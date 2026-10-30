Más allá de la taza: formas deliciosas de incorporar té matcha en la cocina diaria

La preparación tradicional de la infusión emplea un batidor de bambú para disolver el polvo en agua caliente hasta lograr una superficie espumosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té matcha suele asociarse con una taza de infusión verde y espumosa, pero su formato en polvo permite incorporarlo a preparaciones dulces, batidos y bebidas con leche. Las alternativas para consumir matcha van desde la receta tradicional con agua hasta bizcochos, postres y lattes, siempre con atención a la cantidad ingerida por su contenido de cafeína.

Según SportLife y revisiones científicas publicadas en la revista especializada Molecules, el producto procede de las hojas de la Camellia sinensis, la misma planta de la que derivan otras variedades de té. Antes de la recolección, las hojas se cubren para limitar su exposición a la luz. Ese procedimiento aumenta la concentración de clorofila, que explica el tono verde intenso del matcha, y contribuye a su perfil de sabor.

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Una vez cosechadas, las hojas se separan de tallos y nervaduras antes de pasar por la molienda. El resultado es un polvo fino que se mezcla habitualmente con agua caliente. La bebida tiene antecedentes en China, aunque su difusión y su preparación ceremonial quedaron especialmente ligadas a Japón.

La infusión con agua conserva la forma tradicional de preparación

La fórmula más conocida consiste en batir el polvo con agua caliente hasta integrar ambos elementos y obtener una superficie espumosa. Para ello, la tradición japonesa emplea un batidor de bambú, aunque también se usan utensilios domésticos que permitan disolver el producto sin dejar grumos.

Esta preparación permite percibir el sabor del té sin agregados. El resultado puede presentar notas vegetales, dulces o amargas según el origen del producto, la cosecha y el método de elaboración. La intensidad del gusto depende, entre otros factores, de la calidad del polvo y de la proporción utilizada.

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La intensidad del gusto final depende de la calidad del polvo y de la proporción empleada (Imagen Ilustrativa Infobae).

El auge de la bebida fuera de Japón hizo que el matcha se extendiera por cafeterías de distintos países. En ese sentido, muchas cadenas lo sumaron a sus cartas como alternativa al café, con frecuencia en versiones con leche, azúcar, jarabes u otros ingredientes. Esas combinaciones modifican de forma marcada el sabor original de la infusión.

Darla Murray, cofundadora de la firma Make, explicó a esa publicación que los matchas de mayor calidad suelen elaborarse con hojas jóvenes cultivadas bajo sombra, recogidas durante la primera cosecha y molidas en pequeñas partidas. Los productos de calidad comercial, en cambio, pueden ser más ásperos y amargos, por lo que suelen servirse con endulzantes.

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El matcha latte suma leche y admite distintas texturas

Una de las variantes más difundidas es el matcha latte, que combina el polvo de té con leche de vaca o con bebidas vegetales. Puede tomarse caliente o frío, y la textura final cambia de acuerdo con el tipo de leche elegido.

La variante del matcha latte combina el polvo de té con leche o bebidas vegetales en preparaciones frías o calientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión más ligera puede prepararse con leche descremada, mientras que las opciones semidescremadas o enteras aportan más cuerpo. También es posible sumar espuma de leche. De esta manera, la bebida conserva parte del perfil del matcha, aunque su sabor queda atenuado frente a la infusión hecha solo con agua.

En cafeterías especializadas, algunos locales invitan a probar primero el té sin leche ni azúcar. La idea es que el consumidor pueda reconocer las características del producto antes de optar por combinaciones más dulces. Sin embargo, el latte continúa entre las formas más populares de consumir matcha por su perfil más suave.

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Las bebidas frías ofrecen otra opción. El polvo puede mezclarse con leche y hielo para elaborar una versión rápida en casa. Para mejorar la integración, conviene disolver primero el matcha en una pequeña cantidad de líquido antes de añadir el resto de los ingredientes.

Bizcochos, wagashi y helados llevan el té a la repostería

La condición de polvo fino facilita su uso en la cocina. Según SportLife y la Organización Nacional de Turismo de Japón, el matcha es habitual en preparaciones de repostería y forma parte de recetas japonesas como el wagashi, un dulce que se sirve tradicionalmente junto al té.

También puede incorporarse a bizcochos caseros, galletas, cremas, helados y tartas de queso. Una opción es preparar un bizcocho vegano con matcha, con ingredientes de origen vegetal y una cantidad moderada de polvo para evitar que el amargor domine la receta.

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El polvo fino de matcha se integra en recetas de repostería como bizcochos, tartas y los tradicionales dulces wagashi (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, el té aporta color y sabor, aunque conviene considerar que los azúcares y grasas de cada elaboración cambian el perfil nutricional del resultado. Que una receta contenga matcha no convierte por sí sola al postre en un alimento saludable.

La creatividad gastronómica amplió aún más las combinaciones. Vogue mencionó helados, sándwiches de helado, cerveza y cócteles con matcha como ejemplos de productos que ya circulan en distintos mercados. Estas propuestas se alejan de la infusión original y deben evaluarse según sus ingredientes adicionales.

La cafeína obliga a moderar el consumo

El matcha contiene cafeína, por lo que comparte algunas precauciones con el café y otras bebidas estimulantes. Su consumo excesivo puede asociarse con insomnio, irritabilidad, mareos o dolor de cabeza en personas sensibles.

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SportLife y guías clínicas de la Cleveland Clinic indican que se aconseja cautela en personas con hipertensión, úlceras de estómago o enfermedades cardiovasculares. También menciona la posibilidad de molestias digestivas y dificultades para absorber hierro procedente de otros alimentos de la dieta.

Las personas embarazadas, quienes toman medicamentos o quienes tienen una condición de salud preexistente deberían consultar con un profesional antes de modificar su consumo de bebidas con cafeína. La elección entre infusión, latte, batido o receta de repostería puede responder al gusto personal, mientras que la moderación sigue siendo un criterio central.

Bonus track: receta de bizcocho de té de matcha

El corte final en rodajas limpias, listas para disfrutar con algo caliente al lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los registros de difusión gastronómica del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), esta preparación representa la perfecta unión entre la técnica repostera introducida en el siglo XVI y los cultivos de té verde de regiones célebres como Kioto y Shizuoka.

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Se trata de un bizcocho esponjoso y denso a la vez, elaborado a base de un batido prolongado de huevos, endulzado con azúcar y miel, al que se le integran harina 0000 y té matcha en polvo, cociéndose a temperatura moderada para preservar su color verde brillante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos (más tiempo de reposo opcional).

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

4 huevos grandes a temperatura ambiente.

120 gr de azúcar blanco común.

40 gr de miel pura de abejas (2 cucharadas soperas).

30 cc de leche tibia.

100 gr de harina de trigo 0000.

15 gr de té verde matcha culinario en polvo.

1 pizca pequeña de sal fina.

Cómo hacer bizcocho de té de matcha, paso a paso

Momento de sumar los secos con espátula y despacito, cuidando cada burbuja de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 160 ℃. Forrar un molde rectangular tipo budinera (de aproximadamente 20 x 10 cm) con papel manteca enmantecado en la base y laterales. Disolver la miel en la leche tibia en un cuenco pequeño y reservar la mezcla. Tamizar juntos la harina 0000 y el té matcha en polvo en un recipiente limpio para eliminar cualquier grumo compacto. Colocar los huevos junto con el azúcar y la pizca de sal en un bol amplio. Batir con batidora eléctrica a velocidad media-alta durante 8 a 10 minutos. El batido debe alcanzar el punto letra o cinta, luciendo voluminoso, pálido y con una densidad tal que permita trazar líneas visibles en la superficie. Incorporar la mezcla tibia de leche y miel en forma de hilo continuo por el borde del bol, batiendo a velocidad mínima durante 30 segundos. Agregar los ingredientes secos tamizados en 3 tandas. Integrar con espátula de goma mediante movimientos envolventes suaves, cuidando de no desinflar la estructura de aire atrapada en el huevo. Verter la masa dentro del molde desde una altura baja para evitar burbujas grandes. Dar 2 o 3 golpes secos al molde contra la mesada para asentar la preparación y expulsar bolsas de aire excedentes. Hornear a 160 ℃ durante 35 a 40 minutos en el estante medio. Al introducir un palillo de madera en el centro, debe salir completamente limpio y seco. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos. Envolver el bizcocho tibio en film adherente para concentrar la humedad interna, dejándolo enfriar boca abajo a temperatura ambiente antes de rebanar en láminas parejas.

El truco del film en caliente para atrapar toda la humedad y dejar la miga bien tierna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 145 kcal

Grasas: 3,2 gr

Carbohidratos: 24,1 gr

Proteínas: 4,8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en óptimas condiciones envuelto herméticamente en film dentro de la heladera hasta por 5 días, período durante el cual su textura se vuelve aún más tierna. En el freezer se puede almacenar fraccionado en porciones individuales por un período de hasta 2 meses.

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