Cómo cocinar arroz a la perfección: claves para que no quede pegado ni crudo

Una olla de arroz puede resolverse con pocos ingredientes, pero la cantidad de agua, el fuego y el tiempo de reposo definen el resultado. Los granos pegados, duros o pasados suelen responder a fallas fáciles de identificar y corregir.
El primer paso es reconocer qué variedad se usa. Un arroz largo, como el basmati o el jazmín, busca quedar suelto. El de grano corto contiene más almidón y resulta más compacto, una textura útil para risottos, sushi o preparaciones cremosas. La proporción de líquido no funciona igual para todos los tipos ni para todas las marcas.
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Usar demasiada agua deja el arroz pastoso
El error más habitual consiste en aplicar una medida universal sin mirar el paquete. El exceso de líquido rompe el grano y concentra el almidón, con un resultado húmedo y apelmazado.
Como punto de partida, para un arroz blanco largo puede usarse una taza de arroz por una taza y media de agua. Algunas variedades requieren un poco menos o un poco más. La referencia más segura es siempre la indicación del envase, ya que influyen el tipo de grano, su antigüedad y el método de cocción.
Si el arroz ya quedó blando y hay líquido en la olla, conviene destaparlo y mantenerlo a fuego mínimo durante unos minutos. Si ya absorbió el agua, se puede extender sobre una fuente amplia para que pierda vapor. No hay que revolverlo: eso libera más almidón y empeora la textura.
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Idea para aprovechar arroz pasado: transformarlo en tortillas. Mezclar dos tazas de arroz cocido con un huevo, queso rallado, cebolla de verdeo y condimentos. Formar porciones y dorarlas en una sartén con poco aceite.
Cocinarlo con poca agua deja granos duros en el centro
Cuando el arroz está tierno por fuera pero conserva un punto duro, faltó agua o el fuego fue demasiado alto. En ese caso, el líquido se evaporó antes de que el interior del grano terminara de hidratarse.
La corrección es simple: agregar entre dos y cuatro cucharadas de agua hirviendo, tapar y cocinar a fuego bajo durante cinco minutos más. Después, retirar la olla del calor y dejarla reposar otros cinco minutos sin levantar la tapa.
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Para evitarlo en la próxima preparación, hay que usar una tapa que cierre bien y reducir el fuego apenas el agua llegue al hervor. El arroz se termina de cocinar con el vapor que queda atrapado en la olla.
Revolver durante la cocción vuelve los granos pegajosos
Salvo en recetas como el risotto, el arroz no necesita movimiento constante. Revolverlo durante la cocción quiebra los granos y libera almidón, lo cual favorece una textura gomosa.
Basta con mezclar una vez, al incorporar el arroz al agua o al caldo, para distribuirlo de manera pareja. Luego hay que tapar y dejar que se cocine sin intervenir.
Esta regla admite excepciones. Para un arroz con leche, un risotto o una polenta de arroz, el movimiento ayuda a crear una preparación cremosa. En cambio, para acompañar carnes, vegetales o guisos, conviene dejarlo quieto.
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Levantar la tapa antes de tiempo hace que pierda vapor
Abrir la olla para “ver cómo va” altera la cocción. El vapor acumulado es parte del proceso y, cuando se pierde, el arroz puede quedar disparejo: seco en la superficie y duro en el interior.
Una vez que el agua hierva, hay que bajar el fuego, tapar y respetar el tiempo previsto. Para arroz blanco largo, el período suele rondar los 15 a 18 minutos, aunque puede variar según la variedad y la cocina.
Después de apagar el fuego, el reposo de cinco a 10 minutos permite que la humedad se distribuya dentro de la olla. Recién entonces conviene separar los granos con un tenedor o una espátula.
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Usar fuego alto durante toda la cocción quema la base
Un fondo tostado y un arroz todavía crudo en la parte superior indican que la hornalla estuvo demasiado fuerte. El arroz necesita un hervor inicial, pero luego debe cocinarse a fuego bajo.
Una olla de base gruesa ayuda a distribuir mejor el calor. Si la cocina tiene una llama intensa, puede colocarse un difusor o elegir una hornalla más pequeña. También sirve tostar el arroz apenas un minuto con aceite antes de sumar el líquido: esa capa de grasa protege los granos y suma sabor.
Si ya se quemó la base, no hay que rasparla. Conviene pasar con cuidado la parte superior a otra fuente, sin llevar los granos que estuvieron en contacto con el fondo.
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Idea para un arroz blanco con más sabor: rehogar medio diente de ajo picado y una cucharadita de aceite o manteca antes de añadir el arroz. Luego incorporar agua o caldo caliente y cocinar como de costumbre.
No lavar el arroz puede volverlo pesado
El lavado no es obligatorio para todas las recetas, pero resulta útil cuando se busca un grano más suelto. Enjuagarlo con agua fría elimina parte del almidón superficial.
Para hacerlo, colocar el arroz en un colador fino o en un recipiente, cubrirlo con agua y moverlo con la mano. Repetir dos o tres veces, hasta que el agua deje de verse muy turbia. Después, escurrir bien antes de llevarlo a la olla.
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En un risotto, en cambio, no conviene lavar el arroz, porque el almidón ayuda a crear la consistencia cremosa. Tampoco es necesario perseguir un agua completamente transparente: el objetivo es retirar el exceso superficial, no modificar por completo el grano.
Elegir una variedad que no corresponde al plato cambia el resultado
Un arroz largo no dará la cremosidad de un arborio, y un grano corto no conservará la separación propia de un basmati. Antes de cocinar, vale la pena definir para qué se usará.
- Arroz largo: guarniciones, ensaladas, salteados y platos con salsas.
- Arroz jazmín: preparaciones asiáticas, carnes especiadas y vegetales.
- Arroz basmati: curries, legumbres y comidas con especias.
- Arroz yamaní o integral: ensaladas tibias, bowls y guisos; necesita más líquido y más tiempo.
- Arroz de grano corto: sushi, postres y platos cremosos.
- Arroz arborio o carnaroli: risotto.
La guía del Instituto Internacional de Investigación del Arroz recomienda tomar las proporciones como una referencia inicial y ajustarlas según el tipo de grano y el resultado buscado.
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Una receta base para arroz blanco suelto
Ingredientes:
- Una taza de arroz largo
- Una taza y media de agua
- Una cucharadita de sal
- Una cucharadita de aceite o manteca, opcional
Preparación:
1. Lavar el arroz dos o tres veces y escurrirlo.
2. Calentar el aceite en una olla y sumar el arroz. Revolver durante un minuto.
3. Incorporar el agua y la sal.
4. Llevar a hervor con la olla destapada.
5. Cuando hierva, bajar el fuego al mínimo y tapar.
6. Cocinar entre 15 y 18 minutos, sin revolver ni levantar la tapa.
7. Apagar el fuego y dejar reposar entre cinco y 10 minutos.
8. Separar los granos con un tenedor antes de servir.
Tres ideas para transformar el arroz que sobró
Arroz salteado con verduras. Usar arroz frío de heladera. Saltear zanahoria, cebolla, morrón y arvejas; sumar huevo revuelto, arroz y salsa de soja. El arroz frío resiste mejor el salteado y no se desarma.
Ensalada de arroz. Combinar arroz cocido con tomate, pepino, atún o garbanzos, huevo duro, aceitunas y un aliño de limón, aceite y sal. Es una opción para llevar al trabajo o preparar con anticipación.
Croquetas de arroz y queso. Mezclar arroz cocido con queso rallado, un huevo, perejil y pan rallado. Formar croquetas, pasar por más pan rallado y cocinar al horno o en sartén.
El arroz cocido necesita enfriarse y guardarse rápido
El arroz preparado no debe permanecer horas a temperatura ambiente. Lo más práctico es dividirlo en porciones pequeñas, dejar que pierda el vapor inicial y refrigerarlo en recipientes tapados. Para recalentar, conviene calentar solo la cantidad que se va a consumir.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advierte sobre el control de tiempo y temperatura en productos de arroz por el riesgo asociado a Bacillus cereus, una bacteria cuyas esporas pueden sobrevivir a la cocción.
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