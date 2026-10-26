Cómo calcular la comida para una reunión y evitar comprar de más: las porciones ideales de asado, pastas o picadas

El cálculo de comida para una reunión contempla media porción para chicos de hasta diez años y porciones completas para adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Calcular comida para una reunión parece sencillo hasta que llega el momento de comprar. El margen entre una mesa abundante y una compra insuficiente suele estar en tres variables: cantidad de invitados, duración del encuentro y presencia de acompañamientos. Las porciones por persona para un asado, una pasta o una picada permiten planificar con menos desperdicio y evitar que falte comida.

La regla inicial es contar a quienes efectivamente comerán, no solo a quienes fueron invitados. También conviene distinguir entre adultos, chicos y personas con dietas particulares.

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Para chicos de hasta 10 años, una referencia práctica es calcular media porción; para adolescentes, una porción de adulto. Si habrá entrada, postre y bebidas durante varias horas, se puede usar el extremo bajo de cada rango. Si la comida será el centro de la reunión, es preferible acercarse al máximo.

Un asado completo

El cálculo de carne vacuna en crudo para un asado parte de una base de 500 gramos por persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne pierde peso durante la cocción, y los cortes con hueso dejan una parte que no se consume. Por eso, para un asado tradicional hay que calcular sobre el peso en crudo. Una base equilibrada es de 500 gramos de carne por adulto, aunque la cifra puede bajar o subir según el menú.

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Ingredientes para 10 personas

3 kg de carne vacuna variada, por ejemplo tira de asado, vacío o colita de cuadril

1 kg de achuras, como chorizos, morcillas y provoleta

1,5 kg de ensaladas y guarniciones

1 kg de pan

Chimichurri, sal y salsas a gusto

Cómo ajustar la compra

Si el menú incluye varias achuras, empanadas de entrada y buenas guarniciones, alcanza con 400 a 450 gramos de carne vacuna por persona. En cambio, si el asado tiene pocos acompañamientos o el grupo suele comer mucho, conviene subir a 600 gramos por adulto.

Los cortes con mucho hueso, como la tira de asado, necesitan una previsión mayor que el vacío o la entraña. Como orientación, se puede destinar 600 gramos por persona para cortes con hueso y entre 350 y 450 gramos para cortes magros sin hueso.

Las guarniciones de ensalada requieren 150 gramos por persona y los vegetales al horno suman hasta 250 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los chorizos, calcular una unidad por adulto; para las morcillas, media unidad por persona suele resultar suficiente. Una provoleta de 500 gramos rinde para cuatro o cinco comensales si se sirve como entrada.

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Las guarniciones también hacen diferencia. Una ensalada de hojas, tomate y cebolla demanda unos 150 gramos por persona. Si se suma papa, batata o calabaza al horno, calcular entre 200 y 250 gramos en crudo por comensal. El pan puede estimarse en 80 a 100 gramos por adulto, aunque conviene aumentarlo si habrá choripanes o salsas para acompañar.

Una pasta como plato principal

La porción de fideos secos oscila entre 80 y 100 gramos por adulto, frente a los 250 gramos de las pastas rellenas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una comida de pastas, la cantidad depende de si se usan fideos secos, frescos o rellenos. La referencia más segura para fideos secos es de 80 a 100 gramos por adulto.

Las pastas frescas absorben menos agua y suelen venderse en porciones más grandes, por lo que se calculan entre 120 y 150 gramos. En ravioles, sorrentinos o ñoquis, una porción habitual ronda los 250 gramos.

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Ingredientes para pasta con salsa para 10 personas

1 kg de fideos secos, o 1,5 kg de pasta fresca

2,5 litros de salsa de tomate

800 g de carne picada, si se prepara salsa boloñesa

300 g de queso rallado

2 panes grandes o 800 g de pan

Ensalada verde opcional para acompañar

Preparación y rendimiento

Para que cada plato quede bien servido, preparar la salsa con anticipación y reservar una parte extra. Una medida cómoda es disponer de 200 a 250 ml de salsa por adulto cuando la pasta es el plato central. Si lleva carne, verduras asadas, crema o queso, la salsa resulta más contundente y alcanza mejor.

El servicio de pasta como comida central requiere entre 200 y 250 mililitros de salsa por persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pastas rellenas requieren atención especial. Para una cena familiar con entrada y postre, 200 gramos por adulto suelen alcanzar.

Para una comida única o para grupos con gran apetito, calcular 250 a 300 gramos. Los ñoquis se comportan de manera similar: un kilo suele rendir cuatro porciones generosas.

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Si se ofrece más de una salsa, no hace falta duplicar la cantidad total. Se puede dividir el cálculo general entre ambas preparaciones y dejar un pequeño margen de salsa simple, que suele adaptarse a todos los gustos.

El queso rallado se estima entre 20 y 30 gramos por persona, pero una fuente adicional en la mesa evita quedarse corto.

Una picada abundante

Una picada organizada como plato central demanda entre 250 y 350 gramos de alimentos por persona sin incluir bebidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La picada exige variedad más que volumen de un solo producto. Si funciona como entrada antes de una comida principal, calcular entre 150 y 200 gramos por persona. Si será la propuesta central, la cuenta sube a 250 o 350 gramos, sin incluir bebidas. El objetivo es combinar quesos, fiambres, panificados, conservas, untables y algo fresco.

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Ingredientes para una picada principal para 10 personas

1 kg de quesos variados

1 kg de fiambres

700 g de pan, grisines y tostadas

500 g de aceitunas, encurtidos y frutos secos

500 g de dips, hummus o untables

1 kg de frutas, tomates cherry o vegetales cortados

Cómo distribuir la tabla

Para que la selección sea equilibrada, calcular entre 80 y 100 gramos de queso por adulto y una cantidad similar de fiambres. En grupos vegetarianos, reemplazar esa parte con más quesos, hummus, vegetales, frutas, tortillas o empanadas. Los frutos secos son rendidores, pero muy concentrados: con 25 a 30 gramos por persona es suficiente.

La compra de un diez por ciento extra en los productos centrales cubre imprevistos sin generar sobrantes excesivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan, las tostadas y los grisines deben estar disponibles durante todo el encuentro. Una cuenta habitual es de 70 gramos por persona, aunque sube a 100 gramos si hay muchos dips. Las aceitunas y encurtidos aportan contraste, por lo que con 40 o 50 gramos por adulto alcanza. Para cerrar la tabla, sumar fruta fresca, tomates cherry o bastones de zanahoria ayuda a equilibrar los sabores y a ampliar el rendimiento.

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Un margen del 10% cubre imprevistos sin generar grandes sobrantes

Después de hacer las cuentas, agregar un 10% extra a los productos centrales es una medida razonable para grupos numerosos o reuniones informales. No hace falta aplicarlo a todo: conviene reservarlo para la carne, la pasta, el pan y las bebidas. También ayuda comprar alimentos que puedan reutilizarse, como quesos, fiambres envasados, fideos secos o conservas.

La mejor planificación combina una porción principal suficiente con acompañamientos concretos. Antes de ir a comprar, definir si habrá entrada, plato fuerte y postre permite ajustar cada cantidad y servir una mesa completa sin depender de estimaciones de último momento.