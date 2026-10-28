Julia Roberts a los 59: la vigencia de un estilo definido por la sastrería y los clásicos de alfombra roja

Julia Roberts cumplió 59 años con una trayectoria de estilo que abarca más de tres décadas en alfombras rojas y presentaciones públicas (REUTERS/Mike Blake)

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Julia Roberts cumplió 59 años con una trayectoria de estilo que atravesó más de tres décadas de alfombras rojas, estrenos y apariciones públicas. Lejos de atarse a una fórmula fija, la actriz estadounidense construyó una imagen reconocible a partir de prendas de líneas claras, sastrería, vestidos de noche y una relación sostenida con la moda de lujo.

Su guardarropa público se mueve entre dos registros. Por un lado, aparecen los diseños formales que acompañan las grandes ceremonias de cine.

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Por otro, se mantiene una versión más funcional para entrevistas, festivales y desplazamientos, con pantalones, camisas, blazers y calzado plano. Esa alternancia explica por qué su vestimenta conserva referencias de distintas épocas sin depender de una tendencia puntual.

El vestuario público de la actriz alterna prendas de noche para grandes galas con conjuntos de pantalones y calzado plano para festivales (British Vogue)

El vestido de lunares quedó como una referencia de los años 90

La década de 1990 instaló varias de las imágenes más asociadas a Roberts. En Pretty Woman, estrenada en 1990, el vestido marrón con lunares blancos, sombrero y guantes que llevó su personaje en una escena de polo pasó a formar parte del imaginario de la película.

El atuendo no definió su estilo personal fuera de la pantalla, pero ayudó a fijar una asociación duradera entre la actriz y una femineidad clásica, con siluetas marcadas y detalles de aire retro.

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El vestido marrón con lunares blancos del filme Pretty Woman marcó una referencia visual en la década de 1990 (Grosby)

En esos años también consolidó una presencia distinta en las ceremonias. El negro ocupó un lugar central en aquel período. En 2001, cuando obtuvo el Óscar a mejor actriz por Erin Brockovich, llevó un vestido negro y blanco de Valentino.

La prenda, de tirantes finos, escote en V y cola, se convirtió en uno de los conjuntos más recordados de la ceremonia.

Años después, el diseño volvió a estar presente en conversaciones sobre moda de alfombra roja por la precisión de su construcción y por su vínculo con un momento decisivo de su carrera.

Julia Roberts lució un diseño en blanco y negro de Valentino al recibir el premio Óscar por Erin Brockovich en 2001 (Grosby)

La sastrería se convirtió en una de sus decisiones más constantes

El traje ha sido una de las piezas más estables en el vestuario de Roberts. Ha recurrido a esmóquines negros, conjuntos blancos y trajes de pantalón de corte amplio para estrenos, galas y encuentros de prensa.

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En lugar de usarlos como una excepción, los incorporó como una parte habitual de su imagen pública, con camisas blancas, corbatas, chalecos o blusas de seda.

La sastrería con esmóquines y trajes de corte amplio constituye una de las elecciones más habituales en la imagen de la intérprete (Captura de video)

Esa inclinación aporta una lectura práctica de la elegancia. Los conjuntos suelen priorizar hombros definidos, pantalones rectos y una paleta sobria, aunque la actriz también incorpora color cuando el contexto lo permite.

El rojo, el blanco, el azul marino y los tonos metalizados han aparecido en su repertorio junto al negro, que funciona como uno de sus códigos más frecuentes.

Las prendas funcionales como pantalones anchos, abrigos largos y zapatillas predominan en los desplazamientos y promociones de la actriz (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En las apariciones de día, Julia Roberts mantiene un registro menos ceremonial. Jeans, pantalones anchos, abrigos largos, camisas y zapatillas aparecen con regularidad en sus looks de viaje y promociones.

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No se trata de un estilo ajeno a las firmas de lujo, sino de una forma de llevar prendas conocidas por su utilidad y por una silueta fácil de reconocer.

Para días casuales la actriz opta por prendas de jean (Splash News/The Grosby Group)

Desde 2009, Roberts es embajadora de Chopard, una relación que añadió la alta joyería a su presencia en eventos internacionales.

En las alfombras rojas, los collares, pendientes y anillos suelen acompañar vestidos de tonos lisos o trajes de cortes limpios. El contraste permite que las piezas tengan visibilidad sin que el conjunto se vuelva recargado.

La casa de alta joyería Chopard mantiene a Julia Roberts como embajadora de su marca desde el año 2009 (REUTERS/Yara Nardi)

La joyería cumple una función concreta en su estilismo: concentra el foco visual en un solo elemento. Cuando viste un vestido negro, una pieza de esmeraldas o diamantes puede definir el resultado.

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Si apuesta por un color intenso, los accesorios se reducen para mantener el protagonismo de la prenda. Es una pauta que se repite en varias de sus apariciones y que evita la acumulación de detalles.

También ha mantenido cercanía con casas como Givenchy, Gucci y Valentino en distintas etapas. Sin embargo, su imagen no depende de un único diseñador. La elección de una firma suele responder a la ocasión, a la silueta y al peso del evento, mientras que el conjunto conserva una base reconocible: proporciones equilibradas, accesorios medidos y maquillaje de acabado natural.

Julia Roberts combina colores llamativos, desde rojos intensos hasta fucsias y tonos eléctricos (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cabello y el maquillaje completan un código visual reconocible

El cabello rizado, que llevó en distintos largos y tonalidades de castaño a cobrizo, es otro elemento asociado a Roberts desde el comienzo de su carrera.

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Aunque ha alternado peinados pulidos, ondas suaves y recogidos para galas, su melena conserva una presencia relevante incluso cuando el vestuario es minimalista. El resultado desplaza la atención hacia un rasgo personal antes que hacia una tendencia de temporada.

El negro ocupa un lugar central en el guardarropa de Julia Roberts (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En maquillaje suele preferir piel luminosa, ojos definidos y labios en tonos naturales o rojos. Esta elección acompaña la sobriedad de sus prendas y permite que los cambios de vestuario no alteren su identidad visual.

La actriz transitó modas de los años 90, 2000 y 2010 sin adoptar de forma permanente los elementos más efímeros de cada ciclo.