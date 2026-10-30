Secretos de barbería: 5 claves para lograr un bigote envidiable, según un experto

Una investigación publicada en Nature Communications señala que la genética determina la densidad del vello facial y que ningún método altera su ritmo natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La genética define gran parte del resultado, pero una rutina de cuidado puede favorecer un bigote más sano, ordenado y con mejor aspecto durante su crecimiento. La clave consiste en tener paciencia, evitar recortes prematuros y atender tanto el vello facial como la piel que queda debajo.

Según GQ, el barbero Jack Gibson, de la barbería londinense Ruffians, recomienda no buscar soluciones instantáneas. La densidad y la velocidad con que aparece el vello dependen en buena medida de factores hereditarios. Una investigación, publicada en Nature Communications, señala que no hay un método demostrado para modificar de forma repentina ese ritmo natural.

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Aun así, ciertos hábitos pueden prevenir la resequedad, el quiebre y el crecimiento desordenado. El objetivo no es alterar la genética, sino crear las condiciones para que el bigote alcance su longitud y forma sin obstáculos evitables.

La primera regla es dejar que el vello gane longitud

Quienes comienzan a dejarse bigote suelen afrontar una etapa incómoda: el vello crece de manera irregular, puede picar y todavía no permite distinguir con claridad qué forma tendrá. En esa instancia, recortarlo por ansiedad puede prolongar el proceso.

Gibson aconseja esperar varias semanas antes de hacer cambios importantes. “El bigote no aparece de la nada”, explicó. Durante los primeros días, su sugerencia es peinar o cepillar el bigote todos los días para acostumbrar los pelos a crecer hacia la dirección deseada.

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El barbero Jack Gibson recomienda esperar varias semanas antes del primer recorte y peinar el bigote a diario para orientar la dirección del vello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese paso puede ser útil incluso cuando el vello todavía es corto. Un cepillo específico para barba o un peine pequeño permiten ordenar los pelos rebeldes y detectar cuáles zonas necesitan más tiempo. La intervención temprana debe limitarse al peinado: cortar demasiado puede quitar longitud en áreas que todavía no muestran su potencial de cobertura.

Elegir una forma evita afeitar zonas que luego pueden ser necesarias

Tener una referencia antes de comenzar facilita el cuidado. Los estilos de bigote varían de acuerdo con la densidad, el grosor del pelo y la forma del rostro. Algunas personas pueden buscar un bigote recto y discreto, mientras que otras prefieren extremos más largos o una apariencia con mayor volumen.

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Para Jack Gibson, definir un estilo desde el comienzo permite identificar qué sectores conviene conservar y cuáles deben limpiarse de forma puntual. Así se reduce el riesgo de pasar la máquina o la afeitadora por áreas que después harían falta para completar el diseño elegido.

La inspiración puede servir como guía, aunque no como promesa de un resultado idéntico. El bigote de cada persona responde a un patrón propio de crecimiento. Por eso, conviene ajustar la expectativa a la distribución real del vello y no insistir con un contorno que requiere una densidad que no está presente.

Afeitarse seguido no hace que el bigote crezca más grueso

La densidad y el grosor del pelo facial establecen los límites reales para el tipo de bigote que cada persona puede alcanzar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mitos más extendidos sobre el vello facial sostiene que afeitarlo acelera su aparición o incrementa su espesor. La idea persiste desde hace décadas, pese a que no cuenta con respaldo científico. Al cortar el pelo al ras, la punta puede sentirse más rígida al crecer, pero eso no modifica el folículo ni aumenta la cantidad de vello.

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“Recortar el bigote con frecuencia para estimular su crecimiento es un mito total”, afirmó Gibson en declaraciones recogidas por GQ. El barbero sostuvo que un recorte puede ser útil para corregir puntas o mantener un borde definido, pero no para conseguir mayor longitud con rapidez.

La recomendación es reservar las tijeras o la máquina para detalles concretos. Si el objetivo es un bigote tupido, cada corte amplio implica perder parte del avance conseguido y extender el tiempo necesario para alcanzar el largo buscado.

La limpieza reduce la picazón y protege la piel bajo el vello

El cuidado diario no debe concentrarse solo en la forma. La higiene es relevante porque la suciedad, la grasa acumulada y la resequedad pueden volver incómodo el proceso. La picazón suele ser uno de los motivos por los que muchas personas abandonan la idea antes de que el bigote termine de crecer.

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El especialista recomienda lavar y acondicionar el vello facial entre dos y tres veces por semana. Mantener limpio e hidratado el bigote puede reducir la aspereza y prevenir que el pelo se vuelva quebradizo. También es importante enjuagar bien los productos para evitar irritaciones en la piel.

La aplicación de aceites de jojoba y argán dos veces al día aporta hidratación a la piel y suaviza el vello del bigote (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aceites para barba pueden complementar esa rutina. Productos con aceite de jojoba, aceite de argán y vitaminas se utilizan para suavizar el pelo y aportar hidratación a la zona. Gibson sugiere aplicarlos dos veces al día, por la mañana y antes de dormir, en cantidades moderadas para no dejar una sensación grasa excesiva.

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La alimentación aporta nutrientes para la salud del pelo

El aspecto del bigote también puede estar vinculado con el estado general de la piel y el cabello. Una dieta que incluya proteínas, vitaminas y minerales contribuye a la formación de queratina, una proteína presente en el pelo. Si el vello crece seco y frágil, puede quebrarse antes de que alcance la longitud deseada.

La vitamina C participa en procesos relacionados con la producción de colágeno y la salud de la piel. Sin embargo, cualquier suplemento debe evaluarse con un profesional de la salud, especialmente si se consideran dosis elevadas. No existe una garantía de que un producto o vitamina cambie la densidad genética del bigote.

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El crecimiento facial requiere tiempo y constancia. Dejar que el vello se desarrolle, ordenar su dirección, mantener la limpieza y evitar expectativas irreales son medidas que permiten evaluar el resultado natural antes de decidir si hace falta modificar la forma.