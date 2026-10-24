7 hábitos cotidianos para cuidar los vínculos y la vida social

La vida social se fortalece con contactos frecuentes, espacios compartidos y gestos concretos de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vida social se construye con prácticas regulares y de baja escala, desde una llamada programada hasta la participación sostenida en un grupo. La frecuencia y calidad de esos contactos son dimensiones distintas, pero ambas importan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada seis personas atraviesa soledad en el mundo y vincula este problema con riesgos para la salud física y mental.

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La entidad diferencia la soledad, una percepción dolorosa ante la distancia entre los vínculos deseados y los reales, del aislamiento social, que refiere a una falta objetiva de contactos.

La conexión social combina la calidad de los vínculos con la regularidad de los encuentros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que los encuentros presenciales con amistades y familiares han descendido durante más de una década en varios países europeos.

En una entrevista con la revista GQ, la profesora de Psicología y Neurociencia de la Universidad Brigham Young, Julianne Holt-Lunstad, planteó siete hábitos para cuidar los vínculos. Sus propuestas se apoyan en acciones concretas, sin presentar una fórmula única para todas las personas.

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1. Las rutinas reservan un espacio estable para los vínculos

Las rutinas ayudan a reservar un espacio estable para familiares, amistades, vecinos y colegas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Holt-Lunstad propone dar lugar en la agenda a relaciones de distintos círculos, como familiares, amistades cercanas, vecinos y colegas. La investigadora relató que sostiene reuniones mensuales con amigas y llamadas semanales con sus hijos adultos. Programar una frecuencia no garantiza la cercanía, pero evita que el contacto dependa solo de la disponibilidad ocasional.

Un mensaje breve convierte el recuerdo de una persona en una oportunidad concreta de contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando alguien aparece en el pensamiento, la especialista sugiere enviar un mensaje o nota de voz. Ese gesto permite que una intención no quede postergada. La OMS incluye entre sus recomendaciones cotidianas contactar a un amigo que pueda necesitarlo, saludar a un vecino y prestar atención plena durante una conversación.

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3. Estar presente en momentos importantes requiere disposición

La presencia en celebraciones y momentos difíciles refuerza la percepción de apoyo entre las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asistir a una celebración, acompañar una situación difícil o concurrir a un encuentro comunitario puede exigir tiempo y traslados. Holt-Lunstad señaló que esa presencia abre conversaciones con personas conocidas o desconocidas y fortalece la percepción de apoyo. El objetivo no es acumular compromisos, sino responder ante circunstancias relevantes para otros.

4. Elegir el encuentro presencial favorece los intercambios directos

Los encuentros presenciales favorecen intercambios directos que las herramientas digitales no siempre logran reemplazar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora recomendó priorizar, cuando sea posible, reuniones cara a cara y actividades fuera de casa. Según explicó, sus datos preliminares indican que los contactos virtuales no cubren las necesidades sociales al mismo nivel que los presenciales.

La OCDE señala que el uso de herramientas digitales puede facilitar el contacto, aunque sus efectos sobre la conexión social dependen del contexto y todavía requieren más investigación.

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5. Dos minutos de conversación pueden cambiar el inicio de una reunión

Una pregunta inicial permite que los integrantes de una reunión se conozcan antes de abordar el tema central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus clases y reuniones, Holt-Lunstad reserva dos minutos para una pregunta que permita a las personas conocerse antes de tratar el asunto central.

La práctica busca que estudiantes o equipos se reconozcan como personas y participen con mayor confianza. Puede consistir en un intercambio simple y voluntario, sin convertir el espacio de trabajo o estudio en una obligación de intimidad.

La participación en grupos amplía las oportunidades de relacionarse con personas de distintos entornos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación en clubes de lectura, actividades físicas, espacios de culto u otras organizaciones ofrece una cadencia compartida. Holt-Lunstad citó los estudios del politólogo Robert Putnam sobre el vínculo entre participación grupal y vida democrática.

Para la experta, la regularidad y la exposición a personas de distintos entornos son elementos que amplían las oportunidades de relación.

7. Ayudar a otros puede reforzar la cercanía de una relación

Los actos de ayuda y amabilidad pueden reducir la soledad de quienes los realizan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeños actos de apoyo, servicio o amabilidad pueden crear ocasiones de contacto y propósito. Holt-Lunstad indicó que, en una investigación sobre gestos hacia vecinos, quienes los realizaron registraron una reducción de la soledad. El resultado corresponde a quienes brindaron ayuda, por lo que no permite medir el efecto en quienes la recibieron.

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El informe de la OMS sobre conexión social plantea respuestas desde las políticas públicas, comunidades y relaciones individuales. El diagnóstico comparado de la OCDE sobre conexiones sociales y soledad también subraya que cantidad y calidad de los vínculos deben analizarse por separado.