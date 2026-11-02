6 maneras de aprovechar los rollos vacíos de papel de cocina en casa

Los tubos de cartón limpios y secos pueden reutilizarse en el jardín, la organización del hogar, el compostaje y actividades para mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los tubos de cartón que quedan tras usar rollos de papel de cocina pueden reutilizarse en seis tareas domésticas y de jardín antes de pasar al reciclaje o al compost. La condición es que estén limpios, secos y sin recubrimientos plásticos.

1. Semilleros biodegradables para trasplantar

Los tramos de cartón funcionan como recipientes temporales para germinar semillas antes de llevarlas a una maceta o al suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jardinera sostenible Whitney Malone, jardinera especializada en prácticas sostenibles, explicó a Good Housekeeping que estos tubos sirven como recipientes temporales para iniciar semillas. La propuesta consiste en cortarlos en tramos de unos 5 centímetros, acomodarlos en una bandeja poco profunda y llenarlos con sustrato para germinación.

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Cuando la planta esté lista para pasar a una maceta o a la tierra, el cartón puede colocarse junto con el cepellón. Para que el método conserve su carácter biodegradable, conviene usar únicamente tubos de cartón sin películas ni adhesivos difíciles de separar.

2. Un comedero colgante para las aves del entorno

Semillas para aves y un cordel permiten transformar medio tubo en un comedero colgante de uso temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa es convertir medio tubo en un soporte sencillo para semillas destinado a aves. El procedimiento requiere hacer un orificio lateral, pasar un cordel resistente y cubrir la superficie exterior con una capa fina de mantequilla de maní natural, sin sal ni azúcar añadida, según detalló el medio especializado.

Después se rueda el cartón sobre semillas para aves hasta cubrirlo y se cuelga de una rama. Esta opción exige revisar el estado del comedero con frecuencia y retirarlo si se humedece o deteriora, para evitar dejar residuos en el exterior.

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3. Un juego de búsqueda de alimento para perros

Recortes de cartón y pequeñas porciones de alimento pueden integrarse en una actividad de olfato, siempre bajo supervisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tubos también pueden usarse como parte de un juego casero de olfato para perros. Lincoln Schaefer, especialista en comportamiento y cuidado de perros, recomendó cortarlos en tres partes y colocarlos dentro de una caja junto con pequeñas porciones de alimento o premios.

El animal debe buscar el contenido entre los recortes, una dinámica que propone una actividad de forrajeo. Como medida de seguridad, la supervisión es necesaria. El cartón no debe emplearse con animales que lo ingieren ni con aquellos que destruyen y tragan objetos durante el juego.

4. Servilleteros hechos con tramos de cartón

Aros cortados y decorados con materiales simples ofrecen una alternativa reutilizable para presentar servilletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mesa, cada tubo puede dividirse en aros de entre 2,5 y 5 centímetros de ancho y funcionar como servilletero reutilizable. El acabado admite pintura, hilo, cintas o flores secas, aunque los materiales elegidos deben adecuarse a un uso lejos de alimentos y de fuentes de humedad.

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La idea permite aprovechar un objeto de descarte en reuniones puntuales o en actividades manuales. Si se pintan los aros, es preferible dejarlos secar por completo antes de manipularlos y conservarlos en un lugar seco para prolongar su uso.

5. Material rico en carbono para el compost

Rasgado en piezas pequeñas, el cartón sin recubrimientos puede sumarse a la fracción seca de una compostera doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cartón simple puede integrarse a una compostera doméstica. Malone indicó que hay que rasgar los tubos en trozos pequeños y sumarlos como material marrón rico en carbono, junto con otros residuos secos aptos para compostaje.

Antes de incorporarlos, corresponde verificar que no tengan componentes plásticos, láminas metalizadas ni tratamientos no biodegradables. Trocearlos acelera su descomposición y facilita que se mezclen con los materiales húmedos, como restos vegetales, dentro de la pila.

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6. Un sujetador para rollos de papel de regalo

Un anillo de cartón ayuda a mantener cerrado el papel de regalo durante el guardado y evita recurrir a cinta adhesiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último uso apunta al almacenamiento. Un anillo de unos 5 centímetros, cortado de un tubo vacío, puede deslizarse sobre cada extremo de un rollo de papel de regalo para impedir que se desenrolle. La técnica resulta más conveniente que pegar el papel, ya que la cinta puede rasgarlo al retirarse.

El recurso funciona mejor con los rollos de tamaño estándar y permite guardar varios sin que pierdan la forma. Tras agotarse su utilidad, el cartón vuelve a poder clasificarse para reciclaje o compostaje, de acuerdo con las condiciones del material.