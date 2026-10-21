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Receta de trifle de dulce de leche y brownie, rápida y fácil

La elaboración combina capas de bizcocho de chocolate, crema batida y chocolate semiamargo, con 15 minutos de trabajo y media hora de frío antes de servirlo en una fuente o recipientes individuales

Un vaso con capas de dulce de leche, brownie y crema batida, una cuchara, una servilleta y un frasco de dulce de leche sobre una mesa de madera.
El trifle combina brownie, dulce de leche y crema (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El brownie húmedo, el dulce de leche y la crema forman una combinación irresistible en cada cucharada.

Este trifle es ideal para una reunión familiar, una merienda especial o un postre de último momento. Se arma en pocos minutos y puede servirse en una fuente grande o en vasos individuales.

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Receta de trifle de dulce de leche y brownie

Se trata de un postre frío armado por capas de brownie, dulce de leche, crema batida y chocolate. La combinación de texturas queda más sabrosa después de un breve reposo en la heladera. La idea toma como referencia los trifles de chocolate y dulce de leche presentes en recetarios de postres.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos.

  • Preparación: 15 minutos.
  • Reposo en heladera: 30 minutos.

Ingredientes

  • 400 gr de brownie listo, casero o comprado.
  • 400 gr de dulce de leche repostero.
  • 300 cc de crema de leche.
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 100 gr de chocolate semiamargo, picado o rallado.
  • 80 cc de leche.
  • 1 cucharada de cacao amargo, opcional.
  • 50 gr de nueces picadas, opcional.
Un plato con un brownie y dulce de leche junto a dos frascos de vidrio con dulce de leche y crema sobre una mesa de madera.
Entre los ingredientes se encuentran brownie listo, dulce de leche repostero y crema de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer trifle de dulce de leche y brownie, paso a paso

  1. Cortar el brownie en cubos de aproximadamente 2 cm. Si está muy seco, rociarlo con la leche mezclada con el cacao amargo.
  2. Batir la crema de leche con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una crema firme. No batir de más para evitar que la crema se corte.
  3. Colocar una primera capa de cubos de brownie en el fondo de una fuente de vidrio o distribuirlos entre 6 vasos individuales.
  4. Agregar una capa de dulce de leche. Para que sea más fácil de extender, ablandarlo durante 10 segundos en el microondas o mezclarlo con 1 cucharada de crema batida.
  5. Incorporar una capa de crema chantilly y espolvorear parte del chocolate picado y las nueces, si se utilizan.
  6. Repetir las capas hasta completar la fuente o los vasos. Finalizar con crema, chocolate rallado y algunos cubos pequeños de brownie.
  7. Llevar a la heladera durante 30 minutos como mínimo para que las capas se integren y el postre tome cuerpo.
  8. Servir bien frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 610 kcal.
  • Grasas: 32 gr.
  • Carbohidratos: 76 gr.
  • Proteínas: 8 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el trifle tapado en la heladera durante 2 días.

No se recomienda congelarlo, porque la crema puede perder su textura al descongelarse y el brownie puede quedar demasiado húmedo. Para obtener el mejor resultado, prepararlo el mismo día en que se va a servir.

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