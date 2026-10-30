De la cocina a los suplementos: cuáles son los riesgos y beneficios de la albahaca para la salud

La albahaca aporta vitamina K y compuestos vegetales a la alimentación cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La albahaca suele usarse en porciones pequeñas, pero aporta compuestos vegetales y micronutrientes a los platos. La investigación disponible invita a distinguir entre su uso culinario habitual y los extractos concentrados que se estudian en laboratorio.

Una infografía detalla el aporte nutricional de la albahaca y resume las precauciones médicas ante el consumo de extractos concentrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La albahaca aporta vitamina K y compuestos antioxidantes

La albahaca común, cuyo nombre científico es Ocimum basilicum, pertenece a la familia de las lamiáceas. Sus hojas contienen aceites esenciales que explican su aroma, entre ellos linalool, estragol y eugenol.

PUBLICIDAD

Según registros del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y estudios publicados en Food Chemistry, la planta también contiene flavonoides, como quercetina y apigenina, y carotenoides, incluidos luteína y zeaxantina. Estos compuestos se investigan por su actividad antioxidante, es decir, por su capacidad de intervenir frente a procesos de oxidación en el organismo.

El uso culinario de la albahaca se diferencia de los extractos y aceites esenciales concentrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de composición alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que 100 gramos de albahaca fresca aportan 23 calorías y cerca de 415 microgramos de vitamina K. Esa medida es muy superior a la cantidad que suele incorporarse como condimento, por lo que no equivale al aporte de una comida corriente.

PUBLICIDAD

La vitamina K participa en la coagulación de la sangre y en procesos relacionados con el metabolismo óseo. La dietista registrada Gillian Culbertson, de la Cleveland Clinic, señaló que la albahaca, en especial cuando está seca, es una fuente de este nutriente.

La profesional recomendó priorizar el alimento por sobre los suplementos y consultar al equipo médico si se busca tratar una condición específica con preparaciones de la planta.

Las hojas de Ocimum basilicum contienen linalool, estragol, eugenol, flavonoides y carotenoides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios no permiten atribuir efectos terapéuticos a una guarnición

Parte de la evidencia sobre posibles efectos antiinflamatorios, antimicrobianos o metabólicos proviene de estudios de compuestos aislados, extractos o aceites esenciales. Esas preparaciones difieren de las hojas frescas o secas usadas en una salsa, sopa o ensalada, tanto por la dosis como por su concentración.

PUBLICIDAD

Una revisión científica, publicada en la revista especializada Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, sobre Ocimum basilicum, evaluó sus componentes polifenólicos y flavonoides. Además de sus aspectos farmacológicos y toxicológicos. Los autores advirtieron que los aceites esenciales requieren una consideración específica debido a la concentración de determinados compuestos.

Por esa razón, los resultados obtenidos con extractos no deben trasladarse de forma automática al consumo cotidiano de albahaca. Una nota de Vogue, también remarca que la evidencia sobre los beneficios de comer la hierba en cantidades culinarias sigue siendo limitada.

La albahaca conservada en aceite se mantiene refrigerada o congelada para evitar riesgos alimentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas que usan anticoagulantes deben mantener una ingesta estable

La principal precaución alimentaria se vincula con la vitamina K. Quienes toman warfarina u otros anticoagulantes antagonistas de esta vitamina no necesariamente deben eliminar la albahaca de su dieta. Pero conviene que sostengan un consumo regular y que hablen con el profesional que controla su tratamiento antes de hacer cambios relevantes.

PUBLICIDAD

Culbertson advirtió que los suplementos de albahaca pueden interactuar con medicamentos que afectan la coagulación, la presión arterial o la glucosa.

Las personas embarazadas o en período de lactancia, a su vez, deberían evitar dosis medicinales o preparaciones concentradas, salvo indicación profesional. Ya que no hay suficiente información sobre su seguridad en esos casos.

Los efectos observados en extractos de albahaca no se trasladan automáticamente al consumo habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sumar albahaca a las comidas sin convertirla en un suplemento

La forma más directa de aprovechar la albahaca es integrarla como hierba culinaria. Puede usarse fresca, seca o congelada, con la diferencia de que las hojas frescas conservan mejor su aroma si se agregan al final de la cocción. Algunas opciones son:

Incorporarla a ensaladas de tomate, legumbres o cereales cocidos.

Añadir hojas picadas a sopas, pastas, tortillas y vegetales al horno.

Mezclarla con ajo, frutos secos y aceite para elaborar una salsa casera.

Congelarla en porciones con aceite para usarla luego en preparaciones calientes.

La albahaca puede incorporarse fresca, seca o congelada a ensaladas, sopas, pastas y salsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se conserva en aceite, debe mantenerse refrigerada o congelada; las hierbas frescas en aceite no deben guardarse a temperatura ambiente.

En el marco de una alimentación variada, la albahaca suma sabor y nutrientes, sin que ello reemplace la evaluación clínica ni los tratamientos indicados por profesionales de la salud.

PUBLICIDAD