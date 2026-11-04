Ciencia

Sol y azúcar en sangre: estudios vinculan la luz natural con un mejor control de la glucosa

Dos investigaciones analizaron indicadores metabólicos en pacientes con diabetes y población general, con resultados que abren nuevas preguntas sobre el efecto de la iluminación diurna en el equilibrio metabólico

Una mujer sentada en una silla de patio, con los ojos cerrados y la cara al sol, sosteniendo una taza de café, rodeada de plantas con flores.
Dos investigaciones científicas vincularon la exposición a la luz natural con mejoras en la regulación de la glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La mayor parte de las recomendaciones para controlar el azúcar en sangre se concentran en la alimentación, el ejercicio y los medicamentos. Sin embargo, dos estudios recientes asociaron una mayor exposición a la luz natural con indicadores más favorables del metabolismo de la glucosa, tanto en personas con diabetes tipo 2 como en una amplia cohorte de población general.

Los resultados, difundidos por Time, revista estadounidense, y publicados en las revistas científicas Cell Metabolism y Scientific Reports, no permiten afirmar que tomar sol prevenga o trate la diabetes. Sí aportan datos sobre el posible papel de la luz solar y de los ritmos circadianos en la regulación metabólica.

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Luz natural y mayor tiempo en rango de glucosa en personas con diabetes tipo 2

Primer plano de un hombre con gafas de sol oscuras, mirando hacia arriba bajo la luz del sol. El fondo muestra follaje borroso y una barandilla oscura.
Los pacientes con diabetes tipo 2 pasaron más tiempo en el rango adecuado de azúcar al trabajar en oficinas con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de Cell Metabolism evaluó a 13 personas con diabetes tipo 2 en dos períodos de 4,5 días, bajo un diseño cruzado y aleatorizado. Durante el horario laboral, los participantes pasaron una etapa en una oficina con acceso a luz natural a través de ventanas y otra con iluminación artificial constante, entre las 8 y las 17.

La dieta, el descanso, la actividad física y el uso de pantallas se mantuvieron bajo control para reducir la influencia de otras variables. El monitoreo continuo indicó que los voluntarios pasaron más tiempo dentro del rango considerado adecuado de glucosa cuando trabajaron con luz natural.

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Además, el organismo mostró un mayor uso de grasas como fuente de energía. Los análisis de sangre y de tejido muscular detectaron cambios compatibles con modificaciones en el reloj biológico y en procesos metabólicos vinculados con la regulación del azúcar.

El estudio también observó niveles nocturnos algo más altos de melatonina tras los días de exposición a luz diurna. Esa hormona participa en la sincronización del ciclo de sueño y vigilia, una función que los investigadores consideran relevante para el metabolismo.

Límites del ensayo: muestra pequeña y duración acotada

Mano enguantada en azul sostiene un tubo con sangre; en mesada de laboratorio se ven otros tubos, una pipeta y plástico transparente.
El equipo de investigadores prevé ampliar las pruebas fuera del laboratorio con sensores de luz y monitores continuos de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advirtieron que se trata de un ensayo pequeño y de duración limitada. Sus resultados describen una respuesta bajo condiciones controladas, pero todavía no permiten trasladar las conclusiones a la vida cotidiana ni definir pautas terapéuticas.

La investigación no reemplaza el tratamiento indicado para la diabetes tipo 2, que incluye controles médicos, alimentación acorde con cada paciente, actividad física y, cuando corresponde, medicación.

Infobae informó previamente que el equipo científico planeaba ampliar el seguimiento en contextos habituales. La próxima fase buscaría usar sensores de luz y monitores de glucosa durante varias semanas, con el objetivo de evaluar si los efectos se mantienen fuera del laboratorio.

Asociación entre días soleados y glucosa más baja en 420.000 participantes

Sendero de un parque con personas caminando, niños en bicicleta y patinete, bancos de madera, césped, árboles y edificios al fondo.
La radiación solar estimula la liberación de óxido nítrico y sincroniza el reloj circadiano para regular el metabolismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo trabajo, publicado en Scientific Reports, analizó información de más de 420.000 participantes del UK Biobank, una base de datos biomédica del Reino Unido. Los investigadores combinaron los análisis de glucosa de los participantes con estimaciones satelitales de radiación UVA en las zonas donde vivían.

El objetivo fue determinar si la cantidad de luz solar recibida en los dos y siete días previos a la extracción de sangre se relacionaba con los niveles de glucosa. En invierno, cada aumento de 1 W/m² en la exposición promedio de dos días se asoció con una reducción de 0,015 mmol/L. Para el promedio de siete días, la baja fue de 0,027 mmol/L por cada W/m² adicional.

La asociación también apareció en primavera, aunque con una magnitud menor. Los descensos más marcados se concentraron en los niveles iniciales más bajos de exposición a la luz y luego tendieron a estabilizarse.

Al tratarse de un estudio observacional, no demuestra que el sol sea la causa directa de una glucosa menor. Factores como la actividad al aire libre, la dieta, el sueño, la temperatura, la condición física o las características socioeconómicas podrían influir en la relación.

Las camas solares, sin evidencia como alternativa preventiva

Mujer acostada boca arriba en una cama de bronceado artificial con luces azules, vestida con bikini negro y gafas protectoras.
Los especialistas desaconsejaron el uso de camas solares para fines metabólicos debido al riesgo comprobado de cáncer de piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo análisis examinó el uso de soláriums como un posible indicador de exposición acumulada a radiación ultravioleta. Las personas que informaron un uso ocasional tuvieron una menor probabilidad de recibir un diagnóstico de diabetes tipo 2 durante el seguimiento, con una razón de riesgo de 0,86. Entre los usuarios frecuentes, el indicador fue de 0,77 frente a quienes nunca los usaban.

Ese hallazgo requiere una lectura cuidadosa. Los investigadores no establecieron una relación de causa y efecto y los usuarios de camas solares pueden tener conductas diferentes de quienes no las usan, incluida una mayor exposición al aire libre.

Además, las camas solares emiten radiación ultravioleta y se vinculan con un aumento del riesgo de cáncer de piel. Por esa razón, los datos no constituyen una recomendación para recurrir a estos dispositivos como medida de prevención metabólica.

El reloj circadiano como posible vía de explicación

Ilustración de un hombre sentado en una cama mirando hacia una ventana que contiene un reloj dividido entre el día y la noche
El organismo incrementó el consumo de grasas como fuente de energía y elevó los niveles nocturnos de melatonina tras la exposición diurna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las hipótesis centrales apunta al sistema circadiano, el conjunto de ritmos internos que organiza funciones como el sueño, la secreción hormonal, el apetito y el manejo de la glucosa. La luz diurna actúa como una de las señales principales para sincronizar ese reloj.

Patrick Schrauwen, del Centro Alemán de Diabetes y coautor del ensayo clínico, sostuvo ante Time que la exposición a la luz natural es un factor de estilo de vida menos considerado que la dieta y el ejercicio en las investigaciones sobre metabolismo.

También se estudia otro mecanismo: la radiación UVA puede favorecer la transformación de reservas de nitrito de la piel en óxido nítrico. Esa sustancia dilata los vasos sanguíneos y podría incidir en la presión arterial, el flujo sanguíneo y la regulación de la glucosa. La prueba sobre esa vía todavía es preliminar.

La luz nocturna, ya asociada con mayor riesgo metabólico

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio de la Universidad de Flinders relacionó la exposición a luz intensa durante la madrugada con un riesgo superior de diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre iluminación y diabetes había aparecido en investigaciones previas. Infobae informó sobre un estudio de la Universidad de Flinders, en Australia, que siguió a unas 85.000 personas durante nueve años.

Ese trabajo vinculó una mayor exposición a luz intensa entre las 00:30 y las 6 con un riesgo superior de desarrollar diabetes tipo 2. La asociación se mantuvo tras considerar variables como el sueño, la dieta, el trabajo por turnos, la salud mental y otros hábitos.

Los investigadores plantearon que la luz nocturna puede alterar los ritmos circadianos y modificar la secreción de insulina y el metabolismo de la glucosa. En conjunto, los estudios refuerzan la necesidad de examinar cómo una rutina con luz durante el día y oscuridad durante la noche influye sobre la salud metabólica, sin dejar de lado la protección solar y el seguimiento médico.

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Diabetes tipo 2Ritmo circadianoglucosaMetabolismoAzúcar en sangreLuz naturalExposición al sol

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