Receta de panqueques de calabaza, rápida y fácil

Con una textura suave y un toque de canela, estos panqueques de calabaza son una alternativa casera para sumar sabor a la mesa sin complicaciones, con una preparación sencilla que permite obtener un resultado esponjoso y lleno de aroma.
Son una buena opción para aprovechar calabaza cocida, especialmente durante los meses frescos. Se pueden servir con miel, azúcar impalpable, dulce de leche o frutas de estación.
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Receta de panqueques de calabaza
Se trata de una preparación dulce hecha con una mezcla de puré de calabaza, huevo, leche y harina leudante. Los panqueques se cocinan en sartén y quedan esponjosos, suaves y ligeramente especiados.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos.
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 250 g de puré de calabaza frío.
- 1 huevo.
- 200 ml de leche.
- 180 g de harina leudante.
- 40 g de azúcar.
- 1 cucharadita de canela molida.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharada de aceite o manteca para la sartén.
Cómo hacer panqueques de calabaza, paso a paso
- Cocinar la calabaza al horno, al vapor o en agua hasta que esté tierna. Hacer un puré y dejarlo enfriar. Si tiene exceso de líquido, escurrirlo bien.
- Colocar en un bol el puré de calabaza, el huevo, la leche, el azúcar y la esencia de vainilla.
- Mezclar hasta integrar. Agregar la harina leudante, la canela y la sal.
- Unir con batidor de mano hasta obtener una preparación espesa y pareja. No batir de más para evitar que los panqueques queden pesados.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y untarla con una pequeña cantidad de aceite o manteca.
- Verter aproximadamente 2 cucharadas de mezcla por panqueque.
- Cocinar durante 2 a 3 minutos, hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean firmes.
- Dar vuelta con una espátula y cocinar durante 1 a 2 minutos más. Mantener el fuego medio para que se cocinen por dentro sin quemarse.
- Repetir el procedimiento hasta terminar la mezcla. Engrasar apenas la sartén entre tanda y tanda si fuera necesario.
- Servir calientes con miel, dulce de leche, yogur, frutas o azúcar impalpable.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 10 panqueques medianos, equivalentes a 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 265 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 43 g
- Proteínas: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los panqueques se pueden guardar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 3 días.
También se pueden freezar separados con papel manteca durante hasta 2 meses. Para servir, calentarlos directamente en sartén, horno eléctrico o microondas.
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