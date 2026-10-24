Imaginación lectora: un test identifica cuatro fuerzas que moldean la experiencia de leer ficción

La Universidad de Durham y el Festival Internacional del Libro de Edimburgo crearon el cuestionario ReaderBank para medir la imaginación lectora (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos personas pueden leer la misma novela y construir mundos mentales radicalmente distintos. Esa intuición, que cualquier lector reconoce, acaba de recibir respaldo científico: un equipo de la Universidad de Durham desarrolló un cuestionario de 16 preguntas que identifica cuatro dimensiones separadas de la imaginación lectora, según un artículo publicado en Royal Society Open Science.

El instrumento, bautizado como ReaderBank Imagination Quiz (RBIQ), fue diseñado por un grupo interdisciplinario liderado por Georgia Punton, investigadora del Instituto de Humanidades Médicas y del Departamento de Psicología de Durham, junto con Marco Bernini, John Foxwell, Nick Barley y Ben Alderson-Day. En lugar de recurrir a un laboratorio convencional, el equipo llevó su estudio al lugar donde los lectores ya se congregan: el Festival Internacional del Libro de Edimburgo.

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El cuestionario se probó con 867 lectores a lo largo de dos festivales y una muestra online

La investigación se desarrolló en tres etapas entre 2023 y 2024. La primera reunió a 95 participantes durante el Festival Internacional del Libro de Edimburgo, mientras que la segunda incorporó a 569 lectores reclutados en línea. En la última fase, realizada nuevamente en el festival, los investigadores ajustaron el cuestionario y obtuvieron otras 111 respuestas. En total, el estudio reunió 867 registros, según informó Phys.org.

El estudio científico recopiló datos de 867 participantes a través de evaluaciones presenciales y una muestra digital entre 2023 y 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes calificaron en una escala de cinco puntos la frecuencia con la que experimentaban fenómenos mentales específicos durante la lectura: desde visualizar detalles espaciales y percibir el ritmo de la prosa hasta anticipar las reacciones de los personajes o alternar entre puntos de vista narrativos.

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Además, completaron cuestionarios psicológicos estandarizados, incluido el VVIQ, una prueba habitual para medir la vivacidad de las imágenes mentales.

Cuatro fuerzas configuran la imaginación de cada lector

El análisis factorial reveló que la imaginación lectora no es un bloque uniforme, sino que se articula en cuatro dimensiones diferenciadas. La primera, espacio y visión, abarca la capacidad de construir escenarios, paisajes y distribuciones espaciales de la historia. La segunda, voz y lenguaje, recoge la voz interior que acompaña la lectura, desde la cadencia de la prosa hasta el timbre del diálogo de los personajes.

La tercera dimensión, modelos de personas, involucra la tendencia a imaginar cómo actuarían los personajes en situaciones de la vida real y a seguir pensando en ellos después de cerrar el libro. La cuarta, perspectiva, captura la posición que adopta el lector frente a la narración: si se sitúa dentro de la escena en primera persona, si observa los acontecimientos desde fuera o si alterna entre ambas posiciones.

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La investigación identifica cuatro dimensiones en la experiencia de lectura: espacio y visión, voz y lenguaje, modelos de personas y perspectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes construyen modelos detallados de personajes reportan más pensamientos intrusivos

Las correlaciones entre las dimensiones del RBIQ y las pruebas psicológicas arrojaron patrones definidos. Los lectores con puntuaciones altas en espacio y visión tendían a experimentar mayor inmersión en los mundos ficticios y a practicar lo que la psicología denomina ensoñación constructiva —un tipo de divagación mental asociada a la creatividad, no a la falta de atención—.

El hallazgo más llamativo correspondió a la dimensión de modelos de personas. Los lectores que imaginaban con más intensidad a los personajes como individuos reales también puntuaron más alto en una escala estándar de pensamientos intrusivos y no deseados. Ese vínculo se repitió en las dos muestras de 2023, tanto la del festival como la online.

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La dimensión de voz y lenguaje, en cambio, no mostró una correlación fuerte con la imaginación auditiva general, un dato que los investigadores consideran inesperado. Perspectiva, la categoría más reciente y menos desarrollada, resultó menos consistente a lo largo del estudio y, según el equipo, necesita más investigación antes de que se puedan extraer conclusiones firmes.

La inmersión en la lectura no se relaciona con una mala capacidad de atención

Otro resultado relevante fue que la sensación de “perderse” dentro de un libro no guardó relación con un control atencional deficiente. Eso sugiere que la inmersión lectora es un proceso activo y focalizado, no una distracción pasiva, un matiz que distingue al lector absorto del lector distraído.

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Los resultados revelan que la inmersión profunda en una novela no se relaciona con un déficit en el control de la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Durham subraya que el RBIQ no mide la respuesta a un texto concreto, sino hábitos generales de lectura, por lo que los estilos de imaginación identificados podrían reflejar una instantánea del momento más que un rasgo fijo de personalidad.

Para hacer la investigación más accesible al público, los autores crearon seis perfiles de lector basados en los resultados del cuestionario: Camaleón, Medio, Espectador, Narrador, Oyente y Viajero, cada uno representativo de una forma particular de habitar un libro, según describe la red Aphantasia.

El objetivo final apunta a personalizar las terapias de salud mental

Alderson-Day explicó que numerosos métodos de psicoterapia dependen de la imaginación, pero que rara vez se evalúa qué tipo de imaginación posee cada paciente. “Este instrumento, que en apariencia trata sobre la lectura, ofrece una ventana a esa diversidad de la imaginación”, señaló el investigador en declaraciones recogidas por la Universidad de Durham.

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El objetivo a largo plazo, agregó, es utilizar herramientas como el RBIQ para construir perfiles más detallados que permitan anticipar cómo funcionará la psicoterapia en cada caso.

ReaderBank, la colaboración entre Durham y el Festival Internacional del Libro de Edimburgo que dio origen al proyecto, prevé continuar con nuevos estudios. La investigación fue financiada por la fundación Wellcome y contó con la participación del Centro Nacional de Poesía de Leeds.