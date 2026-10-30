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Receta de tortilla de fideos, rápida y fácil

Una alternativa práctica y versátil ideal para no desperdiciar lo que sobró en la heladera

Una mano sostiene una espátula que levanta una porción de tortilla de pasta con queso derretido sobre un plato.
La tortilla de fideos permite aprovechar la pasta cocida del día anterior y evitar el desperdicio de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tortilla de fideos es una comida rendidora para aprovechar la pasta del día anterior y resolver el almuerzo en pocos minutos. Reúne ingredientes habituales de la cocina diaria y convierte los fideos ya cocidos en un plato completo, que puede servirse solo o con acompañamientos frescos. Es una opción práctica para los días en que queda una porción en la heladera y se busca evitar desperdicios.

La preparación se cocina en sartén hasta formar una capa dorada por fuera y una textura tierna por dentro. El huevo une los fideos y aporta firmeza a la mezcla, mientras que el queso suma sabor y ayuda a lograr un interior más suave. Para que la tortilla conserve una forma pareja, conviene distribuir los fideos de manera uniforme antes de cocinarla de ambos lados.

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En Argentina, suele prepararse como una comida casera, económica y práctica. También admite distintos agregados según lo que haya en la heladera: el resultado puede variar con pequeñas modificaciones, sin perder la base de fideos, huevos y queso. Esa flexibilidad permite adaptar la receta a las cantidades disponibles y aprovechar ingredientes que ya están cocidos o listos para usar.

La tortilla de fideos puede acompañarse con una ensalada fresca, tomates o una cucharada de mayonesa casera. Servida recién hecha, mantiene el contraste entre la superficie dorada y el centro tierno; también puede incorporarse a un almuerzo cuando se necesita una comida lista en pocos minutos. La pasta cocida del día anterior se transforma así en una alternativa útil para cualquier momento.

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Receta de tortilla de fideos

La tortilla de fideos se prepara con fideos cocidos, huevos y queso, unidos en una mezcla que se cocina en sartén hasta que queda firme y dorada de ambos lados.

Tortilla de fideos cortada con queso derretido en una tabla de madera, acompañada por un cuchillo, tomates cherry y un tazón de ensalada.
El plato puede servirse solo o junto a ensaladas frescas, rodajas de tomate y mayonesa casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 300 g de fideos cocidos, preferentemente tirabuzones, mostacholes o tallarines cortados.
  • 4 huevos.
  • 1 cebolla chica, picada.
  • 80 g de queso cremoso o queso rallado.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 1 cucharada de perejil picado, opcional.
  • Sal, a gusto.
  • Pimienta, a gusto.
  • 1 pizca de nuez moscada, opcional.

Cómo hacer tortilla de fideos, paso a paso

  1. Si los fideos están recién hechos, enfriarlos durante unos minutos. Si son del día anterior, retirarlos de la heladera y separarlos con un tenedor.
  2. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y rehogar la cebolla durante 5 minutos, hasta que quede transparente. Retirar del fuego.
  3. En un bowl grande, batir los huevos con sal, pimienta y nuez moscada.
  4. Incorporar los fideos, la cebolla rehogada, el queso y el perejil. Mezclar hasta distribuir bien todos los ingredientes.
  5. Calentar la sartén con la otra cucharada de aceite. La sartén debe estar caliente, pero el fuego tiene que mantenerse entre bajo y medio para que la tortilla se cocine sin quemarse.
  6. Volcar la preparación y acomodarla con una espátula para formar una tortilla pareja.
  7. Cocinar durante 8 a 10 minutos, hasta que la base esté dorada y la parte superior comience a afirmarse.
  8. Colocar un plato grande sobre la sartén y dar vuelta la tortilla con un movimiento firme. El plato debe ser más grande que la sartén para evitar derrames y quemaduras.
  9. Deslizar la tortilla nuevamente en la sartén y cocinar otros 7 a 10 minutos. No intentar darla vuelta hasta que la base esté firme, porque podría romperse.
  10. Retirar, dejar reposar durante 3 minutos y cortar en porciones.
Sartén de hierro fundido con tortilla de fideos dorada, junto a una espátula y un paño sobre una mesa de madera
La preparación total de la receta demanda treinta minutos, divididos en diez de preparación y veinte de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 3 porciones abundantes o 4 porciones chicas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal.
  • Grasas: 18 g.
  • Carbohidratos: 32 g.
  • Proteínas: 17 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tortilla se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

También se puede freezar en porciones individuales durante 1 mes. Para consumirla, descongelarla en la heladera y recalentarla en sartén, horno o microondas hasta que esté bien caliente.

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