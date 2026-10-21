Receta de trifle de dulce de leche y brownie, rápida y fácil

El brownie húmedo, el dulce de leche y la crema forman una combinación irresistible en cada cucharada.
Este trifle es ideal para una reunión familiar, una merienda especial o un postre de último momento. Se arma en pocos minutos y puede servirse en una fuente grande o en vasos individuales.
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Receta de trifle de dulce de leche y brownie
Se trata de un postre frío armado por capas de brownie, dulce de leche, crema batida y chocolate. La combinación de texturas queda más sabrosa después de un breve reposo en la heladera. La idea toma como referencia los trifles de chocolate y dulce de leche presentes en recetarios de postres.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Reposo en heladera: 30 minutos.
Ingredientes
- 400 gr de brownie listo, casero o comprado.
- 400 gr de dulce de leche repostero.
- 300 cc de crema de leche.
- 2 cucharadas de azúcar impalpable.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 100 gr de chocolate semiamargo, picado o rallado.
- 80 cc de leche.
- 1 cucharada de cacao amargo, opcional.
- 50 gr de nueces picadas, opcional.
Cómo hacer trifle de dulce de leche y brownie, paso a paso
- Cortar el brownie en cubos de aproximadamente 2 cm. Si está muy seco, rociarlo con la leche mezclada con el cacao amargo.
- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta obtener una crema firme. No batir de más para evitar que la crema se corte.
- Colocar una primera capa de cubos de brownie en el fondo de una fuente de vidrio o distribuirlos entre 6 vasos individuales.
- Agregar una capa de dulce de leche. Para que sea más fácil de extender, ablandarlo durante 10 segundos en el microondas o mezclarlo con 1 cucharada de crema batida.
- Incorporar una capa de crema chantilly y espolvorear parte del chocolate picado y las nueces, si se utilizan.
- Repetir las capas hasta completar la fuente o los vasos. Finalizar con crema, chocolate rallado y algunos cubos pequeños de brownie.
- Llevar a la heladera durante 30 minutos como mínimo para que las capas se integren y el postre tome cuerpo.
- Servir bien frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aproximadamente 610 kcal.
- Grasas: 32 gr.
- Carbohidratos: 76 gr.
- Proteínas: 8 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar el trifle tapado en la heladera durante 2 días.
No se recomienda congelarlo, porque la crema puede perder su textura al descongelarse y el brownie puede quedar demasiado húmedo. Para obtener el mejor resultado, prepararlo el mismo día en que se va a servir.
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