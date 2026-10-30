Receta de tortilla de fideos, rápida y fácil

La tortilla de fideos permite aprovechar la pasta cocida del día anterior y evitar el desperdicio de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tortilla de fideos es una comida rendidora para aprovechar la pasta del día anterior y resolver el almuerzo en pocos minutos. Reúne ingredientes habituales de la cocina diaria y convierte los fideos ya cocidos en un plato completo, que puede servirse solo o con acompañamientos frescos. Es una opción práctica para los días en que queda una porción en la heladera y se busca evitar desperdicios.

La preparación se cocina en sartén hasta formar una capa dorada por fuera y una textura tierna por dentro. El huevo une los fideos y aporta firmeza a la mezcla, mientras que el queso suma sabor y ayuda a lograr un interior más suave. Para que la tortilla conserve una forma pareja, conviene distribuir los fideos de manera uniforme antes de cocinarla de ambos lados.

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En Argentina, suele prepararse como una comida casera, económica y práctica. También admite distintos agregados según lo que haya en la heladera: el resultado puede variar con pequeñas modificaciones, sin perder la base de fideos, huevos y queso. Esa flexibilidad permite adaptar la receta a las cantidades disponibles y aprovechar ingredientes que ya están cocidos o listos para usar.

La tortilla de fideos puede acompañarse con una ensalada fresca, tomates o una cucharada de mayonesa casera. Servida recién hecha, mantiene el contraste entre la superficie dorada y el centro tierno; también puede incorporarse a un almuerzo cuando se necesita una comida lista en pocos minutos. La pasta cocida del día anterior se transforma así en una alternativa útil para cualquier momento.

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Receta de tortilla de fideos

La tortilla de fideos se prepara con fideos cocidos, huevos y queso, unidos en una mezcla que se cocina en sartén hasta que queda firme y dorada de ambos lados.

El plato puede servirse solo o junto a ensaladas frescas, rodajas de tomate y mayonesa casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Preparación: 10 minutos .

Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

300 g de fideos cocidos , preferentemente tirabuzones, mostacholes o tallarines cortados.

4 huevos .

1 cebolla chica , picada.

80 g de queso cremoso o queso rallado.

2 cucharadas de aceite .

1 cucharada de perejil picado , opcional.

Sal , a gusto.

Pimienta , a gusto.

1 pizca de nuez moscada, opcional.

Cómo hacer tortilla de fideos, paso a paso

Si los fideos están recién hechos, enfriarlos durante unos minutos. Si son del día anterior, retirarlos de la heladera y separarlos con un tenedor. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y rehogar la cebolla durante 5 minutos, hasta que quede transparente. Retirar del fuego. En un bowl grande, batir los huevos con sal, pimienta y nuez moscada. Incorporar los fideos, la cebolla rehogada, el queso y el perejil. Mezclar hasta distribuir bien todos los ingredientes. Calentar la sartén con la otra cucharada de aceite. La sartén debe estar caliente, pero el fuego tiene que mantenerse entre bajo y medio para que la tortilla se cocine sin quemarse. Volcar la preparación y acomodarla con una espátula para formar una tortilla pareja. Cocinar durante 8 a 10 minutos, hasta que la base esté dorada y la parte superior comience a afirmarse. Colocar un plato grande sobre la sartén y dar vuelta la tortilla con un movimiento firme. El plato debe ser más grande que la sartén para evitar derrames y quemaduras. Deslizar la tortilla nuevamente en la sartén y cocinar otros 7 a 10 minutos. No intentar darla vuelta hasta que la base esté firme, porque podría romperse. Retirar, dejar reposar durante 3 minutos y cortar en porciones.

La preparación total de la receta demanda treinta minutos, divididos en diez de preparación y veinte de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 3 porciones abundantes o 4 porciones chicas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350 kcal .

Grasas: 18 g .

Carbohidratos: 32 g .

Proteínas: 17 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tortilla se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

También se puede freezar en porciones individuales durante 1 mes. Para consumirla, descongelarla en la heladera y recalentarla en sartén, horno o microondas hasta que esté bien caliente.

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