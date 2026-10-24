Tendencias

7 hábitos cotidianos para cuidar los vínculos y la vida social

La especialista analiza prácticas simples orientadas a mantener cercanía afectiva, ampliar redes de apoyo y generar espacios compartidos fuera de las pantallas

Ilustración de cinco hombres en un parque con árboles, tres de ellos sentados en un banco blanco con un tablero de ajedrez en el medio.
La vida social se fortalece con contactos frecuentes, espacios compartidos y gestos concretos de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La vida social se construye con prácticas regulares y de baja escala, desde una llamada programada hasta la participación sostenida en un grupo. La frecuencia y calidad de esos contactos son dimensiones distintas, pero ambas importan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada seis personas atraviesa soledad en el mundo y vincula este problema con riesgos para la salud física y mental.

PUBLICIDAD

La entidad diferencia la soledad, una percepción dolorosa ante la distancia entre los vínculos deseados y los reales, del aislamiento social, que refiere a una falta objetiva de contactos.

Infografía con ilustraciones de personas conversando, un calendario, un teléfono móvil, un paraguas, una planta y textos informativos.
La conexión social combina la calidad de los vínculos con la regularidad de los encuentros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que los encuentros presenciales con amistades y familiares han descendido durante más de una década en varios países europeos.

En una entrevista con la revista GQ, la profesora de Psicología y Neurociencia de la Universidad Brigham Young, Julianne Holt-Lunstad, planteó siete hábitos para cuidar los vínculos. Sus propuestas se apoyan en acciones concretas, sin presentar una fórmula única para todas las personas.

PUBLICIDAD

1. Las rutinas reservan un espacio estable para los vínculos

Mujer de cabello canoso escribiendo con lápiz en una agenda abierta sobre una mesa con cartas, gafas y una lámpara.
Las rutinas ayudan a reservar un espacio estable para familiares, amistades, vecinos y colegas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Holt-Lunstad propone dar lugar en la agenda a relaciones de distintos círculos, como familiares, amistades cercanas, vecinos y colegas. La investigadora relató que sostiene reuniones mensuales con amigas y llamadas semanales con sus hijos adultos. Programar una frecuencia no garantiza la cercanía, pero evita que el contacto dependa solo de la disponibilidad ocasional.

2. Un mensaje breve puede transformar una intención en contacto

Una mujer de perfil sostiene un teléfono móvil con una conversación de chat en pantalla dentro de un café.
Un mensaje breve convierte el recuerdo de una persona en una oportunidad concreta de contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando alguien aparece en el pensamiento, la especialista sugiere enviar un mensaje o nota de voz. Ese gesto permite que una intención no quede postergada. La OMS incluye entre sus recomendaciones cotidianas contactar a un amigo que pueda necesitarlo, saludar a un vecino y prestar atención plena durante una conversación.

3. Estar presente en momentos importantes requiere disposición

Una mujer mayor sonríe ante una torta con velas del número cien, rodeada por adultos y niños que aplauden en una mesa decorada.
La presencia en celebraciones y momentos difíciles refuerza la percepción de apoyo entre las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asistir a una celebración, acompañar una situación difícil o concurrir a un encuentro comunitario puede exigir tiempo y traslados. Holt-Lunstad señaló que esa presencia abre conversaciones con personas conocidas o desconocidas y fortalece la percepción de apoyo. El objetivo no es acumular compromisos, sino responder ante circunstancias relevantes para otros.

4. Elegir el encuentro presencial favorece los intercambios directos

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, sentadas en una mesa de picnic de madera al aire libre con platos de comida, jarras y botellas.
Los encuentros presenciales favorecen intercambios directos que las herramientas digitales no siempre logran reemplazar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora recomendó priorizar, cuando sea posible, reuniones cara a cara y actividades fuera de casa. Según explicó, sus datos preliminares indican que los contactos virtuales no cubren las necesidades sociales al mismo nivel que los presenciales.

La OCDE señala que el uso de herramientas digitales puede facilitar el contacto, aunque sus efectos sobre la conexión social dependen del contexto y todavía requieren más investigación.

5. Dos minutos de conversación pueden cambiar el inicio de una reunión

Cuatro adultos mayores, dos hombres y dos mujeres, sentados alrededor de una mesa de comedor con platos, vasos de vino y una botella, riendo y conversando.
Una pregunta inicial permite que los integrantes de una reunión se conozcan antes de abordar el tema central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus clases y reuniones, Holt-Lunstad reserva dos minutos para una pregunta que permita a las personas conocerse antes de tratar el asunto central.

La práctica busca que estudiantes o equipos se reconozcan como personas y participen con mayor confianza. Puede consistir en un intercambio simple y voluntario, sin convertir el espacio de trabajo o estudio en una obligación de intimidad.

6. Los grupos aportan frecuencia y contacto con personas diversas

Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, sentadas en una mesa de madera. En el centro hay un tazón de papas fritas y varias bebidas en botellas y vasos.
La participación en grupos amplía las oportunidades de relacionarse con personas de distintos entornos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación en clubes de lectura, actividades físicas, espacios de culto u otras organizaciones ofrece una cadencia compartida. Holt-Lunstad citó los estudios del politólogo Robert Putnam sobre el vínculo entre participación grupal y vida democrática.

Para la experta, la regularidad y la exposición a personas de distintos entornos son elementos que amplían las oportunidades de relación.

7. Ayudar a otros puede reforzar la cercanía de una relación

Cuatro personas miran hacia arriba a un gato naranja posado en la rama de un gran árbol en un parque otoñal. Un camión de bomberos es visible al fondo.
Los actos de ayuda y amabilidad pueden reducir la soledad de quienes los realizan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeños actos de apoyo, servicio o amabilidad pueden crear ocasiones de contacto y propósito. Holt-Lunstad indicó que, en una investigación sobre gestos hacia vecinos, quienes los realizaron registraron una reducción de la soledad. El resultado corresponde a quienes brindaron ayuda, por lo que no permite medir el efecto en quienes la recibieron.

El informe de la OMS sobre conexión social plantea respuestas desde las políticas públicas, comunidades y relaciones individuales. El diagnóstico comparado de la OCDE sobre conexiones sociales y soledad también subraya que cantidad y calidad de los vínculos deben analizarse por separado.

Temas Relacionados

SoledadRelacionesSalud mentalHábitosVida SocialAnsiedadNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La radiación que enfrentarán los astronautas en futuras misiones a la Luna: el hallazgo de Artemis I que ajusta los cálculos de riesgo

Un análisis de los datos obtenidos por dos maniquíes equipados con más de 10 mil detectores en la cápsula Orión permitió medir la exposición a partículas cósmicas fuera de la protección del campo magnético terrestre

La radiación que enfrentarán los astronautas en futuras misiones a la Luna: el hallazgo de Artemis I que ajusta los cálculos de riesgo

El cambio climático en números: los indicadores récord que revelan el avance de la crisis en los océanos, los polos y las emisiones

El récord térmico de 2024, la pérdida de masa polar y el calentamiento oceánico describen un deterioro global con consecuencias para ecosistemas, costas, salud pública y comunidades vulnerables del planeta

El cambio climático en números: los indicadores récord que revelan el avance de la crisis en los océanos, los polos y las emisiones

“Persiste el riesgo”: América cumple 35 años sin poliovirus salvaje, pero hay un dato que preocupa

Desde 1991 no se detecta transmisión local de la enfermedad, aunque la inmunización infantil aún está por debajo del 95% que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

“Persiste el riesgo”: América cumple 35 años sin poliovirus salvaje, pero hay un dato que preocupa

Imaginación lectora: un test identifica cuatro fuerzas que moldean la experiencia de leer ficción

El ReaderBank Imagination Quiz, desarrollado por la Universidad de Durham en colaboración con el Festival Internacional del Libro de Edimburgo, midió las diferencias individuales en la capacidad de visualizar, escuchar y habitar mundos narrativos

Imaginación lectora: un test identifica cuatro fuerzas que moldean la experiencia de leer ficción

Ruido blanco para dormir: 4 riesgos que puede tener su uso prolongado

Especialistas recomiendan considerar el volumen y la ubicación de estas fuentes sonoras, debido a efectos sobre la audición y la capacidad de percibir alertas importantes

Ruido blanco para dormir: 4 riesgos que puede tener su uso prolongado

DEPORTES

Banfield y Lanús empataron 1-1 en una nueva edición del Clásico del Sur

Banfield y Lanús empataron 1-1 en una nueva edición del Clásico del Sur

El homenaje de Ciudad Bolívar a Daniel Castellani por su legado en el vóley: “Puso en marcha un sueño”

El insólito gol en contra que se hizo el arquero del Chelsea que reemplazó al Dibu Martínez tras su operación: la imagen del argentino en la tribuna

Espectacular remontada de Roma con tres tantos argentinos ante Napoli: el golazo de Soulé y el doblete de Balerdi de cabeza

Con la penalización de 10 lugares que deberá cumplir, Franco Colapinto afrontará la clasificación del GP de Estados Unidos

TELESHOW

Murió el actor Marcelo Trepat a los 62 años: la desgarradora despedida de Georgina Barbarossa a su “hermano de la vida”

Murió el actor Marcelo Trepat a los 62 años: la desgarradora despedida de Georgina Barbarossa a su “hermano de la vida”

La influencer cordobesa Mar Tarrés aseguró que sus perros quedaron "traumados" al enterarse de que son adoptados

Presentan una imponente escultura para homenajear a Ricardo Iorio a 3 años de su muerte

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi con fotos junto a sus hijas yendo al colegio tras el mensaje sobre “la niñez robada”

"Les están robando su niñez": el duro mensaje de Mauro Icardi tras sus vacaciones por la ausencia de sus hijas con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

La economía dominicana crece 5.6% en septiembre y el Banco Central prevé 4.5% anual

La economía dominicana crece 5.6% en septiembre y el Banco Central prevé 4.5% anual

Costa Rica registra 2,954 casos de sífilis y un alza del 12% en pacientes con gonorrea

El Ministerio Público de Guatemala revisa 200 celulares en el Instituto Vocacional Fischmann y lleva a seis alumnos ante un juzgado

El régimen de Ortega y Murillo toma el control de las selecciones de fútbol nicaragüenses

Los cuatro cementerios públicos de la capital de Guatemala recibirán 1,68 millones de visitantes durante el Día de Todos los Santos