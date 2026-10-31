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Vampiros, fantasmas y calabazas: los cinco perros salchicha que conquistan las redes en Halloween

Barney, Benji, Monty, Ozzie y Bexley se transformaron en una sensación por sus creativas caracterizaciones

Los salchicha protagonistas de una rutina fotográfica que ya trasciende la ciudad de Norfolk, en el este de Inglaterra
Los salchicha protagonistas de una rutina fotográfica que ya trasciende la ciudad de Norfolk, en el este de Inglaterra
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En la víspera de Halloween, capas negras, sombreros puntiagudos y calabazas ocuparon el centro de una serie de postales llegadas desde Norfolk, en el este de Inglaterra. Detrás de cada accesorio estaban Barney, Benji, Monty, Ozzie y Bexley, cinco perros salchicha que volvieron a llamar la atención por sus retratos temáticos.

Barney, Benji, Monty, Ozzie y Bexley posaron con sus disfraces de Halloween
Barney, Benji, Monty, Ozzie y Bexley posaron con sus disfraces de Halloween

Las imágenes llevan la firma creativa de Michaela Bouskova, una profesional de obstetricia del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) que vive en King’s Lynn. Entre paseos por la playa, escenas domésticas y producciones estacionales, la mujer convirtió a los perros salchicha en protagonistas de una rutina fotográfica que ya trasciende su ciudad.

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Los perros salchicha de Michaela Bouskova se prepararon para Halloween con atuendos a medida
Los perros salchicha de Michaela Bouskova se prepararon para Halloween con atuendos a medida

De las playas de Norfolk a las fotos de cada temporada

Barney, Benji, Monty, Ozzie y Bexley son cinco perros salchicha miniatura que han hecho de la cámara una compañera habitual. En las fotos aparecen en la playa, frente a un pub, dentro de una valija o acomodados en fila para una postal estacional.

Las postales no responden a un único escenario. Algunas se construyen durante los paseos cotidianos y otras aprovechan fechas especiales, pero todas mantienen un mismo recurso: los cinco perros alineados frente a la cámara, con los paisajes de Norfolk o los rincones de la casa como fondo.

El grupo de salchichas británicos convirtió una sesión de fotos en un nuevo fenómeno viral
El grupo de salchichas británicos convirtió una sesión de fotos en un nuevo fenómeno viral

No hay alfombras rojas ni sets de televisión. Hay arena, césped, caminos rurales y accesorios de tamaño canino. Ese es el universo de The Daxie Trouble, una cuenta que documenta la convivencia.

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Cinco dachshunds, una cámara y una celebración de Halloween llena de creatividad
Cinco dachshunds, una cámara y una celebración de Halloween llena de creatividad

La creadora creció con perros salchicha y esa historia familiar se refleja incluso en uno de los nombres del grupo. Benji fue llamado así en homenaje a Ben, el primer dachshund que tuvieron sus padres. Con el tiempo, los perros pasaron de ser compañeros de casa a convertirse en figuras reconocibles para miles de personas.

Bouskova abrió el perfil para guardar momentos de sus perros. La decisión tuvo un trasfondo personal: tras perder a Harvey, un perro rescatado, advirtió que tenía pocas imágenes para recordarlo. A partir de entonces, se propuso fotografiar y grabar las travesuras de los animales que llegaran a su vida.

Michaela Bouskova aclaró que las fotos son reales y no usa inteligencia artificial
Michaela Bouskova aclaró que las fotos son reales y no usa inteligencia artificial

El registro cotidiano de esos momentos terminó por encontrar público en las redes sociales. En 2022, cuando la cuenta tenía 124.000 seguidores, Bouskova contó al Lynn News que nunca había imaginado el alcance de las publicaciones. “Nunca pensé que mis chicos y yo recibiríamos tanta atención”, dijo al periódico local.

Los cinco perros son los protagonistas estables de la cuenta, cuya comunidad ya supera los 410.000 seguidores. El contenido también circula en otras plataformas, donde los videos de sus salidas, disfraces y poses grupales acumulan reproducciones.

Bouskova explicó que algunas personas los reconocen en la calle
Bouskova explicó que algunas personas los reconocen en la calle

La fama tiene una consecuencia curiosa: los paseos ya no siempre son anónimos. Bouskova explicó que algunas personas los reconocen en la calle y que sus compañeros de trabajo comentan las publicaciones. Para los perros, de todos modos, la prioridad parece mantenerse intacta: explorar, comer premios y regresar a casa.

Halloween, Navidad y una fila de dachshunds para cada ocasión

El calendario de The Daxie Trouble tiene fechas marcadas. Halloween implica disfraces; Navidad trae accesorios temáticos; Año Nuevo habilita otra sesión de fotos. Los perros han llevado pañuelos, corbatas de moño, prendas de invierno y conjuntos pensados para cada celebración.

Los atuendos temáticos se convirtieron en una de las marcas de la cuenta británica
Los atuendos temáticos se convirtieron en una de las marcas de la cuenta británica

Las fotos pueden requerir paciencia, sobre todo cuando cinco perros deben mirar hacia el mismo lado al mismo tiempo. El resultado suele mostrar a los dachshunds quietos durante unos segundos, una habilidad que se volvió uno de los rasgos más reconocibles del perfil. Bouskova aclaró que no utiliza inteligencia artificial para generar imágenes.

Los disfraces atraen miradas, pero el paisaje también ocupa un lugar central
Los disfraces atraen miradas, pero el paisaje también ocupa un lugar central

Los disfraces atraen miradas, pero el paisaje también ocupa un lugar central. Bouskova suele compartir caminatas por la costa norte de Norfolk, con especial interés por Holkham, una playa extensa que aparece de forma recurrente en las publicaciones.

Halloween le dio a los perros salchicha una nueva oportunidad de conquistar las redes
Halloween le dio a los perros salchicha una nueva oportunidad de conquistar las redes

“Nuestros paseos favoritos son los de la costa norte de Norfolk, especialmente Holkham”, contó. Allí, los perros recorren la arena, se sientan frente al mar y posan con el viento como parte del cuadro.

La serie de Halloween se incorpora así al archivo que Michaela Bouskova comenzó a construir después de la muerte de Harvey. En Norfolk, cada paseo y cada fecha especial se convierten en una nueva postal de Barney, Benji, Monty, Ozzie y Bexley.

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