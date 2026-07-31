Cómo lograr un vestidor abierto ordenado y funcional en espacios pequeños

La distribución en una sola pared reduce el impacto visual en espacios de pocos metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Renunciar a las puertas del armario y exhibir la ropa a la vista es una de las tendencias más buscadas en decoración, pero en habitaciones de pocos metros cuadrados puede convertirse en una trampa visual si no se planifica con criterio.

Según el medio especializado El Mueble, diseñar un vestidor abierto en un dormitorio pequeño sí es posible, siempre que se respeten ciertas reglas de medidas, orden, iluminación y color.

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1. Las medidas, el punto de partida

Las medidas determinan si un vestidor abierto funciona en un dormitorio pequeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es tomar la cinta métrica antes de comprar o instalar nada. Los vestidores abiertos requieren al menos 4 metros cuadrados cuando los módulos se distribuyen en dos paredes enfrentadas, aunque en un dormitorio pequeño lo más habitual es aprovechar una sola pared.

El pasillo central no debe ser menor a 90 centímetros si los módulos ocupan un único lado, y la profundidad de las baldas y las barras debe mantenerse entre 55 y 60 centímetros para que las prendas cuelguen sin rozar la pared.

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Los especialistas de Homestyler Design van más allá en sus recomendaciones técnicas: “Cuando se trabaja con un dormitorio estrecho, lo ideal es situar el armario a lo largo de la pared más larga, garantizando una zona de circulación de entre 76 y 91 centímetros frente a los módulos”. Además, aconsejan reservar entre 97 y 107 centímetros de altura libre para prendas largas, y entre 96 y 163 centímetros para la zona de colgado doble en piezas cortas.

2. Sistemas de orden

Los cajones, cestas y baldas extraíbles ordenan lo que no conviene dejar a la vista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenaje es el segundo pilar del sistema. El Mueble recomienda colocar barras a distintas alturas para que abrigos largos, camisas y faldas cortas convivan sin interferencias. En la parte inferior, cestas, baldas extraíbles o cajones organizadores resuelven todo lo que no luce bien colgado: ropa interior, calcetines o bufandas.

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Ashley Murphy, cofundadora del NEAT Method y autora del libro NEAT Organizing, insiste en que el orden solo se sostiene con criterio: “Elimina el exceso y aplica la regla de ‘entra uno, sale uno’ para mantener el sistema en funcionamiento.

Etiquetar los compartimentos aclara qué se guarda en cada lugar y facilita la gestión a lo largo del tiempo”. Colgar siempre las perchas en la misma dirección reduce además el ruido visual y evita que el conjunto parezca más lleno de lo que realmente está.

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3. Luz, natural y artificial

La iluminación con tiras led mejora la visibilidad dentro del almacenamiento abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación, tanto natural como artificial, también define el resultado final. Una ventana regulada con estor o cortina aporta claridad durante el día. Por la tarde, se destaca que tiras LED en los laterales o entre las baldas permiten ver el interior con nitidez, y que una luz cálida en el techo complementa el conjunto.

La Illuminating Engineering Society (IES) recomienda mantener los niveles de iluminación entre 300 y 500 lux en el interior de los armarios para garantizar una visibilidad óptima sin deslumbramiento.

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En cuanto a la temperatura de color, los expertos de Homestyler Design señalan que “una temperatura de aproximadamente 3.500 a 4.000 K asegura que los blancos se vean neutros y los tonos de piel se reproduzcan con fidelidad, lo que evita el frecuente desajuste entre la iluminación del vestidor y la luz natural del día”. Para espacios de vestido, el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá aconseja lámparas de entre 2.700 y 3.000 K con el fin de crear una atmósfera cálida y acogedora.

4. Tonalidades bien escogidas

La continuidad cromática en paredes y acabados amplía la sensación de espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color es otro factor que se señala como olvidado con frecuencia. Pintar el fondo del vestidor en el mismo tono que las paredes o el suelo del dormitorio genera continuidad visual. Tonos como el verde oliva o el terracota funcionan bien en habitaciones pequeñas, especialmente si se combinan con la ropa de cama o con algún textil en color similar.

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Los especialistas del estudio Komandor Scotland, con amplia experiencia en diseño de armarios a medida, recomiendan “mantener una paleta de acabados simple, minimizar los tiradores o prescindir de ellos, y equilibrar el almacenaje cerrado con una o dos zonas de exposición abiertas, evitando el exceso de materiales contrastantes en una misma pared”. La continuidad cromática, añaden, es la herramienta más efectiva para ampliar visualmente una estancia pequeña.

5. Cortinas y soluciones semiabiertas

Las soluciones semiabiertas, como cortinas o frentes traslúcidos, permiten ocultar el interior cuando se necesita sin renunciar a un diseño ligero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren una solución intermedia, colocar una cortina con barra y anillas permite tapar el interior cuando se necesite, al tiempo que añade textura y calidez al ambiente. Desde el medio El Mueble también apuntan a los frentes de ratán, vidrio esmerilado o las transparencias como alternativas a un armario a medida con carácter propio.

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Leah Alexander, diseñadora de interiores y miembro del directorio de Architectural Digest, recuerda que eliminar las puertas del armario “abre la posibilidad de organizar desde el suelo hasta el techo o de reubicar la cama en un nicho estrecho, creando un rincón de descanso íntimo”. Una cortina ligera, señala, cumple esa misma función con mucha menos inversión y en cuestión de minutos.