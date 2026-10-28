Política

Máximo Kirchner pidió trabajar para que Cristina vuelva a ser presidenta durante el homenaje por la muerte de Néstor

En medio de la conmemoración por el aniversario del fallecimiento de su padre y ex mandatario, el diputado reclamó unidad para liberar a la líder del Partido Justicialista. Al recordar la primera gestión de Kirchner, volvió a criticar al Gobierno actual

(X: @soleaalonso)
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Durante el acto celebrado en el Microestadio de Lanús por los 16 años de la muerte de Néstor Kirchner, Máximo Kirchner combinó el homenaje a su padre con críticas al Gobierno y un llamado a reorganizar al peronismo. Tras felicitar a Lula da Silva por la reelección, propuso trabajar para liberar y volver a “hacer presidenta” a Cristina Fernández de Kirchner.

Pese a la condena por la causa Vialidad que inhabilitó a la ex presidenta a ejercer cargos públicos, el diputado nacional señaló a la líder del Partido Justicialista (PJ) como la figura central de una eventual reconstrucción del espacio.

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“Ya que ustedes la nombran, vamos a hablar. Traerles primero el saludo y el abrazo de ella. Los quiere, los extraña, quiere caminar con su pueblo”, introdujo el referente de La Cámpora. Al mismo tiempo, lanzó una crítica al modelo económico del Gobierno al tildarlo de “agotado”.

Durante su intervención, el dirigente tomó como referencia la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial brasileña del domingo. El mandatario brasileño obtuvo su cuarto triunfo electoral con el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que apoyó la candidatura del senador Flávio Bolsonaro.

Máximo Kirchner sostiene un micrófono con la mano derecha y apoya la izquierda en el pecho frente a una bandera argentina
Máximo Kirchner durante el homenaje a Néstor Kirchner en Lanús (X: @la_campora)

Así, el paralelismo entre Lula y Cristina fue uno de los ejes políticos de la jornada. Tras recordar que el referente del Partido de los Trabajadores (PT) fue candidato en siete ocasiones, perdió tres elecciones y ganó cuatro, subrayó que estuvo encarcelado por causas de corrupción cuyas condenas fueron anuladas en 2021 por el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF).

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“Lo metieron preso y el PT no se dividió”, apuntó el diputado. Desde esa comparación, llamó a la dirigencia y a la militancia peronista a sostener la unidad alrededor de Cristina, a quien definió como una dirigente que mantiene la voluntad de representar al electorado.

Aunque evitó equiparar formalmente ambos expedientes judiciales, Máximo presentó los dos casos como ejemplos de dirigentes de izquierda o centroizquierda que, según su mirada, enfrentaron mecanismos para apartarlos de la competencia electoral.

“Si el pueblo brasilero lo pudo hacer, no tengo dudas de que el pueblo argentino también lo va a poder hacer el año que viene”, manifestó. Por este motivo, durante el cierre de su discurso, preguntó a la militancia si estaba dispuesta a “liberar a Cristina” y luego a “hacerla presidenta”, ante una respuesta afirmativa de los presentes.

Cristina Fernández de Kirchner - Lula Da Silva
Lula da Silva durante la visita que le hizo a la ex presidenta, tras haber sido condenada en 2025

El acto también contó con la presencia de dirigentes de La Cámpora, el Frente Renovador, Patria Grande, intendentes peronistas y referentes de organizaciones sociales.

Antes de avanzar sobre la coyuntura, Máximo repasó el recorrido político de su padre, quien llegó a ocupar los cargos de intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz y, posteriormente, presidente. Fue así que lo definió a partir de una idea recurrente: la responsabilidad de asumir las tareas para las que había sido elegido.

Recordó los meses previos a la elección de 2003, cuando Néstor Kirchner aparecía con bajos niveles de intención de voto y terminó por entrar al balotaje con el 22%. También evocó el contexto de la crisis posterior a la salida de Fernando de la Rúa, marcado por desocupación, endeudamiento y circulación de cuasimonedas.

El legislador reivindicó decisiones de aquellos años, entre ellas la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la política de derechos humanos y la ampliación de la inversión pública. En ese tramo, sostuvo que el ex presidente entendía la política como una herramienta para recuperar la autoestima social tras la crisis de 2001.

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Nestor Kirchner en el balcón de la Casa Rosada después de haber asumido la presidencia en 2003 (NA)

“Yo no vi a mi viejo consumirse a los 60 años para sacar a la Argentina adelante por nada”, expresó el referente camporista al comparar la gestión de su padre con la actual. Y agregó: “Un país al que Néstor Kirchner puso otra vez en el sendero recuperando el espacio radioeléctrico y creando Arsat y que puso satélites, satélites a volar”.

Después de que criticara al Gobierno por no defender los recursos naturales del país, entre ellos, el gas, el petróleo y el litio, Kirchner apuntó contra el discurso del “equilibrio fiscal” al advertir que el país entraría en recesión en el próximo mes.

“Tres años después de Javier Milei, la Argentina entra en recesión. Tres años después de Néstor Kirchner, la Argentina cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Miren qué distintos somos”, ironizó al recriminar que la idea de que “los políticos son todos iguales” sería defendida por los militantes de Javier Milei y Mauricio Macri.

El dirigente también rechazó la política de tarifas y criticó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), así como la venta de Profertil por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). A su vez, denunció una caída del poder adquisitivo y sostuvo que familias, provincias, Estado nacional y empresas enfrentan un creciente endeudamiento.

Un hombre en un escenario saluda a una multitud en un estadio cubierto decorado con cuatro retratos gigantes y una bandera argentina
Máximo Kirchner saluda a la multitud durante un acto partidario frente a retratos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y una bandera argentina (X: @la_campora)

Por este motivo, planteó que un futuro gobierno peronista debería priorizar la recuperación de los ingresos, con mejoras de salarios, jubilaciones y pensiones. Para financiar esa orientación, propuso que los sectores de mayores ganancias aporten más, bajo la consigna de “justicia fiscal para el equilibrio social”.

“No es una tarea fácil, hay que tener coraje, hay que prepararse, hay que organizar, hay que convocar, hay que convocar al pueblo a discutir y a debatir”, planteó el diputado al remarcar que Cristina Kirchner sería la candidata capaz de “pararse de manos con el poder económico”.

A la vez que destacó que “Cristina sabía defender a los argentinos y argentinas, a la industria”, pidió: “Nunca más permitamos que nos digan que no queremos empresarios y empresarias; no hay crecimiento más formidable en la Argentina de cantidad de empresas creadas que entre el 25 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015”.

Si bien Kirchner reconoció la responsabilidad del peronismo durante la gestión de Alberto Fernández, sostuvo que la coalición que llegó al Gobierno en 2019 se formó para mejorar las condiciones de vida y no solo para imponerse en una elección.

En ese marco, cuestionó a sectores empresarios y mediáticos a los que vinculó con el ascenso de Milei, y advirtió contra una eventual búsqueda de reemplazar al presidente sin modificar el programa económico. “Está en manos del pueblo argentino evitar una nueva tragedia”, aseguró.

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