Rambod vincula ese efecto con su propuesta, aunque la publicación que recoge sus recomendaciones aclara que sentir una mayor congestión no asegura por sí solo un mayor crecimiento muscular.

El aporte práctico del FST-7 es reunir varias series en poco tiempo, sin presentar resultados automáticos.

La flexión de bíceps en polea limita las exigencias de equilibrio

La flexión de bíceps en polea limita las exigencias de equilibrio y concentra el trabajo muscular en los brazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexión de bíceps en polea es una de las alternativas que Rambod incluye para cerrar el trabajo de brazos. La polea ofrece una trayectoria más estable que otros movimientos y permite concentrar el esfuerzo en el bíceps cuando ya se acumula cansancio.

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El ejercicio se incorpora después de las series más pesadas de la sesión. Las pausas cortas hacen necesario elegir una carga que pueda controlarse a lo largo de las siete tandas. Si la ejecución empieza a perder precisión, la prioridad es ajustar el peso y conservar la técnica.

Las extensiones del tríceps en polea ayudan a mantener el control

Las extensiones de tríceps en polea son otra de las opciones del entrenador para el tramo final. El movimiento consiste en estirar el codo para trabajar el tríceps y, al realizarse con una polea, reduce la necesidad de equilibrar el cuerpo durante el esfuerzo.

Las extensiones de tríceps en polea facilitan el control del movimiento cuando se acumula el cansancio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese nivel de estabilidad resulta útil cuando los descansos son breves y la fatiga aumenta de una serie a otra. El criterio de Rambod es sostener la carga más alta posible siempre que permita realizar las repeticiones con una ejecución adecuada.

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La máquina de aperturas concentra el trabajo en el pecho

Para el pecho, Rambod señala la máquina de aperturas. El recorrido guiado reduce las demandas de estabilidad y mantiene el movimiento dentro de una trayectoria definida, una condición útil al terminar una sesión.

La máquina de aperturas guía el recorrido del ejercicio y enfoca el esfuerzo en el pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta alternativa no sustituye los ejercicios principales de pecho. Su función dentro del FST-7 es sumar siete series adicionales una vez terminado el trabajo más exigente.

La elección de una máquina busca que el límite sea el cansancio del músculo trabajado y no una pérdida de control del movimiento.

La flexión de piernas en máquina apunta a la parte posterior del muslo

Rambod también incluye la flexión de piernas en máquina para trabajar la parte posterior del muslo. La posición fija del equipo permite realizar el movimiento con menos exigencias de estabilidad que otros ejercicios cuando el descanso entre series es limitado.

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La flexión de piernas en máquina aprovecha una posición fija para ejercitar la parte posterior del muslo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso se mantienen las mismas pautas del método: siete series, entre ocho y doce repeticiones y pausas de 30 a 45 segundos.

La carga puede reducirse si el cansancio impide mantener una ejecución correcta. Así, el bloque final conserva un criterio común en los cuatro movimientos: sumar trabajo específico sin relegar la técnica.