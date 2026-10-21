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Receta de panqueques de calabaza, rápida y fácil

Esta propuesta permite resolver una merienda para compartir y ofrece distintas opciones para acompañar cada porción

Cuatro panqueques apilados bañados con miel, junto a una rama de canela y azúcar espolvoreada sobre un plato en una mesa de madera.
El tiempo total de la receta alcanza los 25 minutos divididos entre la preparación y la sartén (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con una textura suave y un toque de canela, estos panqueques de calabaza son una alternativa casera para sumar sabor a la mesa sin complicaciones, con una preparación sencilla que permite obtener un resultado esponjoso y lleno de aroma.

Son una buena opción para aprovechar calabaza cocida, especialmente durante los meses frescos. Se pueden servir con miel, azúcar impalpable, dulce de leche o frutas de estación.

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Receta de panqueques de calabaza

Se trata de una preparación dulce hecha con una mezcla de puré de calabaza, huevo, leche y harina leudante. Los panqueques se cocinan en sartén y quedan esponjosos, suaves y ligeramente especiados.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 250 g de puré de calabaza frío.
  • 1 huevo.
  • 200 ml de leche.
  • 180 g de harina leudante.
  • 40 g de azúcar.
  • 1 cucharadita de canela molida.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 cucharada de aceite o manteca para la sartén.

Cómo hacer panqueques de calabaza, paso a paso

Cuencos y recipientes con puré de calabaza, harina, leche, un huevo, azúcar, sal, canela, mantequilla y vainilla sobre mármol blanco.
La receta de panqueques de calabaza combina puré frío con harina leudante, leche, huevo y canela molida (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Cocinar la calabaza al horno, al vapor o en agua hasta que esté tierna. Hacer un puré y dejarlo enfriar. Si tiene exceso de líquido, escurrirlo bien.
  2. Colocar en un bol el puré de calabaza, el huevo, la leche, el azúcar y la esencia de vainilla.
  3. Mezclar hasta integrar. Agregar la harina leudante, la canela y la sal.
  4. Unir con batidor de mano hasta obtener una preparación espesa y pareja. No batir de más para evitar que los panqueques queden pesados.
  5. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y untarla con una pequeña cantidad de aceite o manteca.
  6. Verter aproximadamente 2 cucharadas de mezcla por panqueque.
  7. Cocinar durante 2 a 3 minutos, hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean firmes.
  8. Dar vuelta con una espátula y cocinar durante 1 a 2 minutos más. Mantener el fuego medio para que se cocinen por dentro sin quemarse.
  9. Repetir el procedimiento hasta terminar la mezcla. Engrasar apenas la sartén entre tanda y tanda si fuera necesario.
  10. Servir calientes con miel, dulce de leche, yogur, frutas o azúcar impalpable.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Manos que usan una espátula para voltear un panqueque en una sartén sobre el fuego, junto a un cuenco con masa y rodajas de calabaza.
La masa se cocina en sartén a fuego medio durante dos a tres minutos hasta la aparición de burbujas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 10 panqueques medianos, equivalentes a 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 265 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 43 g
  • Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los panqueques se pueden guardar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 3 días.

También se pueden freezar separados con papel manteca durante hasta 2 meses. Para servir, calentarlos directamente en sartén, horno eléctrico o microondas.

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