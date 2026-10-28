Tendencias

Julia Roberts a los 59: la vigencia de un estilo definido por la sastrería y los clásicos de alfombra roja

La actriz estadounidense consolidó más de tres décadas de presencia pública con una imagen que alterna atuendos de gala y conjuntos funcionales, apoyada en firmas de alta costura, joyería puntual y líneas depuradas

Julia Roberts cumplió 59 años con una trayectoria de estilo que abarca más de tres décadas en alfombras rojas y presentaciones públicas (REUTERS/Mike Blake)
Julia Roberts cumplió 59 años con una trayectoria de estilo que abarca más de tres décadas en alfombras rojas y presentaciones públicas (REUTERS/Mike Blake)
Guardar

Julia Roberts cumplió 59 años con una trayectoria de estilo que atravesó más de tres décadas de alfombras rojas, estrenos y apariciones públicas. Lejos de atarse a una fórmula fija, la actriz estadounidense construyó una imagen reconocible a partir de prendas de líneas claras, sastrería, vestidos de noche y una relación sostenida con la moda de lujo.

Su guardarropa público se mueve entre dos registros. Por un lado, aparecen los diseños formales que acompañan las grandes ceremonias de cine.

PUBLICIDAD

Por otro, se mantiene una versión más funcional para entrevistas, festivales y desplazamientos, con pantalones, camisas, blazers y calzado plano. Esa alternancia explica por qué su vestimenta conserva referencias de distintas épocas sin depender de una tendencia puntual.

Esta es la razón por la que Julia Roberts nunca lució desnuda en una película
El vestuario público de la actriz alterna prendas de noche para grandes galas con conjuntos de pantalones y calzado plano para festivales (British Vogue)

El vestido de lunares quedó como una referencia de los años 90

La década de 1990 instaló varias de las imágenes más asociadas a Roberts. En Pretty Woman, estrenada en 1990, el vestido marrón con lunares blancos, sombrero y guantes que llevó su personaje en una escena de polo pasó a formar parte del imaginario de la película.

El atuendo no definió su estilo personal fuera de la pantalla, pero ayudó a fijar una asociación duradera entre la actriz y una femineidad clásica, con siluetas marcadas y detalles de aire retro.

PUBLICIDAD

Pretty Woman Vestimenta
El vestido marrón con lunares blancos del filme Pretty Woman marcó una referencia visual en la década de 1990 (Grosby)

En esos años también consolidó una presencia distinta en las ceremonias. El negro ocupó un lugar central en aquel período. En 2001, cuando obtuvo el Óscar a mejor actriz por Erin Brockovich, llevó un vestido negro y blanco de Valentino.

La prenda, de tirantes finos, escote en V y cola, se convirtió en uno de los conjuntos más recordados de la ceremonia.

Años después, el diseño volvió a estar presente en conversaciones sobre moda de alfombra roja por la precisión de su construcción y por su vínculo con un momento decisivo de su carrera.

julia roberts oscars 2001
Julia Roberts lució un diseño en blanco y negro de Valentino al recibir el premio Óscar por Erin Brockovich en 2001 (Grosby)

La sastrería se convirtió en una de sus decisiones más constantes

El traje ha sido una de las piezas más estables en el vestuario de Roberts. Ha recurrido a esmóquines negros, conjuntos blancos y trajes de pantalón de corte amplio para estrenos, galas y encuentros de prensa.

En lugar de usarlos como una excepción, los incorporó como una parte habitual de su imagen pública, con camisas blancas, corbatas, chalecos o blusas de seda.

La sastrería con esmóquines y trajes de corte amplio constituye una de las elecciones más habituales en la imagen de la intérprete (Captura de video)
La sastrería con esmóquines y trajes de corte amplio constituye una de las elecciones más habituales en la imagen de la intérprete (Captura de video)

Esa inclinación aporta una lectura práctica de la elegancia. Los conjuntos suelen priorizar hombros definidos, pantalones rectos y una paleta sobria, aunque la actriz también incorpora color cuando el contexto lo permite.

El rojo, el blanco, el azul marino y los tonos metalizados han aparecido en su repertorio junto al negro, que funciona como uno de sus códigos más frecuentes.

Las prendas funcionales como pantalones anchos, abrigos largos y zapatillas predominan en los desplazamientos y promociones de la actriz (REUTERS/Maja Smiejkowska)
Las prendas funcionales como pantalones anchos, abrigos largos y zapatillas predominan en los desplazamientos y promociones de la actriz (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En las apariciones de día, Julia Roberts mantiene un registro menos ceremonial. Jeans, pantalones anchos, abrigos largos, camisas y zapatillas aparecen con regularidad en sus looks de viaje y promociones.

No se trata de un estilo ajeno a las firmas de lujo, sino de una forma de llevar prendas conocidas por su utilidad y por una silueta fácil de reconocer.

Celebrities
Para días casuales la actriz opta por prendas de jean (Splash News/The Grosby Group)

Desde 2009, Roberts es embajadora de Chopard, una relación que añadió la alta joyería a su presencia en eventos internacionales.

En las alfombras rojas, los collares, pendientes y anillos suelen acompañar vestidos de tonos lisos o trajes de cortes limpios. El contraste permite que las piezas tengan visibilidad sin que el conjunto se vuelva recargado.

La casa de alta joyería Chopard mantiene a Julia Roberts como embajadora de su marca desde el año 2009 (REUTERS/Yara Nardi)
La casa de alta joyería Chopard mantiene a Julia Roberts como embajadora de su marca desde el año 2009 (REUTERS/Yara Nardi)

La joyería cumple una función concreta en su estilismo: concentra el foco visual en un solo elemento. Cuando viste un vestido negro, una pieza de esmeraldas o diamantes puede definir el resultado.

Si apuesta por un color intenso, los accesorios se reducen para mantener el protagonismo de la prenda. Es una pauta que se repite en varias de sus apariciones y que evita la acumulación de detalles.

También ha mantenido cercanía con casas como Givenchy, Gucci y Valentino en distintas etapas. Sin embargo, su imagen no depende de un único diseñador. La elección de una firma suele responder a la ocasión, a la silueta y al peso del evento, mientras que el conjunto conserva una base reconocible: proporciones equilibradas, accesorios medidos y maquillaje de acabado natural.

Julia Roberts combina colores llamativos, desde rojos intensos hasta fucsias y tonos eléctricos (REUTERS/Mario Anzuoni)
Julia Roberts combina colores llamativos, desde rojos intensos hasta fucsias y tonos eléctricos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cabello y el maquillaje completan un código visual reconocible

El cabello rizado, que llevó en distintos largos y tonalidades de castaño a cobrizo, es otro elemento asociado a Roberts desde el comienzo de su carrera.

Aunque ha alternado peinados pulidos, ondas suaves y recogidos para galas, su melena conserva una presencia relevante incluso cuando el vestuario es minimalista. El resultado desplaza la atención hacia un rasgo personal antes que hacia una tendencia de temporada.

El negro ocupa un lugar central en el guardarropa de Julia Roberts (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El negro ocupa un lugar central en el guardarropa de Julia Roberts (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En maquillaje suele preferir piel luminosa, ojos definidos y labios en tonos naturales o rojos. Esta elección acompaña la sobriedad de sus prendas y permite que los cambios de vestuario no alteren su identidad visual.

La actriz transitó modas de los años 90, 2000 y 2010 sin adoptar de forma permanente los elementos más efímeros de cada ciclo.

Temas Relacionados

Julia RobertsAlfombra rojaJoyeríaEstilo de celebridadesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encaje, transparencias y brillos: seis looks que definieron el glamour de los Premios Ídolo

A horas de la ceremonia que se realizará el 28 de octubre en la Usina del Arte, estas elecciones vuelven a poner el foco en una pasarela atravesada por propuestas románticas, detalles metalizados y nuevas lecturas de la sastrería

Encaje, transparencias y brillos: seis looks que definieron el glamour de los Premios Ídolo

Cómo cocinar arroz a la perfección: claves para que no quede pegado ni crudo

La proporción de líquido, la intensidad de la hornalla y el reposo posterior definen la textura de los granos y ayudan a evitar errores

Cómo cocinar arroz a la perfección: claves para que no quede pegado ni crudo

El Niño alcanza su fase más intensa: las alertas de la OEA para América y el impacto en Argentina

La Organización de los Estados Americanos anticipó lluvias por encima de lo normal y riesgo de crecidas en la Cuenca del Plata, mientras otras regiones enfrentarían sequías y déficits de agua

El Niño alcanza su fase más intensa: las alertas de la OEA para América y el impacto en Argentina

“Se multiplican los riesgos”: advierten que las alteraciones climáticas de El Niño favorecen la propagación de enfermedades

Lluvias torrenciales, desbordes de ríos y picos de temperatura crean un escenario crítico para la salud. Qué dicen los expertos

“Se multiplican los riesgos”: advierten que las alteraciones climáticas de El Niño favorecen la propagación de enfermedades

Ordenador, tablet y móvil: cómo impacta el uso de cada uno en la salud mental, según expertos

Un análisis basado en estudios recientes plantea que todo dispositivo organiza de forma distinta el trabajo, el estudio y el ocio, por lo que contabilizar horas no alcanza para medir el impacto real

Ordenador, tablet y móvil: cómo impacta el uso de cada uno en la salud mental, según expertos

DEPORTES

Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

A 75 años del primer título de Fangio en la Fórmula 1: la apuesta con su rival, la mentira de su equipo y qué pasó con el auto de la hazaña

Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

TELESHOW

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Lit Killah mostró por primera vez la casa en la que se crio: “Parece una cárcel, pero esa era mi pieza”

Juli Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: “Me agarró mucho calor”

Anunciaron a las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”

INFOBAE AMÉRICA

El Niño alcanza su fase más intensa: las alertas de la OEA para América y el impacto en Argentina

El Niño alcanza su fase más intensa: las alertas de la OEA para América y el impacto en Argentina

El vicepresidente de Brasil afirmó que la salida de Flávio Bolsonaro del país es “incomprensible”

Gobierno panameño modifica fideicomiso de emergencia para tratar de dar respuestas a los damnificados del terremoto

Proceso de violencia contra la mujer suspende nombramiento del presidente de Puerto Santo Tomás en Guatemala

Habitantes de Santiago de Cuba rescataron a cinco pescadores haitianos tras días a la deriva