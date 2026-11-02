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¿Conviene apagar las luces exteriores para evitar las telas de araña?

Pequeños cambios en el entorno doméstico pueden limitar la llegada de insectos y modificar los lugares que eligen estos arácnidos cerca de puertas, patios y ventanas

Ilustración de un farol metálico encendido con telarañas y gotas, fijado a una pared de madera durante la noche.
La iluminación permanente cerca de puertas y patios puede concentrar insectos nocturnos, una fuente de alimento para las arañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Apagar o limitar la iluminación exterior puede disminuir la presencia de arañas cerca de puertas, patios y porches, porque reduce la concentración de insectos voladores que les sirven de alimento. La medida no elimina por sí sola las telas que ya están instaladas ni sustituye las tareas de limpieza y sellado del hogar.

La relación entre luz, insectos y arañas explica por qué estos arácnidos suelen aparecer junto a apliques de pared, luminarias de terrazas y accesos. Las arañas no acuden necesariamente por la luz: aprovechan la llegada de presas a esos puntos.

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El profesional de control de plagas Mike Malone, citado por The Spruce, sitio especializado e tareas domesticas, lo resumió así: “Las luces atraen insectos, que atraen arañas”.

Infografía con ilustraciones de una casa iluminada, insectos, telas de araña, una escoba, sellado de una ventana y un pulverizador.
Retirar las redes visibles y limpiar los rincones del porche ayuda a limitar los espacios donde pueden instalarse estos arácnidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos horas de luz reducen el alimento disponible para las arañas

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Misisipi advierte que la acumulación de insectos alrededor de las luces exteriores puede favorecer la aparición de arañas y de sus telas en fachadas, porches, cocheras y entradas.

Su recomendación general es gestionar la iluminación para reducir tanto la cantidad de insectos nocturnos como el tiempo que permanecen junto al edificio.

Una farola encendida ilumina a decenas de insectos voladores sobre un suelo de madera rodeado de plantas y un muro de piedra.
Las lámparas de tonalidad amarilla resultan menos atractivas para varios insectos nocturnos que las fuentes de luz blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apagar las luces cuando no hacen falta puede formar parte de esa estrategia. Los temporizadores y detectores de movimiento evitan que una luminaria permanezca encendida toda la noche. También conviene dirigir el haz hacia el suelo, en vez de dispersarlo hacia el exterior, para reducir la exposición a los insectos que pasan cerca.

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Para mantener la seguridad en accesos y senderos, una opción es combinar iluminación puntual con activación por movimiento. Así se conserva la visibilidad cuando una persona o un animal de mayor tamaño se aproxima, sin generar durante horas un foco constante que concentre insectos y, por extensión, posibles depredadores.

Fachada de ladrillo con puertas de madera y faroles encendidos junto a un sendero de grava y árboles bajo un cielo nocturno estrellado.
Los sensores de movimiento permiten conservar visibilidad en los accesos sin mantener la iluminación encendida durante toda la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las telas existentes deben retirarse de forma manual

Modificar la luz no hará que desaparezcan de inmediato las arañas que ya ocupan una zona. La Universidad de Minnesota, a través de su servicio de extensión, recomienda retirar las telas con una escoba, aspiradora o chorro de agua y destruir los sacos de huevos que se encuentren.

La limpieza apunta a reducir los lugares donde las arañas permanecen y se reproducen. Esa misma guía propone reducir el ingreso de arañas errantes mediante medidas físicas:

Araña violinista marrón clara en un rincón doméstico oscuro y polvoriento, cerca de una telaraña irregular con insectos atrapados.
Mantener libres de restos vegetales y leña las inmediaciones de la vivienda reduce los refugios disponibles para distintas especies. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Sellar grietas y aberturas alrededor de cimientos, puertas y ventanas cercanas al suelo.
  • Reparar mosquiteros deteriorados o que no ajusten correctamente.
  • Alejar pilas de leña, ladrillos y otros materiales acumulados junto a la vivienda.
  • Mantener corto el césped y retirar vegetación o residuos que creen refugios.
  • Aspirar rincones, zonas detrás de objetos almacenados y telas en espacios interiores.

La Universidad Estatal de Utah aconseja ordenar áreas poco transitadas, como garajes, áticos y sótanos. Sustituir cajas de cartón por recipientes con tapa limita los escondites y sitios de puesta. Así se reducen los espacios tranquilos y oscuros donde estos animales pueden permanecer sin perturbaciones.

Balcón iluminado con tres lámparas geométricas de techo, sillones con cojines, plantas, mesa redonda y ventanales correderos de cristal.
Sellar grietas alrededor de puertas, ventanas y cimientos puede reducir el ingreso de arañas y otros insectos al interior de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo y ubicación de la lámpara también influyen

La iluminación amarilla se considera menos atractiva para diversos insectos voladores que las luminarias exteriores convencionales. El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Misisipi la incluye entre sus alternativas y propone moderar la intensidad de las instalaciones. La medida busca controlar la fuente de alimento, sin un efecto repelente directo sobre las arañas.

El programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de Cornell explica que varias arañas que construyen telas tienden a instalarlas cerca de fuentes luminosas o superficies reflectantes.

Un farol encendido en una pared de ladrillo y madera, con una araña y varias telarañas a su alrededor.
El orden en garajes, sótanos y depósitos elimina escondites habituales y facilita detectar telas o sacos de huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí encuentran con mayor facilidad insectos que vuelan de noche. El organismo sugiere revisar el patrón de iluminación de la vivienda y, cuando sea posible, ubicar la fuente de luz alejada de la estructura y orientada hacia el acceso que se busca iluminar.

Las arañas cumplen una función depredadora sobre insectos y su presencia exterior no siempre requiere productos químicos. La Universidad Estatal de Utah indica que los insecticidas deben reservarse para infestaciones serias y, si se utilizan, su aplicación debe ser dirigida y respetar las indicaciones de la etiqueta.

Reducir insectos, retirar telas, eliminar refugios y sellar entradas permite abordar el problema con medidas físicas antes de recurrir a tratamientos químicos.

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