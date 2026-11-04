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Qué son las “habitaciones antiestimulación”, la tendencia que busca llevar calma a la casa

Estos espacios priorizan decisiones sencillas para separar momentos personales del ritmo cotidiano, como apagar dispositivos, reducir fuentes sonoras y sumar superficies textiles

Ilustración en acuarela de una habitación con libreros de madera, bancos con cojines bajo dos ventanas, lámparas y una mesa pequeña con una taza.
Un rincón con luz indirecta, textiles y asientos cómodos puede destinarse a la lectura o al descanso sin pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La búsqueda de un refugio doméstico frente a las pantallas, ruidos y la iluminación intensa impulsa la creación de espacios de baja estimulación: una habitación o rincón pensado para hacer una pausa sin exigencias tecnológicas.

La propuesta no requiere una reforma. Basta delimitar un sector y definir luz, sonido, mobiliario y actividades. La finalidad es leer, descansar o permanecer en silencio, con menos interrupciones.

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Infografía ilustrada con un sillón, una lámpara de pie, ondas de sonido, una caja con un teléfono celular, mantas y libros de lectura.
Una guía gráfica recopila pautas de la Organización Mundial de la Salud para atenuar ruidos y estímulos luminosos o digitales en espacios de descanso dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso sensorial empieza por reducir las interrupciones

Los llamados cuartos anties­timulación amplían la idea de un ambiente analógico, libre de dispositivos conectados. En lugar de centrarse solo en quitar pantallas, procuran disminuir estímulos que compiten por la atención, como notificaciones, televisión, luz directa y ruidos del exterior o de otros sectores de la vivienda.

La diseñadora de interiores Lynn Berney, consultada por Real Simple, sitio especializado en estilo de vida, relacionó esta tendencia con el interés por hogares que permitan “bajar el ritmo, desconectarse y recargar energías”. Para la profesional, los espacios interiores pueden favorecer una sensación reparadora cuando se alejan de los elementos que resultan abrumadores.

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Diván con cojines, silla de madera, alfombra de colores neutros, ventana y cuadro en blanco y negro de la Estatua de la Libertad.
Alfombras, cortinas y mantas ayudan a amortiguar los ruidos y aportan confort al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base sanitaria de ese planteo tiene límites precisos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el ruido ambiental excesivo puede alterar el sueño, afectar el rendimiento cognitivo y aumentar la molestia. Sus directrices sobre ruido ambiental recomiendan disminuir la exposición, en particular durante la noche, cuando las interrupciones sonoras inciden en el descanso.

Esto no convierte a un rincón silencioso en un tratamiento médico ni supone que todos necesiten el mismo ambiente. Sí ofrece un criterio práctico: identificar qué estímulos perturban más a cada persona y reservar un lugar de uso acotado donde sea posible moderarlos.

La luz indirecta permite separar el día de la pausa nocturna

La iluminación es una de las primeras decisiones. Berney aconsejó evitar la luz cenital intensa y optar por fuentes cálidas y regulables, como lámparas de mesa, apliques o iluminación indirecta. Así, el sector puede tener luz suficiente para leer o sentarse sin reproducir el brillo uniforme de los ambientes destinados a tareas activas.

Un moderno salón con una tumbona blanca, una librería de madera, grandes ventanales negros y plantas de olivo en macetas, iluminado por luz natural.
La tendencia propone limitar notificaciones, televisión y otras fuentes de interrupción dentro de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Internacional de Iluminación (CIE) sostiene que la luz es el principal sincronizador del reloj biológico. Su declaración de 2024 indica que la luz nocturna puede interferir en el sueño y recomienda una iluminación más baja durante las tres horas previas a acostarse. La entidad también advierte que el color de una lámpara, por sí solo, no determina la iluminación saludable: importan la intensidad, el espectro, el momento del día y el conjunto de fuentes presentes.

En este tipo de rincón, esa evidencia se traduce en una pauta sencilla: por la noche, priorizar fuentes localizadas y tenues, sin oscurecer las zonas de circulación. Durante el día, en cambio, la CIE recomienda una exposición mayor, preferentemente natural.

Vista de una sala de estar moderna con sofá verde, mesa de centro con dos tazas y estantería de madera llena de libros. Hay una partición de cristal a la izquierda.
Las lámparas de mesa y la iluminación regulable permiten evitar el brillo intenso en los sectores de pausa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Textiles y asientos definen un uso concreto del rincón

Los recursos materiales ayudan a atenuar el ruido. Alfombras, cortinas gruesas, mantas y tapizados de fibras naturales amortiguan el sonido. Berney propuso combinar lino, lana, cachemira y madera natural, sin recargar el ambiente.

La diseñadora de interiores Therese Kelleher, especializada en el enfoque hygge, sugirió disponer de dos o tres alternativas de asiento según el tipo de pausa. Una silla para sentarse erguido, sillón profundo o una opción que permita recostarse. La premisa, señaló al medio, es que la comodidad prevalezca sobre la apariencia.

El color puede acompañar esa función. Tonos neutros cálidos, tierra apagados, verde salvia o azul grisáceo son algunas de las alternativas mencionadas por Berney. La elección no exige una paleta fija, pero conviene evitar contrastes visuales que distraigan en un lugar concebido para la quietud.

Un salón luminoso y moderno con una silla acogedora de textura cremosa, una chimenea de piedra, una gran ventana y decoración en tonos neutros.
Los espacios de baja estimulación no requieren un cuarto exclusivo: pueden organizarse en un sector delimitado del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un área sin pantallas necesita una actividad posible

La ausencia de teléfono, televisor y pantallas conectadas distingue a este tipo de espacio. Kelleher planteó reemplazarlos por objetos analógicos y, sobre todo, definir para qué se usará el rincón.

Si estará dedicado a la lectura, puede incluir un asiento cómodo, una mesa auxiliar, luz de lectura y una manta. Si se destinará a juegos de mesa, necesitará una superficie adecuada y sillas.

Esa decisión evita que el área se convierta en un sector decorativo sin uso. Un cuaderno, libros, materiales para una actividad manual o juegos de mesa pueden ofrecer una alternativa concreta a la conexión permanente. Su valor reside menos en el tamaño que en la posibilidad de sostener una pausa con menor exposición al ruido, luz invasiva y demandas digitales.

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