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¿Zapatos afuera o adentro? Qué dice la evidencia sobre esta costumbre doméstica

Reservar un área próxima a la puerta para el calzado de uso diario puede contribuir al orden, la limpieza de pisos y el control de residuos

Ilustración en acuarela de una entrada con perchero con bolso, abrigo y llaves, situado sobre un banco de madera con zapatos.
Quitarse los zapatos en la entrada reduce el ingreso de suciedad y residuos al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Quitarse el calzado al cruzar la puerta es una costumbre que puede reducir el ingreso de suciedad y microorganismos desde el exterior. Funciona como una barrera doméstica sencilla, aunque no sustituye la limpieza habitual ni las recomendaciones sanitarias.

Las suelas pueden trasladar microorganismos al piso del hogar

El artículo de Architectural Digest propone dejar los zapatos en la entrada para limitar la suciedad que llega de la calle. Entre los antecedentes disponibles figura una investigación difundida en 2008 por Charles Gerba, microbiólogo de la Universidad de Arizona, junto con el investigador Jonathan Sexton.

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Infografía con una persona en calcetines junto a un zapatero y paneles con datos sobre bacterias en el calzado y limpieza del hogar.
Las suelas pueden transportar microorganismos y partículas adheridas desde el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo examinó 26 pares de zapatos usados y registró un promedio de 421.000 unidades bacterianas en la superficie exterior.

En ese estudio, las bacterias pasaron de las suelas a baldosas limpias en más del 90% de los ensayos. También se identificaron bacterias coliformes y Escherichia coli. El resultado requiere cautela: la investigación no tuvo revisión por pares y contó con financiación vinculada a la industria del calzado, según una revisión de USA Today.

La presencia de microbios en una suela no equivale, por sí misma, a que una persona enferme. El profesor de enfermedades infecciosas William Schaffner, de la Universidad Vanderbilt, indicó que no hay casos documentados que demuestren transmisión desde la suela hasta la boca o nariz en una cantidad suficiente para iniciar una infección.

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Zapatera de madera con calzado variado junto a puertas interiores, dos felpudos y un perchero de pared con abrigos.
Las bacterias presentes en el calzado no demuestran por sí mismas una transmisión capaz de causar una infección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control del polvo y sus fuentes requiere varias medidas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el ambiente interior puede contener contaminantes procedentes del polvo, los materiales de construcción, combustión y ventilación deficiente.

Entre los riesgos que menciona figuran el plomo, radón, compuestos orgánicos volátiles y humedad que favorece el moho. Sus orientaciones aconsejan asegurar una ventilación adecuada y reducir o sustituir sustancias peligrosas cuando sea posible.

Un hombre sentado en un banco ajusta la tira de un zueco negro sobre una alfombra de fibra junto a una planta.
La ventilación adecuada contribuye a mejorar la calidad del aire dentro de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, dejar el calzado de calle cerca de la puerta puede reducir una vía de ingreso de partículas, tierra y residuos adheridos a las suelas.

Su efecto puede cobrar mayor importancia en viviendas con bebés que gatean, personas que pasan tiempo en el suelo o habitantes expuestos a polvo de obras, jardines tratados con plaguicidas o zonas de tránsito intenso. La calidad del aire interior, sin embargo, depende de múltiples factores y no puede atribuirse solo al uso de zapatos.

La OMS identifica como fuentes relevantes de contaminación en los hogares la combustión para cocinar o calefaccionar, el humo y algunos materiales y productos de uso cotidiano. Prevenir la exposición en el origen, junto con el control de la humedad y una limpieza regular, forma parte del cuidado del ambiente doméstico.

Recibidor clásico con pared beige, gran espejo dorado, mueble de madera para zapatos, lámpara, jarrones, y ventana arqueada con vista a tejados.
Un espacio próximo a la puerta facilita la separación entre el calzado exterior y el de uso interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una entrada organizada ayuda a sostener el hábito

La decisión de crear un hogar sin calzado exterior es personal y también puede responder a costumbres familiares o culturales. Para aplicarla sin convertir el recibidor en un lugar desordenado, conviene establecer una rutina clara:

  1. Destinar un espacio ventilado próximo a la entrada para los pares de uso diario.
  2. Retirar barro o suciedad visible antes de guardarlos.
  3. Usar calzado reservado para interiores si caminar descalzo resulta incómodo o no ofrece suficiente apoyo.
  4. Mantener limpio el suelo de la entrada, donde se concentran los residuos que quedan en las suelas.
  5. Lavarse las manos después de manipular zapatos sucios y antes de comer o preparar alimentos.
Perchero de madera con bolso, mochila, paraguas y abrigo sobre un banco con cestas de almacenamiento en un recibidor de tonos neutros.
El lavado de manos después de manipular zapatos sucios refuerza la higiene doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas no requieren tratar el hogar como un espacio estéril. La higiene doméstica se apoya en la combinación de limpieza de pisos y superficies, ventilación, control de humedad y lavado de manos.

En hogares donde una persona vuelve con calzado especialmente contaminado por trabajo, jardinería o atención sanitaria, separar ese par del resto puede sumar una precaución razonable.

Convertir la entrada en un punto de transición evita que parte de la suciedad exterior recorra toda la vivienda. El respaldo disponible indica que el gesto tiene valor preventivo para el manejo del polvo y los residuos, con una expectativa realista. Quitarse los zapatos ayuda a reducir lo que entra, pero no elimina todos los contaminantes ni reemplaza las demás medidas de higiene.

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ZapatosHigieneCalidad del aireCalzadoEntradaRecibidorSuciedadLimpiezaMicroorganismos

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