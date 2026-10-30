Guía para el escritorio: alternativas nutritivas que evitan la somnolencia durante las pausas laborales

Los CDC recomiendan acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada para reducir el tiempo inactivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La rutina continua frente al escritorio reduce el gasto de calorías a lo largo del día y suele provocar caídas notorias de energía antes del almuerzo. Por esa razón, resulta oportuno incorporar colaciones para jornadas sedentarias que calmen el apetito y eviten la pesadez mental que aparece tras permanecer inmóvil durante varias horas.

Para no caer en la tentación de los paquetes comerciales de las máquinas expendedoras, conviene organizar los descansos alimentarios con anticipación. En ese sentido, las directrices de la American Heart Association (AHA), entidad cardiológica de referencia, aconsejan priorizar alimentos frescos sin azúcares añadidos ni exceso de sodio.

PUBLICIDAD

A su vez, los especialistas en nutrición sugieren que, para personas con baja actividad física, estos bocados aportan entre 150 y 200 calorías, una porción que renueva la energía sin sobrecargar la digestión mientras se trabaja.

La combinación de fibra y proteína previene las caídas de glucosa en la oficina

Cuando una persona consume galletitas dulces o panificados refinados, los niveles de azúcar en sangre se disparan y caen en picada poco después. Con el propósito de eludir ese cansancio repentino, los profesionales de la Mayo Clinic sugieren asociar alimentos ricos en fibra con proteína magra, una fórmula que prolonga la sensación de saciedad y ayuda a mantener la concentración en las tareas diarias.

PUBLICIDAD

Una selección de alimentos de origen vegetal que incluye fruta fresca, frutos secos, cacao y una infusión compone una colación sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo sencillo y al alcance de la mano es cortar una manzana fresca o una pera y sumarle mantequilla de maní natural, preparada sin sal ni azúcares añadidos. La pulpa de la fruta ofrece agua y nutrientes de absorción lenta, mientras que la pasta vegetal añade grasas saludables que frenan las ganas de picotear golosinas a media tarde.

Los bastones vegetales y las legumbres tostadas sustituyen a los productos salados

La costumbre de masticar algo crujiente entre llamadas o reuniones puede resolverse sin recurrir a las frituras tradicionales de bolsa. De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sumar verduras crudas a la jornada laboral permite incorporar vitaminas y minerales indispensables sin sumar grasas perjudiciales para las arterias.

PUBLICIDAD

Tiras frescas de zanahoria, apio, pepino o pimientos dulces combinan de manera ideal con dos cucharadas de hummus, una pasta tradicional a base de garbanzos y semillas de sésamo que aporta saciedad inmediata.

Del mismo modo, los garbanzos horneados con una pizca de pimentón o hierbas aromáticas funcionan como un gran reemplazo de las papas fritas, con la ventaja de sumar fibra vegetal y un toque tostado muy sabroso.

Las porciones medidas de frutos secos y cacao puro protegen el sistema cardiovascular

Un estudio con datos de salud en Estados Unidos vinculó el consumo de flavonoides con una menor mortalidad general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos sobresalen como una opción valiosa por su aporte de aceites protectores del corazón. Como el trabajo de oficina no demanda un gran desgaste muscular, basta con limitar la porción a 30 gramos diarios, lo que equivale aproximadamente a un puño cerrado de nueces o almendras tostadas sin sal.

PUBLICIDAD

Si el cuerpo pide una nota dulce hacia el final de la tarde, el chocolate amargo con 70% de cacao ofrece antioxidantes naturales que cuidan la circulación. La recomendación de los nutricionistas consiste en saborear uno o dos cuadraditos, una medida que gratifica el paladar sin sumar excesos de azúcares refinados ni grasas pesadas.

El agua y las infusiones sin endulzar evitan las calorías ocultas

En un entorno laboral, la sensación de fatiga muchas veces se confunde con apetito cuando en realidad obedece a una hidratación insuficiente. Por ello, conviene mantener una botella de agua fresca junto a la computadora, a la que se le pueden sumar rodajas de limón, láminas de pepino o ramitas de menta para darle un sabor agradable y natural.

PUBLICIDAD

El té verde o el café filtrado sin azúcar constituyen opciones viables gracias a sus compuestos estimulantes y digestivos. De todas formas, los especialistas recuerdan que ningún alimento compensa por completo la inactividad continua, razón por la cual cada refrigerio debe integrarse dentro de un esquema que incluya pausas de cinco minutos para levantarse y caminar a lo largo del día.