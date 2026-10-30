Receta de budín de pan clásico con crema, rápida y fácil

La preparación se conserva hasta cuatro días en la heladera o dos meses en el congelador dividida en porciones individuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay un olor particular que inunda las casas de fin de semana: el de la leche hirviendo con canela y el pan reblandeciéndose de a poco. Esa mezcla simple es la antesala de uno de los postres más queridos de la mesa argentina.

El budín de pan nació como una solución casera para no desperdiciar el pan duro del día anterior. Con el tiempo se transformó en un clásico de domingo, infaltable en panaderías de barrio y en la sobremesa familiar.

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Receta de budín de pan clásico con crema

El budín de pan es un postre húmedo y compacto, hecho a base de pan remojado en leche, huevo y azúcar, cocido a baño maría dentro de un molde acaramelado. En esta versión se suma crema de leche a la mezcla, lo que aporta una textura más suave y un sabor más redondo, sin perder la simpleza de la receta tradicional.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 75 minutos: 15 minutos de preparación y 60 minutos de cocción a baño maría.

Ingredientes

400 gr de pan (del día anterior, tipo flauta o lactal)

500 ml de leche

100 ml de crema de leche

150 gr de azúcar

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja o 1 limón

200 gr de azúcar (para el caramelo)

2 cucharadas de agua (para el caramelo)

Esta variante suma 100 mililitros de crema de leche a la mezcla tradicional de pan, leche y huevos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de pan clásico con crema, paso a paso

Preparar el caramelo: en una ollita, colocar los 200 gr de azúcar con el agua y llevar a fuego medio sin revolver hasta lograr un color dorado parejo. Volcar el caramelo caliente en un molde para budín y girarlo rápido para cubrir la base y las paredes antes de que endurezca. Dejar enfriar. Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlos en un bol grande. Entibiar la leche junto con la crema de leche y verterla sobre el pan. Dejar reposar 10 minutos hasta que se ablande por completo. Agregar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura. Mezclar bien con un tenedor hasta integrar, sin necesidad de que quede homogéneo del todo. Volcar la preparación en el molde acaramelado y frío. Cocinar a baño maría en horno moderado, a 180 ℃, durante 60 minutos aproximadamente. El punto justo es cuando la superficie está dorada y firme al tacto. Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente antes de llevarlo a la heladera. Desmoldar recién cuando esté bien frío, idealmente después de reposar varias horas, para que el caramelo se asiente y el corte salga prolijo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 40 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de pan se conserva en la heladera, tapado con film, hasta 4 días. También puede freezarse en porciones individuales hasta por 2 meses; para descongelarlo, alcanza con pasarlo a la heladera la noche anterior.