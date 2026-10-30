5 soluciones para ordenar los zapatos y aprovechar cada espacio de la casa

Una organización adecuada distribuye el calzado según su uso, volumen y necesidad de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ordenar los zapatos exige asignar a cada par un lugar según su uso, volumen y necesidad de protección. Con una clasificación previa y soluciones que aprovechen la altura, puertas o espacio bajo la cama, es posible evitar acumulaciones en el suelo y facilitar el acceso cotidiano.

Antes de elegir un sistema, conviene separar el calzado de uso frecuente del estacional o reservado para ocasiones puntuales. La especialista en organización Mara Bangura recomienda destinar el espacio bajo la cama lo que se usan pocas veces al año, como calzado de temporada y formales, según The Spruce, sitio especializaod en atreas domesticas. Esa distinción permite dimensionar mejor la solución necesaria y libera las zonas de acceso inmediato.

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1. Las repisas regulables adaptan el espacio a zapatos y botas

Las repisas ajustables permiten acomodar desde sandalias hasta botas de distintas alturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estantería abierta permite reunir los pares en un mismo punto y revisar el contenido sin abrir cajas. Para que funcione, las repisas deben responder a las alturas del calzado.

Unas separaciones menores sirven para sandalias, zapatillas y zapatos bajos; otras más amplias, para botas. El interiorista Lorenzo Castillo guarda parte de sus pares en un armario cerrado, una referencia recogida por Architectural Digest.

Para conservar el orden visual, ayuda agrupar los pares por tipo o frecuencia de uso. Si las repisas quedan expuestas, conviene reservarlas para zapatos limpios y secos, y dejar los modelos de exterior más usados cerca de la entrada.

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2. El espacio bajo la cama sirve para el calzado de uso ocasional

Los recipientes bajos protegen los pares estacionales y formales del polvo y facilitan su identificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hueco bajo la cama puede destinarse a pares que no requieren acceso diario. Antes de almacenar, hay que medir alto, ancho y profundidad para evitar contenedores que no entren o que impidan extraerlos.

Kimberly Savel-Turek y Macie Kreutzer, también profesionales de la organización, aconsejan recipientes bajos con tapa para mantener el contenido protegido del polvo, de acuerdo con The Spruce.

Separar cada par del resto evita roces y facilita su identificación.

Etiquetar cada contenedor permite localizarlo sin sacar varios a la vez.

Los recipientes con asas o ruedas simplifican el acceso, sobre todo cuando ocupan toda la profundidad de la cama.

3. Las cajas apilables protegen los pares que necesitan resguardo

Las cajas rígidas reducen la exposición a la luz, el polvo y los roces entre materiales delicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cajas rígidas con frente transparente o con rótulos reducen la acumulación de polvo y permiten identificar cada par. Son útiles para modelos fabricados con materiales delicados o con detalles que pueden rozarse entre sí. La guía especializada señala que el almacenamiento oculto limita la exposición al polvo y luz solar.

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La apertura frontal resulta práctica si las cajas van apiladas, porque evita desmontar la columna para tomar un par. También conviene no comprimir el calzado dentro del recipiente: cada caja debe tener altura y ancho suficientes para preservar su forma.

4. Colgar las botas ayuda a mantener rectas las cañas

Los soportes y rellenos ligeros conservan la forma de las botas y liberan espacio en los estantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las botas altas ocupan más volumen que otros modelos y pueden deformarse si permanecen dobladas durante largos períodos. Colgarlas mediante soportes adecuados o mantenerlas erguidas con rellenos ligeros permite conservar la caña extendida y despejar las repisas inferiores. La recomendación especializada es no aplastarlas y, si no caben en estantes, alinearlas contra una pared interior del armario.

Esta opción requiere comprobar que las pinzas o soportes no marquen materiales sensibles. En el caso de botas que llegan mojadas, deben secarse antes de guardarlas para no trasladar humedad al armario.

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5. Un sector de la entrada concentra los pares de todos los días

Un área limitada junto a la puerta mantiene ordenado el calzado cotidiano y facilita la limpieza del suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignar un área específica junto a la puerta evita que los zapatos de uso diario queden dispersos en pasillos o dormitorios. Puede ser una repisa baja, banco con compartimentos o soporte estrecho, siempre con capacidad limitada a pares que se usan durante la semana. La rotación periódica entre calzado cotidiano y estacional evita que la entrada se convierta en un depósito.

Para completar el sistema, es útil incorporar una bandeja lavable debajo de los pares que llegan de la calle. Así, la limpieza del suelo y del propio calzado queda integrada en la rutina antes de que los zapatos vuelvan al armario.

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