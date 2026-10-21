Dua Lipa revolucionó Nueva York con un look de gala: lentejuelas y corsetería en una noche de ópera

Dua Lipa asistió a la premiere de Lincoln in the Bardo en la Metropolitan Opera de Nueva York con un vestido negro de lentejuelas (AFP)

Guardar

Dua Lipa convirtió su paso por la Metropolitan Opera de Nueva York en una declaración de moda de alfombra roja, con un vestido negro de lentejuelas que llevó los códigos de la pasarela a la premiere de Lincoln in the Bardo.

La cantante eligió una silueta larga, de hombros descubiertos y con cola, pensada para responder al carácter ceremonial de una noche de estreno sin renunciar a una imagen contemporánea.

PUBLICIDAD

La elección tuvo lugar en una cita donde la indumentaria forma parte de la experiencia cultural. La ópera conserva un protocolo de noche asociado a vestidos largos, trajes formales y acabados que dialogan con la iluminación del teatro.

En ese marco, Dua Lipa apareció con una prenda de superficie brillante, abertura alta y un body visible bajo la falda, elementos que sumaron una lectura más actual a una estructura clásica de gala.

El diseño contó con hombros descubiertos, una tira alrededor del cuello, cola y una abertura en la falda (AFP)

El resultado fue un atuendo sostenido por una idea precisa: dejar que el vestido concentrara el protagonismo. La artista completó el conjunto con zapatos negros y accesorios mínimos, una decisión que puso el foco en el volumen de la cola, la textura de las lentejuelas y la línea de los hombros.

PUBLICIDAD

Las lentejuelas negras actualizaron un código clásico de la noche

El negro continúa siendo uno de los tonos más frecuentes en la moda de gala por su capacidad de adaptarse a distintos contextos. Sin embargo, el acabado elegido por Dua Lipa evitó una lectura plana.

Las paillettes, lentejuelas pequeñas y planas aplicadas sobre el tejido, modifican la forma en que la luz recorre la prenda y aportan profundidad al color sin necesidad de recurrir a estampados o contrastes cromáticos.

El protocolo de la Metropolitan Opera asocia sus veladas con vestidos largos y trajes formales frente a la iluminación del teatro (AFP)

En esta propuesta, el brillo no apareció como un recurso aislado. La prenda combinó el efecto luminoso con una caída suave sobre el cuerpo, un escote de hombros descubiertos y una tira fina alrededor del cuello.

PUBLICIDAD

La abertura lateral mostró una capa interior de corsetería ligera, una solución que introduce referencias a la lencería dentro de una pieza diseñada para un evento formal.

La combinación de una cola amplia con una silueta ceñida y una abertura alta resume una de las direcciones más visibles de la moda de noche actual: prendas con presencia escénica que preservan libertad de movimiento.

El vestido mantiene una construcción reconocible de alfombra roja, aunque incorpora detalles que remiten directamente a las colecciones de pasarela.

Dua Lipa construye sus alfombras rojas a partir de una pieza central

La artista equilibra los vestidos de gran volumen o brillo con peinados pulidos y joyas medidas (Grosby)

Más allá de esta premiere, Dua Lipa ha consolidado una forma reconocible de vestirse para las alfombras rojas. Sus elecciones suelen partir de un elemento dominante, una silueta con volumen, un color intenso, un escote definido o un tejido de gran presencia, y organizan el resto del estilismo alrededor de esa decisión. Así evita que el conjunto se disperse entre demasiadas referencias.

PUBLICIDAD

En sus apariciones, la cantante alterna vestidos de inspiración retro con propuestas de cortes asimétricos, transparencias, corsetería visible y prendas que recuperan códigos de la lencería.

También recurre con frecuencia a siluetas ceñidas que subrayan la figura, aunque las equilibra con abrigos, colas, guantes o plataformas cuando la ocasión exige una construcción más teatral.

Las elecciones de alfombra roja de la cantante parten de una pieza central que define el resto del estilismo (Instagram Bvlgari)

La relación entre ropa, peinado y maquillaje es otra de las claves de su estilo. Cuando el vestido concentra brillo, volumen o detalles complejos, Lipa suele elegir un peinado pulido y joyas medidas. Si la prenda tiene una línea más limpia, en cambio, puede trasladar el foco hacia un accesorio, una textura de belleza o un calzado con presencia.

PUBLICIDAD

Su estilo de alfombra roja privilegia el contraste entre una prenda de impacto y un acompañamiento preciso.

El vestido negro elegido para la ópera se integra en esa lógica. La cola, las lentejuelas y la abertura ofrecen una imagen pensada para las fotografías, mientras que los accesorios reducidos ordenan la mirada sobre la silueta.

Para sus próximas apariciones públicas, ese equilibrio entre referencias de pasarela, sensualidad y decisiones de estilismo seguirá siendo una de las señas de su imagen.