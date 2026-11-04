¿Las pilas usadas van a la basura? Qué recomiendan los especialistas

El descarte adecuado de baterías ayuda a prevenir incendios y contaminación.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una pila agotada puede conservar energía suficiente para provocar un cortocircuito si se daña o entra en contacto con otros metales. Por eso, las baterías usadas requieren una separación y descarte específicos, fuera de la basura doméstica y de contenedores de reciclaje convencionales cuando así lo indiquen los programas locales.

El riesgo cambia según la química de cada batería

Ryan Nordt, especialista en operaciones de reciclaje, explicó al sitio especializado en tareas domesticas, Martha Stewart, que las baterías tiradas de forma incorrecta pueden dañarse durante la recolección o procesamiento, recalentarse, producir chispas e iniciar incendios. El problema alcanza a los trabajadores, los vehículos de recolección e instalaciones de tratamiento.

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Cada tipo de batería requiere cuidados específicos antes de su entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las baterías de ion-litio merecen una precaución particular. Están presentes en teléfonos, computadoras portátiles, herramientas eléctricas y bicicletas eléctricas, entre otros equipos. Si sufren golpes, aplastamiento o deterioro, pueden entrar en fuga térmica, una reacción que eleva rápidamente la temperatura y puede derivar en un incendio.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que incluso las baterías descargadas pueden conservar energía capaz de causar lesiones o fuego. También indica que las recargables, incluidas las de ion-litio, níquel-cadmio, níquel-metal hidruro, níquel-zinc y plomo, no deben depositarse en la basura ni en el reciclaje municipal.

La regulación de la Unión Europea sobre baterías establece, a su vez, que los usuarios finales deben entregarlas por separado de los residuos municipales mezclados y llevarlas a puntos de recogida designados. El texto contempla medidas específicas frente al calor, agua, luz solar directa y daños físicos en el manejo de residuos con litio.

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Separar y almacenar estos dispositivos de forma segura reduce riesgos domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pilas comunes también exigen revisar la norma local

Las alcalinas de un solo uso son las habituales en controles remotos, linternas, relojes y juguetes. Sus tamaños más frecuentes son AA, AAA, C, D y de 9 voltios. La EPA señala que, en muchas comunidades, las alcalinas y de zinc-carbono pueden ir a la basura doméstica. Aunque recomienda consultar a la autoridad local de residuos y optar por recicladores de baterías cuando estén disponibles.

Kristen Bujold, especialista en baterías, señaló al medio estadounidense que el reciclaje de las alcalinas permite recuperar un concentrado de zinc y manganeso que puede aprovecharse como fuente de micronutrientes en fertilizantes.

Las pilas botón o de moneda, usadas en relojes, calculadoras, audífonos y controles de acceso, deben mantenerse lejos de niños y mascotas por el riesgo de ingestión. La EPA aconseja no arrojarlas a los contenedores de basura o reciclaje municipales si son de litio y recomienda llevarlas a sistemas especializados, programas de devolución o centros de residuos domésticos peligrosos.

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Los puntos de recolección especializados permiten recuperar materiales y evitar daños ambientales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo guardarlas hasta llevarlas a un punto de entrega

El almacenamiento temporal reduce riesgos. Nordt recomendó conservar las baterías en un lugar fresco y seco, lejos del calor, la luz solar directa y los objetos metálicos. También conviene impedir que las piezas sueltas se toquen entre sí. Entre las medidas de preparación que recogen la EPA y los especialistas consultados figuran:

Cubrir los terminales con cinta no conductora para evitar chispas.

Guardar por separado las baterías de litio, por ejemplo, en bolsas plásticas individuales.

Revisar si hay hinchazón, grietas, pérdidas de líquido o marcas de quemaduras.

No acumularlas durante períodos prolongados y entregarlas con regularidad.

Consultar instrucciones específicas si una batería está dañada, agrietada o presenta fugas.

Las unidades dañadas o con fugas requieren una manipulación diferenciada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Convención de Basilea, acuerdo ambiental respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, clasifica las baterías de plomo-ácido desechadas como residuos peligrosos.

Sus directrices subrayan la necesidad de evitar roturas y pérdidas de ácido sulfúrico, que pueden causar quemaduras químicas, además de prevenir la contaminación del suelo y el agua.

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Proteger los terminales evita chispas durante el almacenamiento y el traslado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puntos autorizados reciben tipos de baterías diferentes

La vía de descarte puede ser un centro municipal, campaña de residuos peligrosos, comercio adherido o reciclador especializado. Antes de trasladarla, es necesario confirmar que el lugar acepte su tipo de batería, ya que no todos reciben unidades de plomo-ácido, recargables o de ion-litio.

La normativa europea prevé la recogida separada de las baterías portátiles sin costo para el usuario en los puntos habilitados. Frente a una unidad inflada, con pérdida o dañada, la recomendación es pedir indicaciones a la autoridad local de residuos o al programa de reciclaje correspondiente y no dejarla en un contenedor ordinario.

El manejo responsable de estos residuos comienza antes de llegar al punto de recolección. (Imagen Ilustrativa Infobae)